Druhý Okamura překvapil poslance. Příjemně

Hned v úvodu svého projevu Okamura dal najevo, že nemá v úmyslu opakovat kritiku, která už ve Sněmovně zazněla z úst jiných řečníků. S odkazem na svou práci v zahraničním výboru vysvětlil, že se chce soustředit především na oblast zahraniční politiky, a zdvořile přivítal ministra zahraničí. „Já nebudu opakovat, co už tady zaznělo několikrát od řady kolegů, já chci hovořit zejména o zahraniční agendě jakožto člen zahraničního výboru, a proto děkuji ministru zahraničí panu Macinkovi, že dnes přišel,“ uvedl smířlivým tónem.
V další části vystoupení Okamura připomněl základní hodnoty, které podle něj Česká republika nesmí považovat za samozřejmé. S pokorou se obrátil na poslance napříč politickým spektrem a zdůraznil vzácnost svobody a demokracie v historickém i současném kontextu. „Chci vám všem s pokorou připomenout, že žijeme ve svobodě a v demokracii, což jsou skutečnosti v historii i současnosti velmi vzácné a nesamozřejmé,“ prohlásil a dodal, že i když podpora lidských práv není výslovně zmíněna ve vládním programovém prohlášení, věří v odpovědný přístup nové vlády. „I když není ve vládním textu přímo zmínka o podpoře lidí utiskovaných totalitními režimy, nespravedlivě souzených kvůli náboženské víře, tak věřím, že pan ministr Macinka se svým týmem bude na tyto věci pamatovat.“
V duchu klidné argumentace pak Okamura rozšířil svůj apel i na další části světa. Zdůraznil, že diplomacie se sice primárně řídí zájmy českých občanů, přesto by podle něj Česká republika neměla zapomínat na lidi trpící útlakem v jiných zemích. „Diplomacie má různé aspekty a zejména se samozřejmě řídí zájmy občanů naší země, přesto věřím, že nová vláda, pan premiér a pan ministr zahraničí nezapomenou na to, že třeba v Číně trpí velké komunity,“ uvedl. Konkrétně zmínil Tibeťany, Ujgury a prodemokratické aktivisty v Hongkongu. „Jsou to Tibeťané, Ujgurové, kteří jsou zotročováni, jsou to demokraté v Hongkongu.“
V další pasáži se poslanec snažil zdůraznit, že morální podpora nemusí být finančně nákladná, ale vyžaduje dlouhodobou vůli a vytrvalost. Svůj apel formuloval s důrazem na symbolický význam politických gest. „Nezapomínejme na tyto lidi, nestojí to žádné peníze, ale je to věc spíše naší vůle a vytrvalosti,“ řekl. Zároveň připomněl snahu obnovit parlamentní iniciativy na podporu svobodného Běloruska. „Chci připomenout, že stejně jako v minulém volebním období chceme ve Sněmovně napříč politickými kluby ustanovit skupinu přátelství svobodného Běloruska. Jsou to samozřejmě spíše slovní deklarace, ale i tyto deklarace mají pro nespravedlivě odsouzené a jejich rodiny velký symbolický význam.“
Ve zcela smířlivém duchu se Okamura následně obrátil přímo na ministra zahraničí s osobní prosbou týkající se českých diplomatů. Vysvětlil, že veřejnost má o jejich práci často zkreslenou představu, a snažil se tuto perspektivu korigovat. „Potom chci také zdvořile poprosit pana ministra Macinku, aby ve své službě pamatoval na důstojné postavení a podporu našich diplomatů,“ uvedl. Připomněl, že stereotypy o pohodlném životě diplomatů neodpovídají realitě. „V běžném veřejném mínění si možná lidé myslí, že diplomat je někdo, kdo bere zbytečně velký plat, a přitom jen sedí na nějakých recepcích a jiných akcích.“
Na základě osobních zkušeností pak Okamura přiblížil náročnost diplomatické služby a podpořil svá slova konkrétními příklady. „Když jsem se ale bavil s desítkami diplomatů v minulých letech jako člen zahraničního výboru, vyšlo najevo, že vedou nesnadný život, jak mi může potvrdit pan ministr Vojtěch,“ dodal s odkazem na Adama Vojtěcha, bývalého velvyslance ve Finsku.
V závěru projevu se Okamura vrátil k širšímu historickému rámci a zamyslel se nad významem Evropské unie. Přestože připustil legitimitu kritické debaty o míře národní suverenity, varoval před zpochybňováním samotných základů evropské spolupráce. „Nakonec chci zmínit něco, co je možná základní a zásadní,“ uvedl a připomněl, že Evropská unie vznikla jako mírový projekt v reakci na zkušenosti dvou světových válek. „Ten projekt vznikl na základě nesmírně bolestivé zkušenosti druhé světové války.“
S historickým nadhledem pak popsal smíření dříve znepřátelených národů jako klíčový moment evropských dějin. „Proto se lidé historicky spíše ze znepřátelených národů jako Francie, Německo, Rakousko a Itálie rozhodli, že budou spolupracovat a že si odpustí všechny křivdy a zločiny,“ připomněl a zdůraznil cíl zabránit návratu velké války do Evropy.
„Takže když uvažujeme kriticky o Evropské unii, aby nám příliš neubylo z těch našich národních práv a suverenity, je to určitě oprávněná politická diskuse,“ uznal. Zároveň ale varoval před unáhlenými kroky. „Ale nikdy nezapomeňme na to, že by bylo tragédií, kdybychom nepromyšlenými kroky přispěli k tomu, že Evropská unie přestane existovat,“ uzavřel s tím, že případné důsledky by nejvíce pocítily další generace. „Mějme na paměti, že jde i o naše děti a další generace.“
Na závěr Hayato Okamura prohlásil, že jako opoziční poslanec samozřejmě bude hlasovat proti vyslovení důvěry vládě, ale je připraven po celé volební období ke konstruktivní politice pro české občany. „A přeji panu ministrovi zahraničních věcí opravdu z celého srdce úspěch v jeho rozhodnutích, stejně jako panu premiérovi a celé vládě,“ dodal Okamura za potlesku spíše vyprázdněného sálu.
