Dobyjí Rusové město? Ukrajina zakázala stránku, kde si na to lidé mohou vsadit

Ukrajinské úřady se rozhodly výrazně zasáhnout proti fungování predikčních trhů na svém území. Blokace platformy Polymarket a její zařazení mezi nelicencované hazardní hry zapadají do širší snahy státu zpřísnit kontrolu nad online prostředím v době války i zvýšené citlivosti na informační a finanční rizika.
Rozhodnutí přijala 10. prosince Národní komise pro regulaci elektronických komunikací, která nařídila poskytovatelům internetových služeb omezit přístup k webům organizujícím či usnadňujícím hazardní hry bez platné licence. Na základě tohoto opatření byla doména Polymarket.com zapsána do veřejného registru blokovaných stránek, což fakticky znemožnilo přístup ukrajinským uživatelům, jak informuje server Cointelegraph.com.
Polymarket se přitom od klasických sázkových kanceláří liší. Platforma funguje jako predikční trh, kde uživatelé nekupují tikety s pevnými kurzy, ale obchodují s takzvanými akciemi navázanými na výsledek konkrétních událostí – od politických voleb přes ekonomická rozhodnutí až po geopolitický vývoj. Cena těchto kontraktů se mění podle nabídky a poptávky a má odrážet pravděpodobnost, kterou na trhu jednotliví účastníci přisuzují danému výsledku. Právě tento hybridní charakter mezi finančním nástrojem a sázkou však v řadě zemí naráží na regulatorní překážky.
Specifickým problémem je pro Kyjev také obsah některých trhů. Ukrajinské instituce dlouhodobě kritizují možnost sázek na události přímo související s probíhající válkou, vojenskými operacemi či politickými rozhodnutími v době ozbrojeného konfliktu. Tyto trhy jsou vnímány nejen jako eticky problematické, ale i jako potenciální bezpečnostní riziko, protože mohou motivovat ke zneužívání citlivých informací nebo přispívat k šíření spekulací a dezinformací.
Uživatelé si totiž na Polymarketu mohou vsadit na celou řadu možných scénářů, například zda skončí boje mezi Ruskem a Ukrajinou do konce roku 2026. Zatímco ještě loni v srpnu v tento scénář věřilo 71 % sázejících, aktuálně už tomuto scénáři věří jen 41 % sázejících.
Vsadit se dá dokonce i na vývoj na frontě, například do jakého data budou ruskou armádou obsazeny jednotlivé obce jako Kostantynivka nebo Myrnohrad. Spekulovat lze i ohledně otázky příštích mírových rozhovorů, přičemž pouze 14 % lidí věří, že se do začátku roku 2027 uskuteční schůzka prezidentů Ukrajiny, Ruska a USA, ačkoliv před měsícem tomu věřilo 42 % sázejících.
Debata o regulaci predikčních trhů se přitom neomezuje jen na Evropu. Také ve Spojených státech sílí tlak na jejich právní ukotvení, zejména pokud jde o riziko obchodování s neveřejnými informacemi. Americký kongresman Ritchie Torres v této souvislosti připravuje legislativu, která by měla zakázat vybraným veřejným činitelům obchodovat s kontrakty navázanými na politické či strategické události, pokud mají přístup k interním informacím získaným v rámci své funkce.
Navrhovaný zákon o veřejné integritě na finančních predikčních trzích z roku 2026 reaguje mimo jiné na případ vysoce ziskové sázky spojené se zajetím venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, který vyvolal otázky, zda někdo z účastníků trhu neměl k dispozici privilegované informace. Zákon by se měl vztahovat na zákonodárce, členy exekutivy i jejich zaměstnance.
Polymarket, založený v roce 2020 Shane Coplanem, se stal jednou z nejvýznamnějších predikčních platforem na světě s odhadovanou hodnotou osm miliard dolarů. Všechny sázky na Polymarketu se uzavírají pomocí virtuální měny stablecoin USDC na blockchainu Polygon, díky čemuž jsou transakce a vypořádání veřejně ověřitelné.
Aktuálně je Polymarket omezen v dalších 33 zemích včetně Francie, Německa, Velké Británie, Itálie, Polska, Belgie, Íránu, Singapuru, Iráku, Severní Koreje, Thajska, Tchaj-wanu a Austrálie.
