50 neziskovek varuje před cenzurou v EU. Včetně českých

Společnost na obranu svobody projevu (SOSP), stejně jako více než 50 dalších neziskových organizací z různých zemí EU, bije na poplach a důrazně varuje před možným cenzurním nástrojem, který může být ve jménu ochrany spotřebitelů zneužit k výraznému potlačení svobody projevu v EU na internetu.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Facebook, ilustrační foto

O evropském Nařízení o digitálních službách (DSA) už se debatuje pár let. Evropská komise o tomto nařízení říká, že reguluje on-line zprostředkovatele a platformy, jako jsou tržiště, sociální sítě, platformy pro sdílení obsahu, obchody s aplikacemi a on-line platformy pro cestování a ubytování. „Jeho hlavním cílem je předcházet nezákonným a škodlivým aktivitám na internetu a šíření dezinformací. Zajišťuje bezpečnost uživatelů, chrání základní práva a vytváří spravedlivé a otevřené prostředí on-line platforem,“ tvrdí  Evropská komise.

Součástí nařízení je např. také zákaz cílení reklamy podle různých kategorií na profilech uživatelů sociálních sítí.

Kritici, mezi které v Česku patří i Společnost na obranu svobody projevu, jejímž spoluzakladatelem je např. vývojář počítačových her Dan Vávra, říkají, že EU skrze toto nařízení prosazují v EU cenzuru obřích rozměrů. Cenzurní obludnost, kterou je třeba odmítnout. Proto se Společnost na obranu svobody projevu přidala k více než 50 neziskovým organizacím, které požadují zrušení DSA, protože formulace uvedené v tomto nařízení jsou z pohledu padesátky nevládních organizacích natolik obecné, že mohou ohrozit svobodu projevu.

„Bez přesných definic a řádného, přezkoumatelného vymáhání pravidel hrozí, že bude nepřiměřeně omezován legitimní projev. DSA tak může kolidovat s článkem 11 Listiny základních práv EU, který zaručuje svobodu mít a zastávat názory a právo svobodně vyhledávat, přijímat a šířit informace a myšlenky bez zásahů veřejné moci,“ stojí v prohlášení SOSP s tím, že pokud provozovatelé digitálních platforem např. omezí prostor k vyjádření nějakého názoru, učiní tak např. pod hrozbou tvrdých sankcí, bude existovat jen malý prostor k tomu, jak se takovému tlaku vzepřít.

„V České republice se k nám dále připojily Aliance pro rodinu, Institut H21, Institut práva a občanských svobod (ProLibertate) a Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS-lab),“ oznámila SOSP.

Nařízení o digitálních službách neboli Digital Servis Act vstoupilo v platnost v únoru 2024. Úřad pro ochranu osobních údajů oznámil, že parametry tohoto nařízení budou postupně nastaveny i v České republice jakožto členské zemi EU. Bude k tomu prý patřit i systém oznamování a přijímání opatření, který má pomáhat jednotlivcům nebo subjektům hlásit nelegální obsah.

Český rozhlas upozornil, že dosud neexistuje legislativní základ, jak konkrétně  evropské nařízení naplňovat.   

Evropská unie čelí kvůli DSA nespokojenosti i ze strany USA. Tamní prezident Donald Trump zvažoval, že kvůli tomuto nařízení uvalí sankce na EU. Agentura Reuters upozornila už na konci srpna tohoto roku, že podle Trumpovy administrativy zákon EU o digitálních službách potlačuje svobodu projevu. Washington prý od té chvíle rozvažuje možnost uvalit na EU sankce.

„Takový krok by byl bezprecedentním krokem, který by eskaloval boj Trumpovy administrativy proti tomu, co považuje za pokus Evropy potlačit konzervativní hlasy,“ napsala tehdy agentura Reuters.

Není přitom jasné, na které úředníky EU nebo které členské státy EU by se opatření zaměřilo.

Na české politické scéně toto nařízení Evropské unie dlouhodobě kritizují např. Piráti.

autor: Miloš Polák

