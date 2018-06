Europoslankyně ANO vzkazuje z Bruselu: KSČM pro EU není problém. Ale pokud by vládu podporovala SPD, bylo by mnohem hůř

Česká europoslankyně Dita Charanzová, která byla zařazena mezi dvacítku žen, jež hýbou Bruselem, je přesvědčena o tom, že případná vláda, která má být složená z ANO a ČSSD a opírající se o podporu komunistů, by v Bruselu nebyla vnímaná jako problém. Podstatně hůř by však podle ní bylo, pokud by přišla jiná alternativa, ve které by nějakým způsobem figurovalo hnutí SPD.

Do europarlamentu Charanzová kandidovala za hnutí ANO. Mnozí politici hovořili o tom, že trestně stíhaný člověk na postu premiéra nedělá České republice v Bruselu příliš dobrou vizitku. „Není to ideální stav, ale za sebe mohu říct, že jsem v Bruselu nezaznamenala, že by tohle byl nějaký problém,“ uvedla v rozhovoru pro server Deník.cz.

Kauzu Čapí hnízdo o podezření z podvodu s dotacemi z EU tam prý berou jako interní záležitost České republiky, kde se věc normálně prošetřuje. „Politicky sexy je to doma, v Bruselu nikoli. Komise nedávno jasně řekla, že už to není problém EU,“ řekla Charanzová a dodala, že nadto ctí presumpci neviny a nepředvídají závěry.

Co eurposlankyni prý nejvíc trápí, je to, že nemáme stabilní vládu s důvěrou, aby se rozběhla naplno exekutivní i legislativní činnost. Rýsující se vláda ANO s ČSSD, podporovaná komunisty by prý na závadu být neměla. „Komunisté jsou na evropské platformě bráni jako jedna z evropských stran, která aktivně vystupuje v Evropském parlamentu,“ uvedla a zmínila, že z pohledu ČR to není nic, z čeho by byla úplně nadšená, kvůli historickým zkušenostem by pro ni prý bylo nepřijatelné, aby KSČM byla součástí vlády a třeba mluvila do programového prohlášení.

Daleko větší problém spatřuje v možné toleranci SPD. „Tohle by byl v Evropě problém. SPD je strana, která má za partnery lidi jako Marine Le Penovou. Je to strana, která se netají přáním, aby ČR odešla z EU, její členové mají různé rasistické výroky,“ připomněla s tím, že pro ni je to extremistické hnutí, s nímž si neumí představit spolupráci. „Nevím, co bychom s ní mohli programově sdílet,“ zdůraznila.

Sama prý premiérovi Andreji Babišovi již avizovala, že pokud by referendum v ČSSD skončilo zamítnutím vstupu do vlády, byla by pro ni varianta s tolerancí SPD nepřijatelná. „Nedovedu si představit, že by hnutí ANO mělo těsnější spolupráci s tímto uskupením. Kdyby to tak dopadlo, musela bych z toho vyvodit osobní závěr,“ řekla na závěr Charanzová, která prý pevně doufá, že už se tahle eventualita nevrátí.

