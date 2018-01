Drahoš- tvrdé jádro EU. Noviny rozebraly profesorovy názory a objevily velmi překvapivé rozpory

19.01.2018 7:39

Páteční LN hodnotí prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. Prý o něm rozhodně nelze říci, že by to byl „vítač“ migrantů. To není pravda. Drahošovo slabé místo je podle deníku jinde. V názorech na EU a na roli České republiky v Evropské unii. Není totiž jasné, co si přesně myslí.