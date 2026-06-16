Dohoda USA s Íránem dostává cenovku. Ve hře je 300 miliard dolarů

16.06.2026 21:08 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Součástí chystané dohody mezi Spojenými státy a Íránem má být vznik soukromého investičního fondu v hodnotě 300 miliard dolarů. Podle Reuters má fond pomoci obnově Íránu, ale peníze mají začít proudit až po podpisu finální dohody.

Dohoda USA s Íránem dostává cenovku. Ve hře je 300 miliard dolarů
Foto: whitehouse.gov
Popisek: Donald Trump, prezident USA

Připravovaná dohoda mezi Spojenými státy a Íránem má i výrazný ekonomický rozměr. Agentura Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený s jednáním uvedla, že její součástí je plán na vytvoření soukromého investičního fondu v hodnotě 300 miliard dolarů. Více než polovina částky už má být podle zdroje přislíbena.

Fond má nést název Fond pro obnovu a rozvoj a má sloužit jako ekonomická motivace k uzavření konečné dohody. Nejde však o peníze americké vlády ani o klasické reparace. Podle Reuters má být fond financován soukromými investory a firmami ze Spojených států, zemí Perského zálivu, Asie, Jižní Ameriky a Afriky. Peníze mají směřovat do energetiky, logistiky, výroby, dopravy a obnovy infrastruktury.

Podle íránského zdroje, na který se Reuters odvolává, Teherán původně požadoval 400 miliard dolarů jako náhradu za válečné škody. Spojené státy ale takový požadavek odmítly. Následně se začalo jednat právě o investičním fondu, který by neměl být reparačním programem, ale soukromým nástrojem na podporu obnovy země.

Fond však nezačne fungovat automaticky. Vzniknout má až poté, co bude podepsána konečná dohoda mezi Washingtonem a Teheránem. Nynější memorandum má být pouze rámcem pro dalších 60 dní jednání, během nichž se mají dořešit podmínky týkající se jaderného programu, sankcí i regionální bezpečnosti.

Americký viceprezident J. D. Vance uvedl, že Írán by mohl získat přístup k fondu pouze v případě, že splní podmínky dohody, včetně demontáže jaderného programu, odstranění zásob obohaceného materiálu a přijetí přísného kontrolního režimu.

Oficiální podpis dohody se má uskutečnit ve Švýcarsku. Teherán však informace o rychlém podpisu mírnil a mluvil o tom, že konečné rozhodnutí ještě nepadlo.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.reuters.com

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Írán , USA , zahraničí , Reuters , investiční fond

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