Richterová (Piráti): Rozpočet neřeší systémovou předvídatelnou podporu rodin

já budu výrazně stručnější, protože to zásadní, a sice podpora dostupného bydlení, dostupné obecní bydlení, a to, že chybí 14 miliard na podporu projektů za více než 60 miliard korun, to už řekl náš předseda Zdeněk Hřib. Nicméně já budu mít dva konkrétní návrhy k pořadu této schůze, protože jde o obecnější věci, kde samozřejmě upozorňujeme na ty škrty, co jsou vidět v tom návrhu státního rozpočtu, ale současně jde o věci s přesahem, a proto je vyzdvihnu i návrhem samostatného bodu.
Je to prosté. Vážení spoluobčané, kteří třeba sledujete toto jednání Sněmovny, rozpočet znamená návrh těch nejtvrdších, nejjasnějších priorit, které vláda skutečně zastává. To nejsou žádná slova, to nejsou žádné fráze, to jsou činy, protože ty peníze se potom přetaví v konkrétní akce. A právě proto jako Piráti upozorňujeme nejenom na tu chybějící podporu investice do budoucnosti, investice do mladých lidí a do rodin, což je podpora dostupného bydlení, ale také na to, že obecně se škrtá na nepravých místech a vláda Andreje Babiše má prostě špatně nastavené ty priority. A vidět to je například na nepodpoře mladých rodin, prostě na tom, že rodičovský příspěvek určitě tenhle rok vláda Andreje Babiše valorizovat nechce.
Já jsem se ptala pana ministra Juchelky, kdy nastane navýšení rodičovského příspěvku. On řekl, písemně v odpovědi, do konce volebního období. To je za nás nepřijatelné. Ta hodnota rodičovského příspěvku stále klesá. A můžete si říci, to je jedna věc z mnoha, z nějakého dílku mozaiky. Jenže my za Piráty víme, že ta nepředvídatelnost podpory rodin je součástí toho, proč se nakonec rozhodnou třeba děti nemít nebo jich mít méně, než by samy původně chtěly.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Proto tedy navrhuji nový bod pořadu a ten se jmenuje Stojíme za mladými lidmi a rodinami. Je to návrh na druhý bod dnes. A proč se to jmenuje Stojíme za mladými lidmi a rodinami? Pak to i dám panu předsedajícímu, aby to měl přesně. No protože to je prostě otázka budoucnosti a my jako Piráti vidíme, že v návrhu rozpočtu se právě na mladé lidi a rodiny kašle. Chceme, aby se to vědělo, chceme, aby se vědělo, že bohužel vláda Andreje Babiše má jiné priority a mladí lidé a rodiny to prostě nejsou a je to vidět v těch číslech. A my jako Piráti za mladými lidmi a rodinami stojíme a budeme vždycky bojovat za to, aby se do důležitých věcí pro budoucnost naší země investovalo. To je bod 1.
A bod 2. Stejně tak jako ten rozpočet neřeší systémovou předvídatelnou podporu rodin, tak naopak zmenšuje a škrtá podporu občanské společnosti, podporu různých pro současnou vládu asi i nepohodlných organizací, jako například bohužel je vedení národních parků, a také podporu živé kultury prostě opět umenšuje. Možná jste si dneska všimli, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cestou sem dost velké demonstrace hned před budovou Sněmovny na Malostranském náměstí. Od tramvaje, od metra. Mohli jste slyšet, jak tam mluví, jak argumentují.
A byli to studenti uměleckých škol, kteří na dnešek zorganizovali demonstraci právě za podporu kultury proti škrtům pana ministra Klempíře, proti tomu, co se nazývá živá kultura, nezřizované organizace, čili prostě opravdu ta část kulturní obce, která není pod tou úplně přímou kontrolou státu. A mně přijde, že je to velice příznačné pro celkový kontext, který je jak inspirovaný Slovenskem.
Konkrétně o kultuře a o tom, jak je potřeba podpořit odborníky v těch grantových komisích a jak důležité je se kultuře věnovat, bude ještě za nás mluvit poslankyně Andrea Hoffmannová, která se právě na tuto oblast zaměřuje. Ale já v tom širším kontextu chci za pirátský klub zdůraznit - podpora občanské společnosti, podpora živé kultury jako její součásti je něco, co udržuje naši zemi v tom západním směřování. A návrhy, jako je zestátnění veřejnoprávních médií, anebo ruský zákon namířený proti celému občanskému sektoru, i proti vědě a výzkumu, proti klidně výzkumným ústavům, tak jak je to napsané, tak to je opravdu jednak opisováno z receptáře slovenské ministryně Šimkovičové, ale hlavně z ruského a maďarského návodu, jak si podmanit společnost. To nechceme.
A stejně jako je součástí Česka živá kultura, tak je součástí Česka ochrana životního prostředí a obecně podpora občanské společnosti. Proto jako Piráti podáváme řadu pozměňovacích návrhů, které napravují ty škrty, které vláda učinila, a ten bod, který navrhuji, se jmenuje Stojíme za kulturou a občanskou společností. A navrhuji to jako první bod dnes. Stojíme za kulturou a občanskou společností, protože to znamená silné a odolné Česko vedle investic do obrany, které navrhujeme samozřejmě taky, vedle investic do kyberbezpečnosti, do boje proti dezinformacím, tak právě občanská společnost a živá kultura je další součástí těchto pro nás vlastně životně důležitých věcí, i když se to někomu možná nezdá.
Vzpomeňte, že těm studentům, kteří zorganizovali dnešní demonstraci, opravdu stojí za to to setkání zorganizovat a význam kultury nám připomenout, protože vědí, jak dopadá společnost bez kultury. Prosím, zvažte to také.
