To o sobě Fiala ještě neslyšel. Turek, Šlachta a Macinka v akci

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 97% Není to dobře 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8155 lidí

„Dáváme najevo, že naše koalice a to, jak jsme se dostali do voleb, pokračuje dál. Děkujeme všem voličům za to, že jste nás dostali, kam jste dostali,“ poznamenal šéf Přísahy Robert Šlachta za přítomnosti europoslanců Nikoly Bartůšek a Filipa Turka. Nechyběl ani šéf koaliční strany Motoristé sobě Petr Macinka.

Dále pokračoval europoslanec Filip Turek, který zdůvodnil, proč došlo ke vstupu do frakce Patrioti pro Evropu. „Vyjednávání byla komplikovanější, protože se vedla po více liniích. Nicméne rozhodnutí jsme udělali to nejlepší, co jsme mohli. Jsme součástí nové frakce Patrioti pro Evropu. Tato frakce má všechny ustavující hodnoty v podstatě shodné s memorandem našich dvou stran. Je to absolutně kritický přístup ke všem politikám Green Dealu. Dokonce se nám povedlo zaznamenat do těch zakládajících materiálů strany to, že je tam přímo zmínka o zrušení zákazu aut se spalovacími motory od roku 2035. Je to frakce za národní státy, pro zachování suverenity národních států, proti federalizaci. Proti macronovské politice,“ zmínil Turek.

„Důvody, proč jsme nevstoupili do ECR, jsou jednoduché. ODS začala vysílat pověstné signály, že bude blokovat naše členství v ECR. A vzhledem k tomu, že nově vznikající frakce je větší, silnější, tak jsme se nemuseli dál snažit tlačit se někam, kde není zájem o to, abychom tam byli. Navíc ta nová frakce je silnější, racionálnější a vlastně přebírá pozici, kterou měla mít ECR, to znamená, že je to jediná zdravá pozice proti dnešnímu směrování Evropské unie,“ dodal Turek.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Bc. Filip Turek AUTO



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc. PŘÍSAHA Roberta Šlachty



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pro nás od začátku bylo nejdůležitější, abychom mohli prosadit naše body, s nimiž jsme šli do voleb, a které jsme našim voličům slibovali. Ať to byl Green Deal, zákaz spalovacích motorů, tak samozřejmě i masová migrace. Slibovali jsme, že přineseme odbornost do Evropského parlamentu, aby ta legislativa, která z Evropského parlamentu přichází, tak aby byla funkční. To se týká i nelegální migrace. Nová frakce si toto klade za cíl, což je Green Deal a nelegální migrace. A jsou tam už i vyjednávání o výborech, do kterých chceme vstupovat,“ doplnila Bartůšek.

Šlachta následně zamířil svou pozornost na občanské demokraty. „Pro ODS mám jasný vzkaz. My půjdeme do dalších voleb, stejným způsobem, jako jdeme teď. Nás nerozdělíte. Takové ty snahy ODS vzkazovat voličům: Pozor, je tam za rohem schovaný Šlachta... Někteří politici ODS proklamovali, že bacha Šlachta vás všechny zavře, pokud to za rok ve volbách dopadne a podobně. Samozřejmě že by to bylo moc hezké, protože ti, co si to zaslouží, tak už tam dávno měli být... Ale podobné vzkazy, že musí Nikol Bartůšek odejít z Přísahy, aby byli přijati, Filip, že musí někam vstoupit a podobné. Tyto snahy na nás nefungují,“ zopakoval Šlachta a vyzval ODS, aby si všímala jen svých zájmů.

Jako poslední velmi rázně promluvil šéf Motoristů sobě Petr Macinka. „V posledních dnech slyšíme na adresu nové frakce, že to je frakce, která má prosazovat jakési ruské zájmy atd. Tímto bych rád vyzval předsedu vlády ODS, přestaňte parazitovat na ukrajinské válce, přestaňte parazitovat na utrpení, které se tam děje. Vy nemáte žádný jiný program než tuto válku. Pokud by tato válka skončila, vám se vytratí smysl vaší existence. My se tady všichni můžeme dívat na výkon předsednictví v Radě EU Maďarska, kdy už tady druhý týden sledujeme Viktora Orbána, který se skutečně snaží dělat světovou diplomacii. Snaží se dostat k jednacímu stolu obě válčící strany. Když jsme sledovali výkon Petra Fialy, když byl před dvěma lety předsedající v Evropské radě, tak tam jsme viděli, že ten pouze plnil zelené úkoly zadávané z Bruselu a nic jiného. Takže pokud by tehdy měl Petr Fiala deset procent, desetinu z Viktora Orbána, tak možná dneska nemusely umírat děti v zasažených nemocnicích raketami. To je ode mě všechno, přestaňte parazitovat na té válce a snažte se také, aby ta válka skončila, nebo aspoň aby zavládlo nějaké příměří,“ dodal Macinka.