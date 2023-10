Dozimetr. Věděl to... Policejní kapitán oznámil Rakušana. Má skončit. Souvislosti zde

reklama

Redakci Aby bylo jasno kontaktoval mimo jiné důstojník Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem Policie České republiky, kapitán Rostislav Kotrč, který se ke kauze rozhodl vyjádřit v obsáhlém rozhovoru. Kotrč má aktuálně na stole Zahájení řízení o propuštění ze služebního poměru z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Na začátku podle něj bylo trestní oznámení podané na ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a senátorku Hanu Marvanovou.

„V současné době jsem stále veden u odboru korupce NCOZ. Můj statut je velmi nestadnardní a nemám přístup k některým věcem jako policista, tak jsem jako občan podával vlastně trestní oznámení na neoznámení trestného činu úplatkářství, které bylo spojené s kauzou Dozimetr, kterou vyšetřuje NCOZ. A podával jsem to tedy, abych věděl, co s tou kauzou se děje. A zároveň ze služební povinnosti, protože povinností každého policisty na základě zákona o služebním poměru i na základě zákona o policii je v případě, že se dozví o nějakém trestním jednání, tak vlastně podat trestní oznámení, nebo ty věci řešit, takže jsem podával trestní oznámení na ministra Rakušana a na paní Marvanovou, a to na základě novinových článků a dalších věcí, které vyšly v médiích, kdy bylo zjevné, že po zahájení kauzy Dozimetr, kterou vyšetřuje NCOZ, pan ministr Rakušan věděl o tom úplatkářství. On se tam dokonce alibisticky vyjadřuje k tomu, že on o tom sice věděl, ale nemohl s tím nic dělat,“ sdělil Kotrč. Poukázal i na vyjádření Hany Marvanové, jež dopisem vystoupila z hnutí STAN kvůli výše uvedené činnosti – a předtím měla Rakušana o celé věci spravit.

Fotogalerie: - Vládní tiskovka

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18008 lidí

„NCOZ bez zahájení úkonů trestního řízení tu věc rovnou jaksi odložila, že se věc nestala a zdůvodňovala to tím, že se to pan ministr vnitra Rakušan dozvěděl z nevěrohodného zdroje. Což já jsem považoval paní Marvanovou za hodnověrný zdroj, vzhledem k tomu, že je zastupitelkou, že je jaksi právničkou, velmi dobrou advokátkou, nyní ještě senátorkou, takže je to zdroj, který se v právní problematice pohybuje a který jí dobře rozumí. A zároveň jsem vycházel z toho, že pan ministr vnitra by měl mít alespoň základní povědomí o trestním právu, minimálně by měl být obklopen lidmi, kteří mu v tom pomohou,“ sdělil Kotrč.

Když policie jeho podání odložila, požádal o přezkoumání postupu Policie ČR. Opět to však bylo odloženo. O celé kauze píše také Martin Herman na serveru Seznam Médium.

„Nebyl jsem ani předvolán jako oznamovatel, nebyl jsem vyslechnut. Neměl jsem informace, že by se v té kauze něco dělalo,“ vyprávěl dále Kotrč, který se však nevzdal a znovu požádal o přezkum postupu policejního orgánu. Až poté to bylo postoupeno nejvyššímu státnímu zastupitelství. „A to se ztotožnilo s mým závěrem, že tam jaksi nebyly konány řádné úkony, jak je z úřední povinnosti stanoveno,“ řekl Kotrč, který se obával i toho, že by mohlo ze strany ministra vnitra dojít k trestnému činu nadržování.

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17819 lidí

Následně bylo zahájeno řízení o propuštění ze služebního poměru. „Se závěrem toho psychologa bylo zahájeno řízení o propuštění ze služebního poměru, které je stále v běhu. Ještě nemělo ukončení. Já jsem nyní upozornil, že existují další porovnávací psychologické posudky,“ sdělil Kotrč, jenž je přesvědčen o tom, že toto má přímou souvislost s jeho podáním ohledně přezkumu postupu policie.

„Je jasné, že vzhledem k tomu, že v současné době je vedené řízení na ministra vnitra, tak samozřejmě jsou tam jiné zájmy. A já se přiznám, že od roku 2013, kdy jsem vyšetřoval jednu velmi citlivou kauzu, tak nemám nějaké moc ideje o tom, jak se ty věci dělají a mám skutečně desetiletou zkušenost velmi obtížné vymahatelnosti zákona a zákonnosti v této republice,“ zakončil Kotrč.

Psali jsme: Václav Klaus: Osudově podceňujeme hrozby, plynoucí ze zeleného blouznění Ostrava: Netradiční číselný pohled na dění ve městě nabízí nový datový portál 42. týden na trhu pohonných hmot ČMKB Politika proti kuřákům prosazovaná WHO jednoznačně selhává

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE