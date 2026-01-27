Expremiér o Pavlově udání Macinky: Dnes to zasmrdí, přes noc vyvětrají

„Pokud dobře rozumím šumům, které přicházejí z mediálního prostředí, se měl v nějaké své zprávě vyjádřit v tom směru, že dokud nebude jmenován ministrem pan Filip Turek, prezident nebude mít klid. No, pan prezident z toho udělal zastrašování své osoby ministrem Macinkou,“ poznamenal expremiér ve vyjádření zaslaném ParlamentnímListům.cz.
A jak bývalý předseda vlády poznamenává, ne nadarmo byl Petr Pavel v mládí vyškolen, aby zjištěné informace předával řídicím důstojníkům.
„Nyní na základě jednoho vyjádření ministra zahraničí podal podnět české policii a tento jeho žalobníčkovský petit bude velmi pravděpodobně policií odložen ad acta. Dnes celá věc ve Sněmovně zasmrdí... Přes noc se vyvětrají v Poslanecké sněmovně místnosti,“ odhaduje Jiří Paroubek.
Za touto bouří ve sklenici vody jsou podle ním jiné věci mezi Hradem a Ministerstvem zahraničí. Zejména kauza jmenování šedesáti velvyslanců, které na poslední chvíli schválila Fialova vláda. Paroubek v tom vidí rukopis prezidentských poradců Koláře a Žantovského, kteří chtěli tyto lidi na velvyslanectví v podstatě jako výsadek.
„Prakticky by to znamenalo, že diplomatická služba státu bude sloužit nikoliv této, Babišově vládě, ale těm, kteří se zasloužili o jejich jmenování. Tedy pánům Kolářovi a Žantovskému, takto zahraničněpolitickým poradcům prezidenta republiky,“ vysvětluje Paroubek.
A protože mandát velvyslance trvá tři až čtyři roky, pokrylo by to celé období Babišovy vlády.
„Zrušení výjezdu pro ‚balík‘ velvyslanců je způsobeno bezprecedentním krokem Fialovy vlády, která v dlouhém předstihu schválila výjezd několika desítek(!) jmen až od roku 2026, tedy dlouho po konci svého mandátu. To si ještě nikdy žádná vláda nedovolila. A prezident se na tom podílel,“ vysvětluje Jan Zahradil, autor zahraničního programu Motoristů sobě.
I když Jan Lipavský a další teď ujišťují, že je to zcela normální a oni sami akceptovali velvyslanecké nominace předcházejícího kabinetu, Zahradil podotýká, že se vždy jednalo maximálně o několik jednotlivců, ne o desítky ambasád.
„Sněmovní opozice teď žvaní o politické kultuře, ale toto je něco, co je zcela pod úrovní politické kultury, jež u nás není nikterak vysoká, ale přece jen bych očekával, že jak prezident republiky, tak předchozí vláda se budou chovat korektně, ale toho zřejmě nejsou schopni,“ uzavírá své vyjádření.
