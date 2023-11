Euro 7 nakonec nebude. Ale vyzrají na vás jinak

reklama

Na chystané změny upozornila Helena Mallotová na svém facebooku. „Cenové kladivo na e-auta, říká titulek dnešního BILDU. Brusel totiž hodlá zavést od přelomu roku nová pravidla, která výrazně prodraží e-auta. Od roku 2024 má být zavedeno desetiprocentní clo na vozidla, dovážená z Velké Británie, nebo mají mnoho dílů vyrobených ve Velké Británii,“ uvádí. Objevují se proto obavy, že výrobci budou k cenám připočítávat clo.

Další nařízení EU také stanoví, že od roku 2024 musí být nejméně 45 % hodnoty elektromobilu vyrobeno z dílů pocházejících z EU nebo Velké Británie. Evropská unie tím chce docílit menší závislosti na Asii, zejména pokud jde o baterie. Baterie totiž obvykle tvoří 40 % hodnoty elektromobilů, uvádí německý deník Bild.

Britský automobilový svaz SMMT spočítal, že evropská vozidla dotčená cly by mohla zdražit přibližně o 4000 eur. Němečtí experti varují: Škoda pro německou autobranži by byla obrovská.

Nadějí do budoucna může být, že se bude v Evropě vyrábět více baterií. BMW nedávno otevřelo závod – a tyto baterie se pak budou instalovat do e-aut. Odborníci však varují, že by to také mohlo zvýšit cenu e-aut.

Ministr hospodářství Robert Habeck (54, Zelení) je již znepokojen. Podle deníku FAZ napsal Evropské komisi, aby zavedení cel odložila o tři roky.

