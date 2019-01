Drsné zprávy z Prahy: Pokoje nejsou, pacienti leží na chodbě. Náměstek měl na ČRo hodně co vysvětlovat

„V tuto chvíli bohužel dochází k situaci, která se ne tak úplně dala předpokládat. V některých nemocnicích dochází k zavírání oddělení a ti pacienti jsou směrováni do centra, což znamená do Prahy,“ vysvětloval náměstek, jak je možné, že občas pacienti leží na lůžkách na chodbách nemocnic. „Tato situace nás pálí a na zítra svoláváme schůzku, abychom si vyjasnili, jak tuto situaci řešit,“ doplnil host.

Anketa Zvažujete, že budete volit Jaromíra Soukupa? Zvažuji 76% Nezvažuji 20% Ještě nevím 4% hlasovalo: 7654 lidí

„Ten problém je veliký. Co do urgentnosti tohoto stavu je Bulovka asi v největších problémech,“ pokračoval v popisu situace Prymula. Pomoct může zvyšování platů doktorům a sestrám, kteří se pak mohou postarat o více pacientů. „A teď už jsme v situaci, kdy si mladí lékaři začínají stěžovat, že mají méně peněz než sestry,“ doplnil ještě Prymula.

Náš problém tkví prý i v tom, že pacienti jsou v českých nemocnicích hospitalizováni příliš dlouho, a s tím je třeba něco udělat. „Je třeba zkracovat dobu hospitalizace a tady pak logicky dochází k tomu, že se počty lůžek budou snižovat,“ prohlásil náměstek. Na tyto problémy jsme si zadělali asi tak před 20 lety, tedy za vlády dnešního prezidenta Miloše Zemana, kdy se podcenil problém stárnutí lékařů i sester. A teď na to doplácíme.

Fotogalerie: - Vyklízení Kliniky

Jestliže tuto situaci musíme dnes urgentně řešit, jednu z cest představuje restrukturalizace sítě nemocnic. Politicky to není populární, ale bude to nutné. Velký nedostatek máme prý především mezi dětskými psychology. Děti, které čekají na vyšetření u psychologa, musejí někdy čekat i půl roku, což je nepřijatelné. Jenže dostat nějakého doktora třeba do Aše je dnes zásadní problém. Ale ne kvůli penězům. „Ti lékaři říkají, že ve větších městech mají kulturní vyžití, zatímco v té Aši jsou odříznutí od světa,“ popsal Prymula.

Dalším řešením je zvýšit spoluúčast pacientů. Ti, kteří mají rýmu, si mohou léky uhradit sami, aby pomohli lidem, kteří jsou opravdu hodně nemocní a kteří pro své přežití potřebují opravdu hodně drahé léky.

Psali jsme: Vladimír Dryml: Kde je největší problém českého zdravotnictví? Cestování lékařů přes hranice by mělo skončit, plánuje německý ministr FN Královské Vinohrady: Letošní Silvestr jeden z nejhorších za posledních 20 let Zvednout, přidat, zvýšit. Andrej Babiš znovu naštve Kalouska

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp