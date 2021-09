Drzí zoufalci. I přezdívku mi dali. Babiš udeřil

reklama

Jedním z hlavních bolavých témat byla kauza otravy vody v řece Bečvě. Ohledně té by se měla dokonce sejít mimořádná schůze Sněmovny. „Já skutečně považuji za nehoráznou drzost, že opozice svolala mimořádnou schůzi na 30. září k Bečvě, to je neuvěřitelné. Od samého začátku vybraní poslanci, hlavně pan Gazdík, opakovaně lhali, pan Jurečka a paní Pekarová hrají tuhle věc, kde se to snaží hodit na moji bývalou firmu. Je to nesmysl,“ zlobil se premiér.

Babiš dále vysvětlil, že policie únik do Bečvy již vyšetřila a byli obviněni někteří lidé. „Všichni věděli, kdo to je, už od září 2020, akorát se to zneužívalo ve volbách. Že to byla firma Energoaqua, že tam byl obviněn i jednatel, že státní zástupce podá obžalobu do konce roku.“

Poslanci si podle Babiše zřídili ve Sněmovně lidový soud. „Tady jsou lidoví soudci: Jurečka, Gazdík, Pekarová. Oni říkají, že vinen je Bába, tak mě někteří nazývají. A tady vám mohu ukázat, kam až oni jsou schopní zajít. Pekarová se fotila před Dezou, je zoufalá, tady říká: Pravděpodobně celá událost má co dočinění s Dezou. Sprostě lže, normálně si to vymyslela. Gazdík taky lhal,“ soptil dále politik s tím, že když na Gazdíka chtěla za tyto údajné lži podat Deza trestní oznámení, tak „z toho potom vycouval“.

„Oni se nazývají sněmovní komise. Ne, to je lidový soud. Co vám to připomíná, kdy jsme to tady měli? Oni se rozhodli vám namluvit, že já s tím mám něco společného. Nemám, je to sprostá lež. Je to neuvěřitelná drzost. 30. září bude taková schůze, kde budou vystupovat na kameru a lhát. Já se ptám, proč 30. září tito lidé, kteří bez toho, aby byli v politice… takový Gazdík, který má příjem možná 300 tisíc. Čím by se živil? Tihle tři lidoví soudci: Jurečka, Pekarová budou vystupovat,“ burácel dál vytrvale premiér.

Podle Babiše by měli poslanci raději svolat mimořádnou schůzi týkající se zmrazení platů politiků, jak to navrhoval on. „Ne, to nechcete, takovou schůzi. Ale schůzi o Bečvě, abyste tam znovu lhali, to chcete,“ odplivl si nakonec na opozici a přešel k dalšímu tématu.





Přepis nedělního pořadu Andreje Babiše „Čau, lidi“ – 19. září 2021



Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Mimořádně odsud z Ostravy-Mošnova, kde se konají Dny NATO. Samozřejmě je tady celý náš Integrovaný záchranný systém a sbor.



Já bych chtěl znovu připomenout a vyjádřit pietu. Dnes bude pieta tady v Mošnově za dva dobrovolné hasiče, kteří bohužel zemřeli v Koryčanech při zásahu a pomoci našim občanům. Proto je důležité, abychom si připomínali, že profese hasičů je velice náročná. Nedávno jsme si vzpomněli na 11. září. Chtěl bych znovu vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým. A také vás vyzvat, abyste přispěli na sbírku, kterou organizuje paní starostka v Koryčanech.



Ještě jednou – hasiči měli za naší vlády absolutní podporu, navyšujeme počty hasičů. Chceme samozřejmě, aby měli nejmodernější techniku, protože jsou to skutečně lidé, kteří zachraňují naše životy každý den.



Naši hasiči pomáhají na celém světě. Naposledy byli v Řecku, a pamatujeme si také pomoc, kterou poskytli při tom výbuchu dusičnanu amonného v Libanonu. Takže skutečně máme být na ně pyšní a hrdí.



Za mnou vidíte C-5 Galaxy – největší dopravní letadlo světa, které přivezlo sem na Dny NATO vrtulníky Viper a Venom, které jsme nakoupili a které dostane naše armáda. Musím říct, že i když naši byli v Kábulu nejlepší, tak zachraňovali ty, které jsme chtěli zachránit, těmi starými Airbusy A-319. Za mnou vidíte i Airbus, nový. Obrovská letadla, která přepravují obrovský počet nákladu a lidí. Myslím si, že naše armáda potřebuje nové letadlo. Nové letadlo, které i doletí dále. Samozřejmě, při takový akcích jako v Afghánistánu je to velice důležité. Je to ale důležité i na ekonomickou diplomacii, když naši ministři létají a navštěvují země, které jsou vzdálené od Evropy. Podnikatelé mají o to obrovský zájem. Armáda momentálně přemýšlí, jaké nové letadlo by nakoupila.



Tento rok slavíme vícero významných výročí pro obranný průmysl. Jednak je to 85 let od vzniku České zbrojovky, která vznikla v roce 1936 rozhodnutím ministra obrany. A představte si, od toho rozhodnutí ministra obrany zbrojovka začala vyrábět do 9 měsíců. To je v dnešních časech samozřejmě úplně nepředstavitelné. Máme tady i 20 let od chvíle, co firma Jagello organizuje tyto dny.



Zbrojařský průmysl, obranný průmysl pro nás, pro naši ekonomiku je velice významný. Jde o strategickou nezávislost našeho státu. Nejde jenom o obranu, ale ta nezávislost se projevila na tom, že jsme neměli dostatek zdravotnických ochranných prostředků, že nemáme svoji vakcínu. To jsou všechno věci, které pro nás jsou strategické. Tento průmysl má tržby 50 miliard, a je velice ziskový. Přidaná hodnota je 17 až 18 miliard ročně. Já, když jsem měl čas navštěvovat země v rámci ekonomických misí, tak samozřejmě obranný průmysl vždy hraje velkou roli. Byl jsem rád, že jsem mohl prosazovat naše výrobky thajskému premiérovi, vietnamskému prezidentovi, tureckému prezidentovi, marockému premiérovi a dalším. Je to skvělé, že tento průmysl, který byl v úplně jiné kondici – je škoda, že stát sám do toho neinvestoval a nemá nějakou vlastní výrobu. My se snažíme obnovit vybavení naší armády velice úspěšně.



Co se týče těch Dnů NATO, tak já jsem velice rád, že tady máme poprvé – já jsem za to vždycky lobboval – vždy, když přišel nějaký generál NATO, tak jsem říkal: prosím vás, ukažte nám na Dnech NATO F-35, super stíhačka F-35. Máte ji na záběrech. Je to skutečně TOP high-tech. Víceúčelový bojový letoun stealth, je koncipován jako univerzální vzdušný platforma pro nasazení v nepřístupných oblastech nepřítele pro běžné letectvo, do oblasti zajištěné radary a řízenými střelami. Tento letoun je schopen vyhledávat a ničit prvky protivzdušné obrany, elektronického boje a dělostřelecké systémy, nepřátelské letouny a vrtulníky. Skvělý letoun. Stojí asi 80 milionů dolarů. Tady vidíme letoun italské armády, teď si ho objednala i polská armáda. Já myslím, že jsou všichni nadšení, že ho tady můžeme vidět.



Na záběrech uvidíte i dron. Drony jsou bezpilotní – unikátní útočné, ale i obranné high-tech letadla, které umí zaměřit z výšky 15 km konkrétní auto. Jsou vybavené raketovými střelami. Také je to velice zajímavé pro návštěvníky.



Vidíme tady v Ostravě špičkovou obrannou techniku. Jsem rád, že je o to velký zájem. Také jsem rád, že jsem u toho, a mohu vás tady z Ostravy pozdravit.



Minulý týden jste určitě zaznamenali debatu ve Sněmovně ohledně tohoto prospektu na prevenci rakoviny. Opozice, zoufalá opozice, která o mně neustále lže, měla tu drzost říct, že něčeho zneužívám. Ničeho nezneužívám. Ohledně projektu národního boje proti rakovině jsem mluvil 23. listopadu 2020, a tweetoval jsem: „Komisařce pro zdraví a bezpečnost potravin @SKyriakidesEU jsem dnes představil naše záměry k národní strategii pro boj proti rakovině. Komise má podobné plány jako my, musíme se zaměřit na prevenci, screening, diagnostiku a zlepšení kvality života vyléčených.“ Český národní plán boje proti rakovině představíme v roce 2021. Tehdy mi komisařka i slíbila, že přijde na konferenci, která měla být v květnu, ale kvůli covidu se nekonala. Tady je zápis – 23. listopad 2020.



Takže není to prosím vás o volbách. Ano, a tenhle prospekt, který je strašně důležitý a jedinečný, a je to pro vás. Protože rakovina bude v roce 2035 největší příčinou úmrtí u nás bohužel. Ten prospekt je jedinečný v tom, že vznikal ve spolupráci s našimi renomovanými onkology. Tady jsou všichni. A prosím vás, ten prospekt opozice zakázala, takže ho dostanete až po volbách od pojišťoven. Ale platil to Úřad vlády. Stálo to asi 200 tisíc korun, a ještě k tomu nějaké fotky, to platilo Ministerstvo zdravotnictví. Důležité je, abyste si to vyhledali na webu Ministerstva zdravotnictví a Úřadu vlády.



Tady máte statistiky, ženy, který nádor vás nejvíce ohrožuje. Tady to máte podle věku. Muži. A potom tam máte vyjádření jednotlivých expertů, nejrenomovanějších onkologů. Je neuvěřitelné, že opozici, která nikdy nic nevymyslela, se to nelíbí. Žádné zneužívání to není, protože já jsem to řešil dlouhodobě. Je to strašně důležitý projekt, protože například rakovina prostaty nebo prsu, pokud se včas zjistí, je stoprocentní vyléčení. U nás zemře každých 20 minut někdo na rakovinu, 27 tisíc lidí ročně. A na to není vakcína, jenom na rakovinu děložního čípku.



Mluvil jsem o tom. Podívejte se na můj projev ve Sněmovně. Podívejte se, že opozice se neštítí ani toho, aby řekla, že to není pro vás, že nechce, abyste tohle dostali do vašich rukou. Takže to dostanete ve formě prospektu po volbách. Mimochodem, pojišťovny kvůli tomu podepsaly i nějakou dohodu s Ministerstvem zdravotnictví, skutečně je to neuvěřitelné.



Takže žádné zneužívání před volbami. Dělám to dlouhodobě. Do národního boje proti rakovině, kde jsem se inspiroval americkým prezidentem Joe Bidenem 2016, skutečně jsem tomu věnoval energii. A tenhle prospekt vznikl z mého popudu, já jsem nad tím trávil večery. Jednali jsme o tom, ten prospekt je skvělý. Tak se na něj podívejte alespoň v elektronické formě.



Mimochodem, teď jsem byl na autogramiádách v Prostějově, kde za mnou přišla jedna rodina, a byli nadšení z toho, že konečně pojišťovna, za to jsem bojoval, proplácí léky proti cystické fibróze. To je hrozná choroba, člověk je v podstatě zahleněný od rána do večera. A je na to skvělý lék, který pojišťovna neplatila. Teď ho platí. Mám z toho radost.



Stejné to bylo, když mi pan Majzlík napsal, že jeho dcera má roztroušenou sklerózu, a chce, aby pojišťovna proplácela náhradu za léčebné konopí. Ano, v Izraeli jsem to řešil, měli jsem na to seminář. Mám z toho radost.



Mně je jedno, co říká opozice. Já, i když nebudu v politice, tak vám budu pomáhat. Mám na to nadaci, která dala lidem stovky milionů, ale o tom se nepíše. Takže to není o tom, že já něco zneužívám. Je to lež. Ten prospekt je jedinečný. Do boje proti rakovině dáme miliardy. To onkologické centrum, které by mělo také vzniknout v Praze, tak jak ho mají v Brně, bude pro všechny. A není pravda, že by to ohrožovalo stávající onkologická centra. A v Brně vznikne jedinečné centrum prevence.



Takže tolik k rakovině. Podívejte se na tom, je to na webu Úřadu vlády, Ministerstva zdravotnictví. Je to důležité pro vás, abyste včas šli na prevenci. A nedej Bože, pokud byste to měli, aby naši skvělí lékaři vás zachránili. Věřte mi, že se tomu věnuji dlouhodobě. Ještě předtím, než jsem byl v politice, jsem věnoval různé nejmodernější přístroje například na operace miminek, na onkologii profesora Štěrby v Brně. To je hrozný zážitek, když dětí mají rakovinu, hrozný.



Takže tolik k tomu. Neuvěřitelné, jak to opozice zneužívá, snaží se vám vnutit nějaké nesmysly. Byl jsem na odborné konferenci zdravotnictví. Tolik peněz, co jsme dali do zdravotnictví, tady nikdy nebylo. Nevím, kdo říká za asociace něco, ale faktem je, že pojišťovny mají desítky miliard. Za nás měly obrovské peníze, budou mít peníze, a není nic ohroženo. Pokud my budeme ve vládě, pokračujeme v podpoře českého zdravotnictví.



Další věc, o které jsem vás chtěl informovat je otázka epidemické situace, která je řekněme stabilizovaná. Ano, v nemocnicích je 158 lidí, z toho 40 na JIP. Nejdůležitější je, abyste věděli, že největší virová nálož je u mladých lidí. Bohužel se stále zvyšuje. Všichni, kteří jsou pozitivní nebo skončí v nemocnicích – 80 procent nejsou naočkovaní. Z těch dat je to jasně vidět.



Prosím mladou generaci, aby se naočkovala. Protože z dat je jasné, že můžete nakazit svoje rodiče a prarodiče, u kterých může být ten průběh onemocnění i fatální bohužel.



Takže prosím vás, zkusme to dodržovat. Covid ještě neskončil.



Teď přichází posilovací dávka. Od zítra, od pondělí by měli dostávat všichni, kteří byli očkováni před 8 měsíci SMS, aby se přeočkovali.



Takže platí to dál, i když ta situace u nás v porovnání s jinými zeměmi je dobrá, tak musíme v tom pokračovat a přesvědčovat lidi, aby se naočkovali.



Ohledně Bečvy. Já skutečně považuji za nehoráznou drzost, že opozice svolala mimořádnou schůzi na 30. září k Bečvě, to je neuvěřitelné. Od samého začátku vybraní poslanci, hlavně pan Gazdík opakovaně lhal, pan Jurečka a paní Pekarová hrají tuhle věc, kde se to snaží hodit na moji bývalou firmu. Je to nesmysl. Samozřejmě policie to vyšetřila, byli obviněni lidé. Všichni věděli, kdo to je, už od září 2020, akorát se to zneužívalo ve volbách. Že to byla firma Energoaqua, že tam byl obviněn i jednatel, že státní zástupce podá obžalobu do konce roku.



Poslanci si ale zřídili lidový soud, já říkám. Tady jsou lidoví soudci: Jurečka, Gazdík, Pekarová. Oni říkají, že vinen je Bába, tak mě někteří nazývají. A tady vám mohu ukázat, kam až oni jsou schopní zajít. Pekarová se fotila před Dezou, je zoufalá, tady říká: Pravděpodobně celá událost má co dočinění s Dezou. Sprostě lže, normálně si to vymyslela. Gazdík taky lhal. A když bývalá firma chtěla podat trestní oznámení, tak z toho potom vycouval.



Takže oni hrají tuhle věc, která byla vyšetřena policí, sledována státním zástupcem, který má podat obžalobu na to, kteří to udělali. Ale 30. září sněmovní komise… Oni se nazývají sněmovní komise. Ne, to je lidový soud. Co vám to připomíná, kdy jsme to tady měli? Oni se rozhodli vám namluvit, že já s tím mám něco společného. Nemám, je to sprostá lež. Je to neuvěřitelná drzost. 30. září bude taková schůze, kde budou vystupovat na kameru a lhát.



Já se ptám, proč 30. září tito lidé, kteří bez toho, aby byli v politice… Takový Gazdík, který má příjem možná 300 tisíc. Čím by se živil? Tihle 3 lidoví soudci: Jurečka, Pekarová budou vystupovat.



Proč neuděláme mimořádnou schůzi na zmrazení platů politiků, jak jsem to navrhl? Proč poslanci a senátoři budou mít o 5,5 tisíce korun navíc. Z jakého titulu? Co je to za drzost? Nestydíte se? 6 procent navíc? Za co? Za to, že máte celé léto prázdniny? Za to, že se producírujete před kamerami? Co jste udělali pro ty lidi konkrétně? Jděte příkladem, zmrazte si platy. Ne, to nechcete, takovou schůzi. Ale schůzi o Bečvě, abyste tam znovu lhali, to chcete.



Takže já budu navrhovat tu mimořádnou schůzi. Aby lidé viděli, a vy to nechcete dát ani na program… Takže já požádám, a uvidím, jak se k tomu postaví naši poslanci, aby byla mimořádná schůze na zmrazení platů. To se vám nechce, co?



My zítra budeme mít jednání o tom, jestli navýšíme platy ve výši inflace, abychom lidem udrželi ten příjem. A my jsme dali lidem velké peníze. Ale vy se nechcete toho vzdát, vy se živíte politikou. Já ne. Můžete se skutečně stydět.



Poslední věc: platy učitelů. Jednoznačně jsme splnili všechno, co jsme slíbili. Plaga byl nadšený, dokonce náš kritik Münich s tím souhlasí. Přesně, jak máme v programu jsme to splnili.



Dneska to bylo takové poskládané, protože jsem tady v Ostravě.



Je před volbami a opozice do vás hustí nesmysly. Takže natočím speciální video, jak máme skutečně zdravé finance, o inflaci a samozřejmě o cenách energií. Uděláme všechno pro to, aby to navýšení, které přichází ze zahraničí, se vás co nejméně dotklo.



Věřte mi, že my pro vás uděláme maximum. Vždycky jsme to dělali, pro lidi.



Děkuji vám a těším se příští neděli.

