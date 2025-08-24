EU jako „stará děvka“. Jandák: „Doník a Vláďa“ chtějí rovnováhu

24.08.2025 22:05 | Monitoring

Někdejší ministr kultury Vítězslav Jandák by svůj bývalý úřad zrušil. Česko má prý příliš mnoho ministerstev a úředníků. Jandák drží palce Janě Maláčové, ale koho bude volit, ještě neví. EU je „stará děvka“ a „kluci Doník Trampů a Vláďa Putinů“ proti sobě nikdy nepůjdou. Rusů se nemáme bát, ale pochopit je.

Foto: archiv V. Jandák
Popisek: Vítězslav Jandák

Herec Vítězslav Jandák, bývalý ministr kultury ve vládě Jiřího Paroubka, byl hostem pořadu Jak TO je? Rozhovor s ním vedl Marek Stoniš.

V úvodu interview Jandák vysvětlil, že žije v jižních Čechách a má se dobře. „Žiju v totální izolaci. Je to dobré na duši i na tělo. Žiju se ženou a se psem. Je mi strašně dobře a nic mi neschází. Nejsem na žádném facebooku, na ničem takovém. Ani nevím, co se děje. Občas, když jdu do krámu, zaslechnu národ, který bouří a je nakrknut. A já se divím. No, divím... Když jsem si tuhle kupoval čtyři syrečky za 56,80, tak jsem byl taky překvapený,“ svěřil se expolitik.

Moderátor Stoniš připomněl, že nejvýznamnější veřejnou funkcí, kterou Jandák zastával, byl post ministra kultury. „Současný ministr kultury vládne nejvyšším rozpočtem v dějinách ministerstva kultury – kolem dvaceti miliard korun,“ přiblížil Stoniš. „Je tu status umělce. Umělci mohou žádat o peníze…“

„... o podporu v nezaměstnanosti!“ skočil mu do řeči Jandák a řekl, že něco takového svému nástupci na ministerstvu nezávidí. „Kultura není o penězích,“ zdůraznil exministr. Dále uvedl, že Američané pod kulturu nezahrnují film, protože ho chápou jako byznys. „Ministerstvo kultury je zbytečné, živí stovky úředníků. Přitom kultura buď je, nebo není. Jen některé ze zemí EU mají ministerstvo kultury. Nemají ho Rakušané ani Němci. A dá se o Němcích říct, že by byli nekulturní národ? Asi jen osm zemí EU má ministerstvo kultury. Nabízí se otázka, jestli potřebujeme tolik ministerstev, kolik jich máme. Já jsem pro zrušení ministerstva kultury,“ zdůraznil Jandák a dodal, že je zajímavé, že především pravicové strany, jakmile se dostanou k moci, rády ustavují nová ministerstva.

Vítězslav Jandák a Marek Stoniš

Bývalý člen vlády sociální demokracie se vyjádřil také k současné situaci SOCDEM. Janě Maláčové ani Lubomíru Zaorálkovi se prý nediví, že se spojili s hnutím Stačilo! „Chytili se záchranného lana a jdou s jinou stranou. Kdyby nešli, tak by už nebyli. Tak to v politice chodí,“ soudí exministr.

Jedná se podle něj o pokus sjednotit levici. Podivuje se však tomu, proč se Stačilo! nespojilo i s bývalým premiérem Jiřím Paroubkem, aby blok levicových stran byl silnější. „Ne že bych nějak propagoval levici. Ale v politice by měl být jing a jang – levice a pravice – aby se to vyrovnalo. V USA taky mají demokraty a republikány, i když teď jim do toho Musk tak trochu hodil vidle tím, že založil vlastní stranu,“ připomněl Jandák. A dodal: „Držme Maláčové palce. Třeba jí vyjde pokus o záchranu strany, která je u nás jedna z nejstarších.“

Sám prý se ještě nerozhodl, koho volit. Čeká na zářijové vyvrcholení volební kampaně. „To vyjdou na povrch velké věci, myslím si, které s tím mohou zatřást,“ předpokládá zkušený politik.

Evropa je stará děvka a Doník Trampů a Vláďa Putinů kluci

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

80%
13%
7%
hlasovalo: 6423 lidí

 Jandák nemá rád Evropskou unii, říká o ní, že to je „stará děvka“. „Možná, že Evropa zkazí pokus o nastolení rovnováhy ve světě, o které se pokoušejí Doník Trampů a Vláďa Putinů. Jestli se jim to – klukům – podaří a Evropa jim to nezkazí, zaplať bůh za to,“ řekl Jandák. A pokračoval: „Pořád se říká, že Rus na nás půjde. A ti Rusové říkají: ‚Proč bychom tam chodili? Tam nikdo nechce dělat. Nerostné suroviny tam nejsou a trh je plný. Co bychom tam dělali?‘ Děláme si to sami jako ve starém Římě, ničíme se.“

A že chceme někoho umořit něčím, čím ho neumoříme – hospodářskými sankcemi, vojenskou silou. „To nejde. Vy je můžete rozložit jedině tím, když s nimi budete diskutovat a vnořovat se do jejich myšlení a předávat své myšlenky. Pak se můžete pokusit o určitou destrukci systému, se kterým nesouhlasíte. Ne tím, že budu mávat klackem, říkat: ‚Já tě zmlátím. Já ti něco nedám.‘ Všude okolo je tolik zemí, které mu to rády dají nebo to od něj rády koupí,“ řekl Jandák a dodal, že doplácíme na to jen my sami, tedy Evropa.

Mgr. Vítězslav Jandák

Stoniš připomněl, že ČR má strategii, že je třeba zbrojit. „Ministr zahraničí a předsedkyně Poslanecké sněmovny, když se objevili někde, kde byli Rusové, tak odešli,“ podotkl moderátor.

„Já myslím, že v Kremlu z toho byl určitě strašný šok,“ zmínil Jandák ironicky. „Proč ten Trump bude s tím Putinem mluvit? Myslím si, že tu děláme jednu velkou chybu. My vždycky toho, koho nemáme oficiálně rádi, tak ho pomlouváme a ponižujeme. Já jsem z toho v šoku, protože já mám Ameriku moc rád, ale mám pocit, že my teď urážíme Spojené státy a jejich představitele více než za bolševika,“ přemítá herec a bývalý ministr kultury.

S Klausem se vsadil o flašku, ale nedostal ji

Zdůraznil, že bychom své protivníky neměli ponižovat. S exprezidentem Václavem Klausem se prý vsadil, že Donald Trump vyhraje v USA volby. „Dodnes mi dluží flašku,“ prozradil na svého někdejšího politického konkurenta.

Vítězslav Jandák

Otřel se také o současného ministra zahraničí Jana Lipavského: „Copak tenhle může něco domluvit?“

Jandák dále hovořil o světové politice a řekl, že Putin a Trump, podle jeho názoru, proti sobě nikdy nepůjdou.

Anketa

Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025)

52%
32%
11%
5%
hlasovalo: 16237 lidí

Nelíbí se mu, že média udělala z každé blbosti kauzu, a tím proti sobě postavila lidi, kteří se rozdělili do nesmiřitelných táborů. „Buď je to úmysl, nebo je to náhoda, aby lidé byli na sebe čím dál víc nakrknutí,“ zamyslel se Jandák.

„Bordel na kolečkách.“ Jandák začal o kultuře a skončil na Ukrajině

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s návrhem Vítězslava Jandáka zrušit ministerstvo kultury?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

