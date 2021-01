Erik Tabery: Naslouchejte lidem, kteří váhají s očkováním

Nechci být pokusný králík. To je jeden z argumentů lidí, kteří váhají nad tím, zda se nechat očkovat proti nemoci covid-19, nebo neváhají a rovnou očkování odmítají. I s těmito lidmi by podle šéfredaktora Respektu měla vláda komunikovat, naslouchat jim a vše podrobně vysvětlovat. Mohla by tak např. vysvětlit, proč se podařilo vakcínu proti nemoci covid-19 vyvinout za 9 měsíců.

Šéfredaktor Respektu Erik Tabery má za to, že by vláda měla co nejotevřeněji komunikovat s lidmi, kteří váhají, zda se nechají očkovat, nebo to rovnou důrazně odmítají. Tabery je přesvědčen, že kabinet Andreje Babiše (ANO) nesmí ani tyto lidi nechat stranou.

„Pokud bude chtít vláda vysvětlovat, proč se mají lidé nechat očkovat, musí se velmi dobře připravit. A být co nejotevřenější a nejpřesnější. Ve vypjatých situacích dokáže jedno špatně zvolené slovo napáchat velkou paseku. Myslím, že jsem nikdy nezaznamenal takovou citlivost na jednotlivá slova, jako v posledních měsících,“ napsal Tabery na sociální síti Facebook.

Poté upozornil na článek Respektu, kde jsou vyjmenované některé důvody, proč lidé nad očkováním váhají, nebo ho rovnou odmítají.

Očkování odmítá i Markéta Křížová, pečovatelka v jednom z domovů pro seniory na jihu Čech. Časopisu Respekt řekla, že odmítá hrát roli pokusného králíka.

„Já se ale očkovat nenechám. Nechci být pokusný králík,“ uvedla pečovatelka. „A mám kolem sebe spoustu lidí, kteří uvažují stejně. Nechci to tak moc, že pokud by třeba rodinám našich klientů vadilo, že se o jejich blízké stará pečovatelka bez vakcíny, raději tu krásnou práci opustím,“ dodala.

Zdá se jí, že se vakcína vyvíjela příliš krátkou dobu na to, aby byla bez jakýchkoli pochyb bezpečná. Svět podle ní neví, co může s člověkem vakcína udělat za rok nebo za 5 let.

„A zdá se mi, že ta masírka, že vakcína je jediné možné řešení, je daleko větší, než nějaké ucelené a pravdivé informace zahrnující i pochybnosti, které bychom měli mít. Chybí mi nějaké vysvětlování, porovnání závažnosti covidu s chřipkou, například, na kterou se přece taky umíralo,“ dodala

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová však v rozhovoru pro server iDNES.cz vysvětlovala, že na vakcínách proti koronavirům se pracuje řadu let, jen se teď práce významně urychlily a hledala se účinná obrana konkrétně proti viru z čínského Wu-chanu.

„My zaprvé říkáme, že koronaviry se neobjevily úplně teď, ten výzkum už byl i v minulosti, když tady byl SARS, MERS. Něco už se dělo. Ono to teď nezačalo. Je pravdou, že se všechno dalo stranou a všichni se věnují opravdu jenom posuzování a registraci vakcíny proti covidu-19,“ poznamenala paní ředitelka s tím, že další výzkumy probíhají i po podmínečné registraci vakcíny.

