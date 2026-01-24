Dostane Pavel silného soupeře? Štít demokracie dopředu straší trollími farmami

Prezident Petr Pavel naznačil, že by se mohl znovu ucházet o mandát v prezidentských volbách v roce 2028. O možnosti další kandidatury mluvil během návštěvy Olomouckého kraje s tím, že definitivní rozhodnutí zatím nepadlo a bude záležet na několika okolnostech.
Sám prezident zdůraznil, že pokračování ve funkci nepovažuje za samozřejmost. „Rozhodně nechci být tak arogantní, abych si myslel, že za dva roky budu mít stejnou podporu, jakou mám dnes,“ uvedl. Zároveň dodal, že případná kandidatura by přicházela v úvahu jen tehdy, pokud by o ni byl zájem a existovala dostatečně silná podpora veřejnosti. „A pokud bude zájem a bude dostatečně silná podpora, pak je samozřejmě na místě o tom uvažovat,“ řekl.
Představitelé vládních stran – Andrej Babiš a Tomio Okamura nyní otevřeně hovoří o společném prezidentském kandidátovi a shodují se, že spojení sil by mohlo vést k vítězství.
Štít demokracie vyzývá k mobilizaci
Vyjádření lídrů hnutí ANO a SPD o společném prezidentském kandidátovi a „velké šanci zvítězit“, pokud se strany vládní koalice spojí, vyvolala zděšení ze strany iniciativy Štít demokracie, kterou založili Petr Ludwig, Roman Máca a Antonín Pášma.
Ta varuje, že plán vládní koalice míří k ovládnutí klíčových institucí a vyzývá k maximální mobilizaci na podporu prezidenta Petra Pavla.
„Hnědé koalici leží Petr Pavel na Pražském hradě pěkně v žaludku, proto už přemýšlí nad způsobem, jak ho nahradit. Dnes přišel Babiš s plánem, aby vládní strany ANO, SPD a Motoristé postupovaly jednotně a v příštích volbách, v nichž bude Petr Pavel v případě pevného zdraví a podpory veřejnosti obhajovat, postavit vlastního kandidáta. Podle Babiše by to měl být ‚nestranný‘ kandidát, jehož veřejnost zná a měl by díky tomu reálnou šanci zvítězit,“ upíše iniciativa na svých facebookových stránkách.
Vrací se k prezidentským volbám v roce 2023 a vysvětluje, proč Babiš a Okamura mění strategii: „Tento postup ukazuje na to, jak se od minulých voleb Babiš a jeho blízcí poučili. V prezidentských volbách v roce 2023 totiž Okamura Babiše nepodpořil a dezinformační scéna tak byla roztříštěná. Tentokrát to chtějí napravit a po vzoru Fica postupovat v rámci koalice jednotně, zbavit se klíčového odporu na Pražském hradě a nainstalovat na něj vlastního, servilního člověka,“ dodává.
A už nyní poukazuje na neférovost boje o Hrad, ale přesto s šancí na úspěch. „Souboj to nebude férový i kvůli tomu, že právě zástupci těchto proruských stran jsou na sociálních sítích masivně tlačeni falešnými účty a trollími farmami. Dá se to ale vyhrát!“ věří Štít demokracie.
Závěrečná část výzvy pak apeluje přímo na veřejnost a vyzývá k dlouhodobé podpoře současného prezidenta: „Petr Pavel má stále obří podporu veřejnosti a velkou šanci mandát obhájit. Hnědá koalice využije dalších dvou let aktivně k tomu, aby prezidentův obraz ničila, poškozovala a zvyšovala tak případné šance vlastnímu kandidátovi. Nedovolme jim to. Úloha nás všech je tedy jasná. Vydržet, maximálně podpořit prezidenta Petra Pavla a nenechat hnědou koalici zmocnit se klíčové instituce.“
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš na sněmu hnutí uvedl, že ANO chce do prezidentských voleb v roce 2028 vstoupit se společným kandidátem spolu s SPD a Motoristy. „Koalice ANO, SPD a Motoristů by měla nabídnout ve volbě prezidenta v roce 2028 společného kandidáta,“ řekl Babiš delegátům sněmu.
Podle něj by se o konkrétním jménu měla otevřít debata začátkem příštího roku. Případný koaliční nominant by nemusel být politikem. Česká republika má podle Babiše řadu významných osobností z různých oblastí – práva, vědy, ekonomiky.
Na slova Andreje Babiše ze sněmu hnutí ANO navázal také předseda SPD Tomio Okamura, který se ke společnému prezidentskému kandidátovi vyjádřil na sociální síti Facebook. Spojení sil podle něj může vést k volebnímu úspěchu. „O společném kandidátovi na prezidenta, který by spojil hlasy zdravého rozumu a byl by prezidentem českých občanů, ne bruselské komise, hovoříme léta. A pokud bychom se uměli spojit a najít člověka, který by byl volitelný a přijatelný pro naše voliče, tak máme velkou šanci zvítězit,“ uvedl Okamura v krátkém videu.
Petr Pavel stojí v čele státu od března 2023, kdy ve druhém kole prezidentské volby porazil Andreje Babiše. Pokud by se rozhodl znovu kandidovat a uspěl, navázal by na tradici svých tří předchůdců, kteří v čele České republiky strávili dvě funkční období.
