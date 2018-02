Ester Ledecká poslala novináře do... A je z toho veselo

Snowboardistka Ester Ledecká patří ke sportovcům, se kterými jsou na olympijských hrách v Pchjongčchangu spojovány největší naděje českých fanoušků. Vzhledem k tomu, že v letošní sezóně vládne světovému poháru a je rovněž mistryní světa, jsou od ní očekávány ty nejlepší výsledky. Navíc se rozhodla přihlásit se ještě do několika soutěží na lyžích, které má jako doplňkový sport.

Anketa Vadí vám, co Tomio Okamura a Miloslav Rozner říkají o táboru v Letech u Písku? Vadí 3% Nevadí 97% hlasovalo: 1531 lidí

S tlakem, kterému jako velká naděje české olympijské výpravy čelí, se rozhodla bojovat tak, že se před svými závody uzavře a chce se soustředit pouze na vlastní přípravu. To mimo jiné znamená, že Ledecká na několik dní přestala komunikovat s novináři.

Kvůli tomuto rozhodnutí si Ledeckou ve svém sloupku „podal“ redaktor Českého rozhlasu Miroslav Bureš. „Troufám si tvrdit, že podobný přístup tady v Pchjongčchangu nenajdete u žádného jiného sportovce. A že je tu celá řada těch, kteří by si to na rozdíl od Ledecké mohli díky tomu, co už dokázali, třeba i dovolit,“ napsal o Ledecké. Chudáci novináři to pak prý schytávají, že o české hvězdě nic nepíší, a přitom kritici netuší, že chyba není na straně novinářů, ale samotné sportovkyně.

Novinář Bureš pak prohlásil komunikaci s médii za „povinnost“ sportovců, vzkázal Ledecké, že on už viděl nejen Jana Železného nebo Jaromíra Jágra, ale také třeba Usaina Bolta a poznamenal: „Zatím sice vyhrává, jde nahoru a svět jí leží u nohou.“ Jednou se prý ale Ledecké její ignorace novinářů vrátí.

CELÝ KOMENTÁŘ ZDE

V reakci na jeho slova vystoupil trenér Ledecké Tomáš Bank a vysvětlil, že jeho svěřenkyně potřebuje pro svou psychickou pohodu před náročnou porcí závodů se „uzavřít do vajíčka“ a soustředit se jen na sebe.

Ke kauze „mlčící snowboardistky“ a kárajícího redaktora Českého rozhlasu se vyjádřil i Jaroslav Plesl, šéfredaktor MF DNES. Ten poznamenal, že „spacáková komise“ veřejnoprávního vysílatele to české sportovkyni dozajista spočítá.

Šéfredaktor české verze časopisu Forbes Petr Šimůnek sdílel titulní stránku svého časopisu s fotografií Ester Ledecké jako důkaz, že za normálních okolností nemá tato sportovkyně s komunikací s novináři vůbec žádný problém.

Psali jsme: Štěpán Kotrba: Beztrestný život novináře Janka Kroupy

Mirek Topolánek vstupuje do dění kolem Českého rozhlasu: Nezákonné metody a praktiky Janka Kroupy...

Janek Kroupa a Český rozhlas: Hoď špínu, nějaká ulpí. Bakalův mravokárce spílá PL. „Kontrolor ČRo“ vnáší jasný pohled

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav