Eskalace protestů v Íránu: Tisíce mrtvých a hrozba americké intervence

Protesty se rozšířily po celé zemi a přerostly v otevřený odpor proti vládním strukturám. Íránská vláda odpověděla tvrdými zásahy. Vypnula internet a nasadila bezpečnostní síly.
?? Update: Metrics show #Iran remains offline as the country wakes to another day of digital darkness.— NetBlocks (@netblocks) January 14, 2026
With the internet blackout now past its 132nd hour, early reports indicate thousands of casualties. The true extent of the killings is obscured by the absence of connectivity. pic.twitter.com/KVNqOTH848
Vojáci střílejí do neozbrojených demonstrantů. Íránská státní televize přiznala vysoký počet obětí, ale obviňuje z nich „ozbrojené teroristické skupiny“ řízené zahraničními mocnostmi.
Podle americké lidskoprávní organizace HRANA bylo zabito nejméně 2 571 lidí, včetně 2 403 demonstrantů, 147 osob spojených s vládou, 12 dětí mladších 18 let a 9 civilistů, kteří se protestů neúčastnili.
Trump: Pokračujte. Pomoc je na cestě
Mezinárodní reakce jsou bouřlivé. Americký prezident Donald Trump veřejně podpořil protestující, vyzval je k „pokračování v protestech a převzetí institucí“ a slíbil, že „pomoc je na cestě“.
Trump také hrozí 25% tarifem na jakoukoli zemi obchodující s Íránem, což by dále oslabilo ekonomiku země závislou na exportu ropy do Číny, Turecka či Indie. Íránský velvyslanec při OSN Amir Saeid Iravani obvinil Trumpa z podněcování politické destabilizace a hrozeb vojenské agrese, a v dopise Radě bezpečnosti OSN požadoval odsouzení amerického vměšování.
Íránská vláda obviňuje USA a Izrael z vyvolání násilí a tvrdí, že oběti na životech jsou dílem teroristů podporovaných zvenčí.
Další hlasy se přidávají k podpoře změn v Íránu. Exilový íránský princ Rezá Pahlaví vyzval armádu, aby se postavila na stranu protestujících a chránila civilisty. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že režim, který zabil tolik lidí, si nezaslouží existovat.
We support the position on Iran: A regime that has lasted so many years and killed so many people does not deserve to exist. Changes are needed.— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) January 13, 2026
Changes are also needed in Europe—the bloodshed that Russia started and is the only one still prolonging must come to an end. pic.twitter.com/GHIjGj0jCM
Naopak Rusko, spojenec Íránu, odsoudilo vměšování ze strany USA. Situace zůstává napjatá a hrozí riziko další eskalace. Trump zrušil všechny schůzky s íránskými představiteli a naznačil možnost vojenské akce, podobné zabití generála Soleimaniho v roce 2020. Mezitím Elon Musk nabídl obyvatelům země bezplatný přístup k Starlinku, což pomáhá řešit problémy s internetem a šířit informace o protestech.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.