Energetický teror, zní z Ukrajiny. Zemi drží dovážený plyn

25.01.2026 9:59 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ruské síly dál útočí na Ukrajinu a ničí ukrajinské civilisty. Ničí ukrajinskou energetickou síť a ničí ji tak dlouho a tak efektivně, že Ukrajinci v teplotách klesajících hluboko pod bod mrazu stojí na hraně propasti. Na hraně humanitární katastrofy. Mezitím ukrajinští a ruští zástupci jednali o ukončení války na třístranné schůzce ve Spojených arabských emirátech. Na veřejnost unikají detaily z tohoto jednání.

Energetický teror, zní z Ukrajiny. Zemi drží dovážený plyn
Foto: Repro Zelenskyj, X
Popisek: Noční útok na Ukrajinu

Anketa

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?

1%
1%
98%
hlasovalo: 11302 lidí
Za pár týdnů si připomeneme čtvrté výročí ruského vpádu na Ukrajinu. V době, kdy se teploty nejen v Kyjevě pohybují hluboko pod bodem mrazu, ruské síly ničí energetickou infrastrukturu sousední země a Ukrajinci stojí nad propastí humanitární katastrofy.

Šéf největšího soukromého ukrajinského výrobce energie Maxim Timčenko, generální ředitel společnosti DTEK, uvedl, že Rusko, které před téměř čtyřmi lety zahájilo totální invazi na Ukrajinu, vede od října 2025 kampaň „energetického teroru“.  Na Timčenkova slova upozornila agentura Reuters. Ukrajina podle něj vydržela dva týdny teplot mezi minus 15 a minus 20 stupni Celsia, zatímco Rusko útočilo na zařízení na přepravu, skladování a výrobu plynu.

„Stojíme na hraně humanitární katastrofy,“ řekl Timčenko. „Lidé mají elektřinu 3 až 4 hodiny, pak 10 až 15hodinovou přestávku. Máme bytové domy bez tepla už týdny. Potřebujeme energetické příměří. Příměří v oblasti energetických aktiv,“ pokračoval.

Konstatoval, že Ukrajina se drží díky dovozu plynu, mimo jiné ze Spojených států, ale společnost DTEK podle něj přišla v důsledku ruských útoků o 60 až 70 procent své výrobní kapacity. Obnova ukrajinské energetické sítě podle něj vyjde na 65 až 70 miliard dolarů a mnohem spíš než o obnově celé sítě je prý třeba mluvit o jejím novém vybudování. Až tak špatné to je.

Veterán, který podle svých vlastních slov brání Ukrajinu před ruskými agresory od roku 2014, jenž na sociální síti X vystupuje pod jménem Constantine, přišel s varováním. „Bude to horší,“ konstatoval.

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 24148 lidí
Ale Timčenko zašel ještě dál „Jak můžete mluvit o míru a útočit na lidi s vědomím, že mrznou? Jak mohou tyto věci probíhat paralelně?“ ptal se v narážce na mírová jednání ve Spojených arabských emirátech.

Americký vyjednavač Steve Witkoff, podnikatel v realitách, si průběh jednání pochvaloval. „V pátek a sobotu Spojené státy koordinovaly třístrannou schůzku s Ukrajinou a Ruskem, kterou laskavě hostily Spojené arabské emiráty. Rozhovory byly velmi konstruktivní a bylo dohodnuto, že budou pokračovat příští týden v Abú Zabí. Prezident Trump a celý jeho tým jsou odhodláni nastolit mír v této válce,“ napsal Witkoff.

Anketa

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?

58%
1%
39%
2%
hlasovalo: 14070 lidí
Britská veřejnoprávní stanice BBC naznačila, že stávající kolo jednání vlastně nikam nevedlo, protože ruské útoky pokračují v nezmenšené míře. Jak již bylo naznačeno, Ukrajinci nechápou, jak Rusové mohou na jedné straně ničit Ukrajinu a na straně druhé mluvit o míru.

Rusko na oplátku obvinilo Ukrajinu z útoku na sanitku na ukrajinském území pod jeho kontrolou, při kterém údajně zahynuli tři zdravotníci. BBC upozornila, že tuto informaci nemohla nezávisle ověřit.

„Ústředním bodem diskusí byly možné parametry pro ukončení války,“ napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X. Dodal, že všechny strany se dohodly, že „podají zprávy do svých hlavních měst“ a budou koordinovat další kroky se svými vůdci. „Americká strana nastolila otázku možných formátů pro formalizaci parametrů pro ukončení války, jakož i bezpečnostních podmínek potřebných k dosažení tohoto cíle,“ konstatoval také Zelenskyj.

Psali jsme:

Putin není Hitler. Jak to evropští politici zmatenému publiku vysvětlí?
Zelenskyj slavil den rozvědky. Promluvil o „asymetrických operacích Ukrajiny“
Macinka začal škrtat. Lipavský mluví o zvracení
„Desetitisíce mrtvých Rusů.“ Ukrajinské blouznění odsouzeno

 

Zdroje:

https://t.co/D78ICMkaVD

https://twitter.com/SEPeaceMissions/status/2015152029622997116?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Teoyaomiquu/status/2015254956270625176?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/2015062372386250962?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.bbc.com/news/articles/cwyr6p30054o

https://www.reuters.com/business/energy/ukraine-needs-energy-ceasefire-catastrophe-looming-top-power-executive-says-2026-01-23/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

BBC , energetika , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , zima , Reuters , mír , humanitární krize , Timčenko , válka na Ukrajině , Zelenskyj , Witkoff , DTEK

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s názorem, že jednání ve Spojených arabských emirátech dovedou Rusko k ukončení agrese na Ukrajině?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Proč vás lidi volili?

Sám tvrdíte, že proto, že chtěli změnu. Ale myslíte, že chtěli sledovat, jak hlavní, co se řeší je Turek a jeho nominace na ministra? Proč proboha místo něj nenavrhnete někoho jiného? Kandidoval do sněmovny, chtěl být tedy poslanec, což je, tak o co tu běží? O blaho lidí určitě ne.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Pendrekový paragraf“ musí být zrušen, zní z koalice. Akce s čínským agentem na tom nic nemění

9:17 „Pendrekový paragraf“ musí být zrušen, zní z koalice. Akce s čínským agentem na tom nic nemění

Ačkoliv prezident Petr Pavel mluví o důležitosti paragrafu o činnosti pro cizí moc, koaliční politic…