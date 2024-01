Evropské tresty za „kecy“. „Sledujte vládu, jak se k tomu postaví.“ Šojdrová je pro

Evropský parlament se v tomto týdnu zabýval otázkou sjednocení práva ve všech členských zemích EU ve věci verbálních zločinů z nenávisti. Britská organizace The Free Speech Union okamžitě začala bít na poplach z obav před omezováním svobody slova, protože bude hodně záležet na tom, jak budou takové zločiny z nenávisti konkrétně popsány. Legislativa by se mohla stát bičem na lidi, kteří si dovolí pronášet nepohodlná slova. Naproti tomu lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová prosazení této legislativy důrazně hájila.

reklama

Na půdě Evropského parlamentu se ve čtvrtek hovořilo o sjednocení legislativy ve věci verbálních projevů. Britská organizace The Free Speech Union okamžitě upozornila, že v obecné rovině asi každý slovní projev z nenávisti odsoudí, jenže případná ďábelskost takové legislativy je ukrytá v konkrétních detailech. Podle organizace se může stát, že takovýto zákon bude používán jako bič na lidi, kteří budou svobodně pronášet své někomu nepohodlné názory.

„Pro každého, kdo se zajímá o ochranu svobody myšlení a projevu, je součástí problému návrhu EK to, že řada různých podkategorií projevu je nyní často neobratně odepisována jako ‚nenávistné projevy‘,“ upozornila The Free Speech Union s tím, že za nenávistný projev by mohl být považován i pokud by někdo měl odlišný pohled na LGBT komunitu nebo na masovou imigraci.

Obdobně se vyjádřila také česká Společnost pro obranu svobody projevu.

„Pokud bude usnesení přijato, což není nepravděpodobné, jediné, co bude stát v cestě tomu, aby byly tyto pochybné kategorie projevů zařazeny na seznam zvlášť závažných trestných činů EU, bude hlasování v Radě Evropské unie. Tato kategorie projevů může být politickými elitami EU použita jako prostředek k ‚potírání‘ jakýchkoli forem projevu, které se jim z ideologických důvodů nelíbí,“ stojí v prohlášení společnosti.

Evropský parlament (EP) bude dnes, 18. ledna, hlasovat o usnesení, které navrhuje rozšířit seznam trestných činů v celé EU o všechny formy "trestných činů z nenávisti" a "nenávistných projevů".



Pokud bude usnesení přijato, což není nepravděpodobné, jediné, co bude stát v cestě… pic.twitter.com/HzRokAOBSV — Společnost pro obranu svobody projevu (@SOS_projevu) January 18, 2024

Poté požádala veřejnost, aby sledovala českou vládu a viděla, jak se k této legislativě postaví.

U lidovecké europoslankyně Michaely Šojdrové, která v časech vrcholící migrační krize prosazovala přijetí 50 mladých lidi z válkou potenciálně ohrožených zemí bez doprovodu v Česku, je jasné, že přijetí této legislativy podporuje.

„Nenávistné projevy a trestné činy z nenávisti ohrožují hodnoty a práva Evropské unie. Každý den jsou lidé vystavováni urážkám, ponižování, násilí a diskriminaci off-line i on-line. Jak můžeme zabránit nenávistným projevům? Komise navrhla před dvěma lety rozšířit seznam trestných činů EU o tyto projevy, ale Rada dosud neudělala žádný krok k jejich přijetí. To je nepřijatelné. Rada musí co nejdříve rozhodnout o zařazení nenávistných verbálních projevů a trestných činů z nenávisti mezi trestné činy. Tím by se posílila ochrana obětí a potrestali by se pachatelé,“ napsala Šojdrová na sociální síti Facebook.

Ing. Michaela Šojdrová KDU-ČSL



europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A ihned dodala, že je třeba zajít ještě dál. Podle jejího názoru je prostřednictvím této nové legislativy třeba chránit děti před kyberšikanou.

„Musíme také podporovat vzdělávání, osvětu a dialog o hodnotách tolerance, respektu a lidské důstojnosti. Musíme také bojovat proti dezinformacím, propagandě a nenávistným narativům, které šíří nenávist a strach. A musíme také chránit děti na internetu. Všichni si pamatujeme na Jackie Fox, která přišla o svou dceru kvůli kyberšikaně. Její dceři Nicole bylo jen 21 let, když si vzala život po tom, co nesnesla tíhu šikany. Jackie bojovala za nové zákony v Irsku, které chrání děti před kyberšikanou a trestají její pachatele. Potřebujeme podobné zákony v celé Evropě a rozšíření seznamu trestných činů EU o nenávistné projevy je prvním krokem,“ zdůraznila.

Psali jsme: „Zasáhněte!“ Evropský parlament má rozšířit tresty za „nenávist“. Spuštěn poplach Mazání příspěvků nestačí. Je třeba jít dál, říká manažer HateFree Culture Proč v ČR vypnuli weby. Roman Joch nečekaně. I co s Ukrajinou a cenzurou Bojovník s cenzurou Vávra udeřil: Všichni říkali ruská propaganda, blablabla. A byla to pravda. Mohlo to změnit výsledky voleb v USA

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama