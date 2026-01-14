Eskalace protestů v Íránu: Tisíce mrtvých a hrozba americké intervence

14.01.2026 17:00 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Situace v Íránu se dramaticky vyostřuje. Masivní protivládní protesty, vyvolané ekonomickými problémy, jako je vysoká inflace, nezaměstnanost a kolaps měny způsobený sankcemi, pokračují se zvyšující se brutalitou. Podle aktuálních zpráv zahraničních médií dosáhly tyto nepokoje největší intenzity za poslední desetiletí, s tisíci mrtvými a rostoucím mezinárodním napětím, zejména mezi Íránem a Spojenými státy.

Eskalace protestů v Íránu: Tisíce mrtvých a hrozba americké intervence
Foto: Repro Power to the People, X
Popisek: Protivládní protesty v Íránu

Protesty se rozšířily po celé zemi a přerostly v otevřený odpor proti vládním strukturám. Íránská vláda odpověděla tvrdými zásahy. Vypnula internet a nasadila bezpečnostní síly.

Vojáci střílejí do neozbrojených demonstrantů. Íránská státní televize přiznala vysoký počet obětí, ale obviňuje z nich „ozbrojené teroristické skupiny“ řízené zahraničními mocnostmi.

Podle americké lidskoprávní organizace HRANA bylo zabito nejméně 2 571 lidí, včetně 2 403 demonstrantů, 147 osob spojených s vládou, 12 dětí mladších 18 let a 9 civilistů, kteří se protestů neúčastnili.

Trump: Pokračujte. Pomoc je na cestě

Mezinárodní reakce jsou bouřlivé. Americký prezident Donald Trump veřejně podpořil protestující, vyzval je k „pokračování v protestech a převzetí institucí“ a slíbil, že „pomoc je na cestě“.

Trump také hrozí 25% tarifem na jakoukoli zemi obchodující s Íránem, což by dále oslabilo ekonomiku země závislou na exportu ropy do Číny, Turecka či Indie. Íránský velvyslanec při OSN Amir Saeid Iravani obvinil Trumpa z podněcování politické destabilizace a hrozeb vojenské agrese, a v dopise Radě bezpečnosti OSN požadoval odsouzení amerického vměšování.

Íránská vláda obviňuje USA a Izrael z vyvolání násilí a tvrdí, že oběti na životech jsou dílem teroristů podporovaných zvenčí.

Další hlasy se přidávají k podpoře změn v Íránu. Exilový íránský princ Rezá Pahlaví vyzval armádu, aby se postavila na stranu protestujících a chránila civilisty. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že režim, který zabil tolik lidí, si nezaslouží existovat.

 

Naopak Rusko, spojenec Íránu, odsoudilo vměšování ze strany USA. Situace zůstává napjatá a hrozí riziko další eskalace. Trump zrušil všechny schůzky s íránskými představiteli a naznačil možnost vojenské akce, podobné zabití generála Soleimaniho v roce 2020. Mezitím Elon Musk nabídl obyvatelům země bezplatný přístup k Starlinku, což pomáhá řešit problémy s internetem a šířit informace o protestech.

