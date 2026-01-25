Energetický teror, zní z Ukrajiny. Zemi drží dovážený plyn

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Šéf největšího soukromého ukrajinského výrobce energie Maxim Timčenko, generální ředitel společnosti DTEK, uvedl, že Rusko, které před téměř čtyřmi lety zahájilo totální invazi na Ukrajinu, vede od října 2025 kampaň „energetického teroru“. Na Timčenkova slova upozornila agentura Reuters. Ukrajina podle něj vydržela dva týdny teplot mezi minus 15 a minus 20 stupni Celsia, zatímco Rusko útočilo na zařízení na přepravu, skladování a výrobu plynu.
„Stojíme na hraně humanitární katastrofy,“ řekl Timčenko. „Lidé mají elektřinu 3 až 4 hodiny, pak 10 až 15hodinovou přestávku. Máme bytové domy bez tepla už týdny. Potřebujeme energetické příměří. Příměří v oblasti energetických aktiv,“ pokračoval.
Konstatoval, že Ukrajina se drží díky dovozu plynu, mimo jiné ze Spojených států, ale společnost DTEK podle něj přišla v důsledku ruských útoků o 60 až 70 procent své výrobní kapacity. Obnova ukrajinské energetické sítě podle něj vyjde na 65 až 70 miliard dolarů a mnohem spíš než o obnově celé sítě je prý třeba mluvit o jejím novém vybudování. Až tak špatné to je.
Veterán, který podle svých vlastních slov brání Ukrajinu před ruskými agresory od roku 2014, jenž na sociální síti X vystupuje pod jménem Constantine, přišel s varováním. „Bude to horší,“ konstatoval.
It's gonna get worse.— ? Constantine ? (@Teoyaomiquu) January 25, 2026
Americký vyjednavač Steve Witkoff, podnikatel v realitách, si průběh jednání pochvaloval. „V pátek a sobotu Spojené státy koordinovaly třístrannou schůzku s Ukrajinou a Ruskem, kterou laskavě hostily Spojené arabské emiráty. Rozhovory byly velmi konstruktivní a bylo dohodnuto, že budou pokračovat příští týden v Abú Zabí. Prezident Trump a celý jeho tým jsou odhodláni nastolit mír v této válce,“ napsal Witkoff.
On Friday and Saturday, the United States coordinated a trilateral meeting alongside Ukraine and Russia, graciously hosted by the United Arab Emirates. Talks were very constructive, and plans were made to continue conversations next week in Abu Dhabi. President Trump and his… pic.twitter.com/D78ICMkaVD— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) January 24, 2026
Rusko na oplátku obvinilo Ukrajinu z útoku na sanitku na ukrajinském území pod jeho kontrolou, při kterém údajně zahynuli tři zdravotníci. BBC upozornila, že tuto informaci nemohla nezávisle ověřit.
„Ústředním bodem diskusí byly možné parametry pro ukončení války,“ napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X. Dodal, že všechny strany se dohodly, že „podají zprávy do svých hlavních měst“ a budou koordinovat další kroky se svými vůdci. „Americká strana nastolila otázku možných formátů pro formalizaci parametrů pro ukončení války, jakož i bezpečnostních podmínek potřebných k dosažení tohoto cíle,“ konstatoval také Zelenskyj.
Our delegation delivered a report; the meetings in the UAE have concluded. And this was the first format of this kind in quite some time: two days of trilateral meetings. A lot was discussed, and it is important that the conversations were constructive.— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) January 24, 2026
The negotiations also…
Ukrajina (válka na Ukrajině)
