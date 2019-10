Drsně o ČT: Kde je 168 hodin? Kde je Wollner? soptil Okamura. Přišel nečekaný dokument a k němu informace

Na poslaneckém semináři, který si přála svolat sama ČT, prý nedostal odpověď na žádnou z otázek, které položil. Dozvěděl se přitom, že by se měly zvednout koncesionářské poplatky, protože jinak se veřejnoprávní televize dostane do krize. „Ona sžírá sama sebe,“ pravil Juříček s odkazem na to, že kryje náklady ze zdrojů z minulých období a těchto zdrojů ubývá. Jak jsem říkal, Česká televize žije z minulosti, žije z podstaty,“ zaznělo z úst poslance.

Prý nechce Českou televizi kritizovat, jen předkládá fakta. „V tomto kontextu je naprosto zřejmé, že já pro toto hospodaření hlasovat nemohu. (...) Je to smrtící mix pomalu umírající organizace,“ shrnul svůj názor Juříček na fakt, že 33 procent peněz ČT jde na mzdy tisíců zaměstnanců ČT. Juříček podle svých vlastních slov nechápe, proč v digitální době ČT zaměstnává tolik lidí.

Poslancům také prozradil, že generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi kývl na schůzku. Já samozřejmě nejsem člověk, který by se před někým schovával. A zkritizoval jsem ho ještě mnohem tvrději než to, co tady říkám teďka ve Sněmovně, protože vím ještě řadu a řadu dalších detailů, které mi nepřipadá slušné tady zveřejňovat. Protože třeba odměny, které si tam vypláceli za vyrovnané hospodaření, to by mně připadalo podpásové, abych před váma hovořil, jaké odměny si tam vypláceli,“ pravil Juříček s tím, že v ČT je třeba razantně otočit kormidlem. V České televizi je třeba zavést pořádek. Jestli někdo chce slyšet pravdu, tak jsem se vám ji pokusil sdělit,“ uzavřel své vystoupení Juříček.

Když se k mikrofonu postavil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, porovnal hospodaření ČT s podobou státního rozpočtu. A stát z tohoto srovnání nevyšel vůbec dobře.

„Porovnám-li tyto dva dokumenty, hospodaření České televize a státní rozpočet, tak je to srovnání asi takové, jako rajská zahrada na straně jedné a neuklizené veřejné toalety po silvestrovské noci na straně druhé,“ vypálil Kalousek ostrý příměr.

„Jestliže u ČT pan poslanec říká, že žije z podstaty, tak státní rozpočet žije z budoucnosti. Jestliže pan poslanec Juříček varuje, že možná za několik let by se musely zvednout koncesionářské poplatky, aby byl rozpočet vyrovnaný, tak vy tady zvedáte dramaticky daně, abyste udrželi deficit na úrovni 40 miliard korun. Kde se ve Vás, pane poslanče Juříčku, prostřednictvím pana předsedajícího, bere tohle pokrytectví, když pro ČT hlasovat nebudete, ale státní rozpočet hájíte a hlasovat pro něj budete?“ vybouchl u mikrofonu Kalousek. „Kde se ve vás bere, pane poslanče Juříčku, prostřednictvím pana předsedajícího, ta arogance vůči daňovým poplatníkům, že jste schopen na jedné straně pranýřovat stovky tisíc, ale na druhé straně tolerujete desítky miliard,“ hodil slovní granát předseda poslaneckého klubu TOP 09.

Kalousek pokládá Juříčkovy argumenty za pokrytecké a Juříčka samotného pokládá za nedůvěryhodného zpravodaje.

Slovo si vzal také poslanec ČSSD Roman Sklenák, který zdůraznil, že spolu s Juříčkem seděl na stejném semináři o ČT a má za to, že na všechny otázky bylo odpovězeno, jen někdo možná nechtěl slyšet odpovědi. ČT podle Sklenáka zkrátka a dobře peníze investovala.

Když se k řečnickému pultíku postavil předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, rozlítil se nad tím, že generální ředitel ČT Petr Dvořák Juříčka oslovil. „Zákulisně a potají ho oslovil ředitel České televize Dvořák a lobboval u vybraných poslanců hnutí ANO, protože na jejich hlasech dneska záleží, zdali bude ta zpráva schválena, nebo ne. Ale kde je tedy ředitel Dvořák, kde je Česká televize, kde to je dneska ve zprávách, že ředitel ČT zákulisně obtelefonovává poslance a lobbuje u nich potají, aby je přemluvil k tomu, aby hlasovali pro zprávu? Kde jsou Reportéři ČT? Kde je pořad 168 hodin? Kde je pořad Newsroom?“ ptal se Okamura. A v sále zazněl smích.

„To mě tady šokovalo. To je šokující na tom. Takže já vyzývám ČT, aby natočila o tomto reportáž do hlavních zpráv dneska, dnes ať to běží na ČT24, že generální ředitel České televize lobboval a lobbuje u vybraných poslanců hnutí ANO potají a zákulisně za to, aby byla schválena zpráva o hospodaření ČT,“ rozčílil se Okamura s tím, že proti takovéto netransparentnosti je třeba se ohradit.

A doporučil zrušení koncesionářských poplatků s tím, že z ČT se má stát státní příspěvková organizace.

Po Okamurovi dostal slovo Jaroslav Foldyna a pustil se do svého stranického kolegy Romana Sklenáka. Také zmínil poslanecký seminář o ČT.

„My jsme ze stejné strany s Romanem Sklenákem, my jsme byli na stejném semináři, ale každej jsme viděli úplně jinej seminář, zřejmě,“ pravil Foldyna. Přece jste si to přečetli v těch zprávách a v těch novinových rozhovorech. Rada ČT neuměla na nic odpovědět. Pan poslanec Juříček řekl to, co musí říct každý člověk, který má v hlavě mozek a přemýšlí nad tím,“ pokračoval Foldyna.

