Evropská komise se utrhla ze řetězu, říká kandidát na šéfa TOP 09. Chce získat venkov

Člen horní komory Parlamentu se cítí být venkovanem, a pokud se na podzim stane předsedou TOP 09, o což usiluje, pokusil by se získat i venkovské voliče. Chtěl by je získat obrácením jejich pohledu do budoucnosti. Přidal k tomu trochu kritiky Evropské unie, Ruska, které prý šíří dezinformace, a zmínil také migraci. Zdůraznil, že u nás v podstatě žádné migranty nemáme. Nakonec odmítl rušit přímou volbu prezidenta.

Senátor Tomáš Czernin (TOP 09) chce být novým předsedou TOP 09. V čem by byl lepší než současný šéf Jiří Pospíšil? „Já si myslím, že je to strana, která si zaslouží mít předsedu na plný úvazek. Obávám se, že se to nedá stihnout z Bruselu nebo z Magistrátu hlavního města Prahy. Jak známo, Jiří je europolanec a předseda klubu zastupitelů na magistrátu,“ pravil senátor.

„TOP 09 si zaslouží, aby se jí vrátila čitelnost a autentičnost a myslím si, že by měla představit program pro dobu postbabišovskou, protože ta se jistě blíží,“ zdůraznil senátor s tím, že by bylo dobré sestavit jakousi stínovou vládu se stínovými ministry a jejich spolupracovníky. Podle Czernina přijde doba, kdy už v čele země nebude stát oligarcha a bude třeba prosazovat autentický konzervativní program. Dnes si podle Czernina bere konzervatismus do úst kdekdo, ale spojuje ho s populismem, což je problém.

„To už jsem četl u Miroslava Kalouska,“ ozval se moderátor Pavel Štrunc, který rozhovor se senátorem vedl.

Czernin obratem dodal, že jedním ze základních úkolů konzervativců je pečovat o svou zemi a předat ji svým dětem v lepším stavu, než ji sami získali. A přesně tohle prý současná Babišova vláda nedělá. Andrej Babiš zásadně učí lidi žít na dluh příštích generací, a to není správné. Senátor doufá, že si to lidé jednou uvědomí. „Já si myslím, že se voliči taky proberou, protože lidem samozřejmě budoucnost náleží. A jestli se tady investice propadá, jestliže se zvětšuje státní aparát, tak to není investice do budoucna,“ rozčílil se Czernin.

Pár slov přidal i ke kauze hraboš. Czernin nevidí jako správné sypat jed skoro všude, kde to jen bude možné. Kdyby měli občané hraboše v domě, prý by zřejmě také nepostupovali tak, že by si nasypali jed všude od sklepa až po půdu.

Poté se vrátil k situaci v TOP 09. Nové voliče této strany by prý hledal především na venkově. Mezi městskými liberály, o které se strana opírá teď, je prý sice rád, ale domnívá se, že je třeba zabrat i na venkově. Sám Czernin se prý cítí jako venkovan a rád by usiloval o hlasy blízkých spoluobčanů, které chce nalákat na venkovský program. A co by tedy pro občany opravdu zařídil. Začal by tím, že by jim snížil administrativu. Posvítil by si např. na EET.

Pár slov přidal na adresu Evropské unie, respektive Evropské komise. TOP 09 má být podle Czernina proevropská strana, ale to neznamená, že by neměla být kritická, když je to třeba. „Tady k ní má obyvatelstvo trošku odpor. Ale to je zaviněno zčásti tím, že Evropská komise se někdy trošku utrhla ze řetězu, a domnívá se, že by měla mluvit úplně do všeho,“ upozornil Czernin.

Vztah Čechů k EU však podle něj ovlivňují i dezinformace. „Ty dezinformace pocházejí z ciziny, a to si nezakrývejme, že předevšm z Ruské federace. Ony se ty dezinformace týkají kdečeho, ale Evropská unie Ruské federaci, která si neodpustila své imperiální ambice, tak chce narušit její jednotu,“ varoval Czernin.

Stranou jeho pozornosti nezůstalas ani otázka globálního otzeplování. Senátor je toho názoru, že globální oteplování musíme zpomalit a to se povede jen tehdy, když bude věc v této věci spolupracovat.

„U nás vlastně žádní migranti nejsou. To si musíme přiznat. My se jich bojíme a oni k nám nechtějí. Považoval bych za daleko větší problém to, že obyvatelstvo podléhá populistům, kteří těmi migranty straší a říkají ‚my vás od nich ochráníme, ale oni k nám nechtějí‘. Myslím si, že ten strach je přehnaný a neměli bychom tomu tolik podléhat. Primárně si myslím, že bychom měli tu situaci řešit v těch zemích, odkud ti lidé migrují,“ vysvětlil Czernin s tím, že musíme oněm lidem pomoct, tak aby k migraci nebyli motivováni.

Nakonec zdůraznil, že by i přes její negativa, jako jsou rozhádané rodiny i celé vesnice, v tuto chvíli neustupoval od přímé volby prezidenta. „Svým způsobem bychom se možná i zesměšnili, kdybychom každých deset let měnili způsob volby prezidenta.

