Exministr promluví o sexu. I o Gottovi

Exministr dopravy za hnutí ANO Vladimír Kremlík opět promlouvá. Poté, co naznačil, že chystá knihu z prostředí české politiky, kde naznačí, kdo drží v rukou skutečnou moc, a všechno to okoření humorem a sexem, přešel na trochu vážnější notu a v rozhovoru pro Hospodářské noviny konstatoval, že musel skončit, protože se odmítal podřídit zájmovým skupinám. Nakonec prozradil, jak to bylo s předbíháním na Žofíně, kde se ministr chtěl rozloučit s Karlem Gottem.

„Dnešní Hospodářské noviny se věnují případu Batesys. ‚Transakci‘ jsem zarazil a tím to pro mě skončilo. Vysvětlovat musí jiní. Já věděl, co se stane a co bude následovat, byl jsem varován,“ napsal na sociální síti Facebook Kremlík.

Teď prý čelí očerňující kampani vůči své osobě i rodině, ale ani tak by se prý nerozhodoval jinak.

„Pevně věřím, že je otázkou hodin či dnů, kdy vyjde najevo, kdo byl skutečným hybatelem transakce. Ta informace nyní již existuje, je pouze na státních orgánech, jak s ní naloží,“ zdůraznil Kremlík.

Trvá si na tom, že z postu ministra dopravy musel odejít, jelikož se odmítal podřídit zájmům různých vlivových skupin.

„Když jsem nastoupil na Ministerstvo dopravy, seznámil jsem se s určitými informacemi a prostudoval si tajné zprávy, abych věděl, jak to v resortu funguje, které vlivové skupiny se v něm pohybují a koho zastupují. A nebylo to veselé čtení. Byl jasně prokázán vliv určitých zájmových skupin na resort dopravy. Nemůžu být konkrétní, jsou to utajované informace. Ale v těch zprávách byli jmenováni konkrétní lidé, to prozradit můžu,“ sdělil ministr listu.

Pokud jde o mýto, šlo mu prý v prvé řadě o to, aby kontrolu nad ním vykonával stát, a ne nějaký externí subjekt – a to se některým lidem nelíbilo. Oficiálně byl premiérem odvolán z funkce kvůli zakázce na e-shop na dálniční známky za 400 milionů korun, ale sám prý neviděl k rezignaci důvod. Zvláště, když údajně existuje posudek, podle kterého byla cena 400 milionů v pořádku. Kremlík sice detaily zakázky neznal, ale věřil prý Státnímu fondu dopravní infrastruktury, který ji připravoval, i bezpečnostním službám, které se snaží zajistit bezpečnost v této zemi.

„Vadil jsem na Ministerstvu dopravy, odmítal jsem se podřizovat vlivu zájmových skupin,“ zdůraznil.

Pokud jde o společnost Batesys, firma prý nabízela vybudovat optické sítě kabelů podél železnic. Jednu by vlastnila ona, druhou stát. U této společnosti podle listu nelze dohledat skutečné vlastníky. Kremlík prozradil, že za ním přišli tři poslanci. Kremlík prý tehdy informoval premiéra, označil nápad se dvěma sítěmi optických kabelů za nesmysl a Babiš ho tehdy podpořil. Alespoň podle slov exministra.

Nakonec věnoval pár slov i poslednímu rozloučení s Karlem Gottem na Žofíně, kde tehdejší ministr předběhl ve frontě. Přesněji řečeno, Kremlík tvrdí, že nepředbíhal.

„Já jsem nepředbíhal ve frontě, měl jsem povolení k vjezdu do Paláce Žofín od Úřadu vlády, který ­organizoval rozloučení. Určitě bych si nikdy nedovolil kohokoliv předbíhat ve frontě. Podobné povolení obdržely určitě desítky lidí. Lidsky mě to mrzelo, ale vystoupil jsem z auta u vchodu a zrovna tam stál jeden novinář. Už to nešlo napravit,“ uvedl Kremlík.

