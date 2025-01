Dusno na hranici s Mexikem: Střelba na americkou stráž, migranti zatím přecházeli

Členové mexického kartelu byli v pondělí zachyceni na videu, jak zahajují palbu na agenty americké pohraniční stráže poblíž jižní hranice – právě ve chvíli, kdy se skupina migrantů údajně pokoušela nelegálně vstoupit do USA, uvedly úřady.

Dramatický útok se odehrál kolem půl druhé odpoledne místního času poblíž Frontonu v Texasu, uvedla ve svém prohlášení celní a pohraniční ochrana, uvedl server New York Post.

Podle všeho členové kartelu začali střílet ve chvíli, kdy se skupina migrantů snažila překročit řeku Rio Grande, uvedly zdroje pohraniční stráže.

Oddělení veřejné bezpečnosti v Texasu, které se podílí na bezpečnostních operacích na hranici s Mexikem, asistovalo americké pohraniční hlídce poté, co agenti při hlídkování ve Frontonu čelili střelbě od členů drogového kartelu v Mexiku,“ uvedl poručík Chris Olivarez na webu X spolu s řadou videí, na nichž je vidět těžce ozbrojený střelec.

VIDEO: Earlier today, @TxDPS responded to assist the US Border Patrol after agents received gunfire from cartel members in Mexico while patrolling in Fronton, Starr County. DPS Drone Operators captured the gunmen fleeing Mexico due to military presence, & seeking refuge on an… pic.twitter.com/oPf5l7wltO