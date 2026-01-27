Expremiér o Pavlově udání Macinky: Dnes to zasmrdí, přes noc vyvětrají

27.01.2026 21:58 | Komentář
autor: Jakub Vosáhlo

Bývalý premiér Jiří Paroubek se vyjádřil ke kauze dne, kterou vnímá jako „kňučení“ prezidenta Pavla, že jej ministr zahraničí Petr Macinka vydírá.

Expremiér o Pavlově udání Macinky: Dnes to zasmrdí, přes noc vyvětrají
Foto: Tomáš Fongus - KPR
Popisek: Petr Macinka jmenován ministrem zahraničí a životního prostředí

„Pokud dobře rozumím šumům, které přicházejí z mediálního prostředí, se měl v nějaké své zprávě vyjádřit v tom směru, že dokud nebude jmenován ministrem pan Filip Turek, prezident nebude mít klid. No, pan prezident z toho udělal zastrašování své osoby ministrem Macinkou,“ poznamenal expremiér ve vyjádření zaslaném ParlamentnímListům.cz.

A jak bývalý předseda vlády poznamenává, ne nadarmo byl Petr Pavel v mládí vyškolen, aby zjištěné informace předával řídicím důstojníkům.

„Nyní na základě jednoho vyjádření ministra zahraničí podal podnět české policii a tento jeho žalobníčkovský petit bude velmi pravděpodobně policií odložen ad acta. Dnes celá věc ve Sněmovně zasmrdí... Přes noc se vyvětrají v Poslanecké sněmovně místnosti,“ odhaduje Jiří Paroubek.

Za touto bouří ve sklenici vody jsou podle ním jiné věci mezi Hradem a Ministerstvem zahraničí. Zejména kauza jmenování šedesáti velvyslanců, které na poslední chvíli schválila Fialova vláda. Paroubek v tom vidí rukopis prezidentských poradců Koláře a Žantovského, kteří chtěli tyto lidi na velvyslanectví v podstatě jako výsadek.

„Prakticky by to znamenalo, že diplomatická služba státu bude sloužit nikoliv této, Babišově vládě, ale těm, kteří se zasloužili o jejich jmenování. Tedy pánům Kolářovi a Žantovskému, takto zahraničněpolitickým poradcům prezidenta republiky,“ vysvětluje Paroubek.

A protože mandát velvyslance trvá tři až čtyři roky, pokrylo by to celé období Babišovy vlády.

„Zrušení výjezdu pro ‚balík‘ velvyslanců je způsobeno bezprecedentním krokem Fialovy vlády, která v dlouhém předstihu schválila výjezd několika desítek(!) jmen až od roku 2026, tedy dlouho po konci svého mandátu. To si ještě nikdy žádná vláda nedovolila. A prezident se na tom podílel,“ vysvětluje Jan Zahradil, autor zahraničního programu Motoristů sobě.

I když Jan Lipavský a další teď ujišťují, že je to zcela normální a oni sami akceptovali velvyslanecké nominace předcházejícího kabinetu, Zahradil podotýká, že se vždy jednalo maximálně o několik jednotlivců, ne o desítky ambasád.

„Sněmovní opozice teď žvaní o politické kultuře, ale toto je něco, co je zcela pod úrovní politické kultury, jež u nás není nikterak vysoká, ale přece jen bych očekával, že jak prezident republiky, tak předchozí vláda se budou chovat korektně, ale toho zřejmě nejsou schopni,“ uzavírá své vyjádření.

Psali jsme:

Macinka před novináři: Mám SMS od Pavla. Také psal o „odstranění problému“
Pavel si stěžuje? Výsměch za „vydírání prezidenta“
Babiš ke kauze Macinky s Kolářem: Žádné vydírání. Zklidněme emoce
Trikolora: Prezident Pavel si ani po třech letech nevšiml, že už není voják


 

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Paroubek , Pavel , Zahradil , Macinka

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Vydíral Petr Macinka Petra Pavla?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Renata Vesecká byl položen dotaz

Změna zákona

Tím, že chcete změnit zákon, v kterém by podle vás nově mělo být jasně napsáno, že prezident musí na návrh premiéra ministra jmenovat, není to vlastně jen potvrzení toho, že to teď nemusí? A jestli jsou podle vás nejasnosti, pořád nechápu, proč se nepodá kompetenční žaloba?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Expremiér o Pavlově udání Macinky: Dnes to zasmrdí, přes noc vyvětrají

21:58 Expremiér o Pavlově udání Macinky: Dnes to zasmrdí, přes noc vyvětrají

Bývalý premiér Jiří Paroubek se vyjádřil ke kauze dne, kterou vnímá jako „kňučení“ prezidenta Pavla,…