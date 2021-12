Došly nám nervy, řekl Michálek. Vinen je prý Babiš a jeho vláda

reklama

„Jsem jeden ze spoluautorů pandemického zákona a na rozdíl od některých, kteří tento zákon opravdu velmi kritizují, tak my jsme ten zákon předložili, a kdyby tady ten zákon dneska nebyl, tak už tady máme zase zákaz vycházení a nouzový stav, který zakazuje lidem se setkávat s ostatními. Takže ten zákon se řešil tehdy ve velké časové tísni, řešil se mezi Andrejem Babišem a představiteli opozice, já jsem byl také na tom jednání, to bylo poměrně náročné jednání, kde se dohodl určitý kompromis, a tam se dohodlo, že ten zákon se ve stavu legislativní nouze velmi rychle přijme. Já jsem byl ostatně ten, kdo asi měsíc předtím navrhl, aby se podobný zákon přijal, protože ho mají v jiných státech, např. v Německu. A je to způsob, jakým se tehdy dala řešit pandemie, takové ty méně náročné stavy, civilizovanějším způsobem, než je nouzový stav a vyhlašování zákazu vycházení," řekl úvodem Michálek.

Polčák do značné míry podle svých slov s Michálkem souhlasí. „Problém ovšem byl ten, že tehdy už byl pandemický zákon předtím navržen devět měsíců, nebo tuším, nějakou podobnou dobu ležel ve Sněmovně, z dílny snad poslanců, nebo dokonce i vlády a vlastně se s ním nic nedělo, a pak byl přijat velmi rychle ve 12 dnech. Obecně problém je ten, že pokud jaksi výrazně zasahujete a limitujete základní lidská práva, tak možná, že svědčí pro širší parlamentní diskusi, aby se takový zákon projednal více zevrubněji, ale nakonec v tomto testu ústavnosti zákon obstál, i když Ústavní soud říká, že ta lhůta byla velmi krátká, ale měla legitimní důvod. My ten důvod, proč jsme podávali tu stížnost, ten ležel někde jinde. Ten ležel v oblasti náhrady škody,“ dodal Polčák.

„Nespoluzavinili jste tu časovou tíseň při schvalování zákona i tím, že jste tehdy jako sněmovní opozice při jednání s vládou podmiňovali prodloužení nouzového stavu tím, že právě bude přijat pandemický zákon?“ zeptal se pak moderátor Michálka.

Podle něj to byla určitě součást apelu na vládu, aby konečně začala tu situaci řešit. „Protože všichni si to velmi dobře pamatujeme, jestli to bylo čtyřikrát nebo pětkrát, kolikrát se tehdy prodlužoval nouzový stav, tak vláda se k tomu stavěla v podstatě jako pštros, který strká hlavu do písku a každý problém řešila tím, že prostě jenom znovu prodloužila nouzový stav, a skutečně nám tehdy došly nervy,“ poznamenal Michálek.

„Na celý problém pandemie se hlavně musíme dívat z hlediska toho, že šlo o nějakých 30 tisíc lidských životů. To byla absolutní priorita. Priorita byla to, že celý národ byl zavřený doma, nemohl vycházet a že se spekulovalo o tom, že se zavřou podniky. A skutečně to, jestli senátoři z vlastního rozhodnutí budou mít dva nebo deset nebo třicet dnů, jak jim umožňuje Ústava, to byla skutečně až věc, která byla na posledním místě. Skutečně bylo potřeba reagovat rychle tak, aby pandemie se nešířila a neohrožovala skutečně další životy, když jsme získali nový nástroj, jak to řešit, aby bylo třeba testování ve firmách a podobně, které do té doby nebylo možné," doplnil Michálek.

Další otázka pak směřovala na Polčáka: „Zrušil Ústavní soud tu část pandemického zákona, která vám vadila nejvíc, tedy tu část paragrafů týkající se náhrady škod způsobených protipandemickými opatřeními?“

Odpověď je podle europoslance jednoduchá. „Ne, nezrušil. Zasáhl do té nejkřiklavější části, do toho ustanovení v § 9, který právě říká, jakým způsobem se bude nahrazovat škoda, která vznikla poškozeným subjektům, živnostníkům a podnikatelům atd. v důsledku přijatých opatření. Ale tu klíčovou část, která se týká právě té náhrady škody, o kterou jsme tehdy tak trochu bojovali s vládnoucí koalicí pana premiéra Babiše, aby to bylo nastaveno na roveň s krizovou legislativou, to znamená jisté míry zaručené kompenzace pro tyto ekonomicky aktivní subjekty, aby to bylo na zákonné úrovni a nikoliv pouze na jisté libovůli vlády rozdávání mnohdy velmi nejasných, nepružných, netransparentních covidových programů, tak toto v této části Ústavní soud i k mému překvapení nezrušil,“ zmínil Polčák.

Michálek se s Polčákem v této věci shodne, že jde o tu nejproblematičtější část.

„Když jsem viděl ten nález Ústavního soudu, tak jsem si za prvé řekl, že mám velkou radost, že to, co jsme dělali v tom obrovském, v té obrovské rychlosti, tak že se to povedlo i s pomocí Senátu, který tam opravil některé chyby v legislativním procesu, a že z drtivé části ten zákon obstál v tom procesu, což si myslím, že je velmi dobře, i pro řekněme důvěru občanů v to, že tady máme legislativně správnou úpravu. A jediná věc, kterou jsme tehdy opravdu neprosadili proti – my jsme byli v opozici a jednali jsme s Andrejem Babišem a s paní ministryní Schillerovou – a přišla nám opravdu nepovedená ta úprava náhrady škody v tom návrhu zákona. Takže já chápu ty výhrady senátorů. Do určité míry se s námi překrývají, my jsme tehdy skutečně vnímali, že je potřeba tu situaci vyřešit, protože šlo o lidské životy, šlo o zdraví a zvládnutí pandemie, takže jsme nakonec přistoupili na ten kompromis, ale vnímáme ten bod jako problematický, nicméně respektujeme rozhodnutí Ústavního soudu tak, jak ho přijal,“ dodal Michálek.

Polčák se rozhorlil nad tím, že stovkám podnikatelů Babišova vláda nepřiznala podle krizového zákona vůbec nic. „Všechny návrhy byly en bloc odmítnuty. Možná, že až na několik, které bychom vypočítali na prstech obou dvou rukou. Prostě toto ukazovalo přístup té vlády, jak se zachovala – ona chtěla rozdávat na základě své libovůle, ty covidové programy, ale zákonné vypořádání nechtěla realizovat. To je naprosto dosvědčující, podle toho, kolik žádostí dostalo Ministerstvo vnitra a kolik jich vyřídilo kladně, tak je to jednoznačné,“ podotkl Polčák.

„Každému rozumně uvažujícímu občanovi je jasné, že nemůžeme kompenzovat všechny náklady podnikatelům, jako jsou prostě náklady, které mají s testováním na covid, které mají s dezinfekcí, nebo co je ušlý příjem, pokud můžou mít v obchoďáku nebo v nějaké provozovně deset lidí místo patnácti lidí, které tam mají obvykle, tak samozřejmě daňový poplatník nebude platit veškeré tyto ušlé zisky. Na to určitě ve státním rozpočtu peníze nejsou a je asi logické, že tohle není možné. Na druhou stranu, pokud ty zásahy jsou řekněme nějakým způsobem specifické, třeba v určitém kraji prostě se zatíží část podnikatelského sektoru tím, že nese veškeré břemeno boje proti té pandemii, tak je logické, aby postižení měli také nějakou podobu odškodnění. A tam měla být jasná metodika. Už v dubnu jsme na to upozorňovali, ale vláda skutečně udělala to, co říká pan Polčák, že spoustu těch návrhů naprosto bezdůvodně hodila do koše – a ti lidé se teď budou soudit,“ zmínil Michálek.

Pandemický zákon prozatím platí do února roku 2022. Měla by jeho platnost být prodloužena?

„Myslím, že tohle je opravdu rozhodnutí, které musí učinit vláda. Já jsem loajální politik vůči vládě v tento okamžik, ale můj osobní názor je, že ten zákon bude nutné po nějaký čas prodloužit, abychom měli jasný právní režim pro zvládání pandemie. Objevují se pořád mutace, tak já si myslím, že samozřejmě nejjednodušší by bylo, abychom se opravdu snažili už dostat covid pod kontrolu, zvýšit počet naočkovaných lidí, abychom se toho nemuseli bát a pořád nosit roušky, to by bylo asi nejjednodušší řešení. Ale dokud se nám to nepodaří, tak nějaký právní rámec budeme potřebovat,“ podotkl Michálek.

„Osobně si myslím, že v okamžiku, kdy ten zákon obstál u Ústavního soudu – byť ta nejkřiklavější místa byla, jak jsem již řekl jednou, vyškrtnuta –, tak si myslím, že bychom se měli snažit o jeho zobecnění. A myslím si, že by ani nebylo vhodné ho omezovat nějakou další časovou platností; spíš by mělo být upraveno to, za jakých příštích, nedejbože, podmínek by se měl vyhlašovat stav nějaké pandemické pohotovosti. Takže toto by se mělo upravit, aby to nebylo jen samotným nabytím účinnosti toho zákona a mohla by to potom vláda používat, ale zároveň by tam právě byla ta míra garance záruky těch práv, o které hovořil pan kolega Michálek. S tím souhlasím, soudní přezkum, odůvodnění, ale třeba i té náhrady škody, která potom nebude záviset na libovůli vlády,“ zmínil Polčák.

