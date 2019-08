FOTO VIDEO „Švábi, pr**l, hanba, vrazi, rudá špína,“ před sídlem komunistů se strhlo peklo. V hlavní roli Milion chvilek

REPORTÁŽ Může to vypadat úsměvně. 30 let od sametové revoluce se lidé sdružení kolem iniciativy Milion Chvilek rozhodli vypořádat s komunisty, a to hned v den výročí krvavých událostí srpna 1968. Proč nešli proti tehdejší okupaci demonstrovat raději před ruskou ambasádu? Odpověď je nasnadě. Komunisté, kterých je v Parlamentu 15 a volí je už snad pouze ti nejzarytější důchodci, drží svými hlasy u moci nenáviděnou vládu bývalého konfidenta StB Andreje Babiše.

Zatímco na Václavském náměstí se na oběti srpna 1968 a potažmo i 1969 vzpomínalo v poklidu, vystupovali pamětníci, řečnilo se, hrály se kvalitní šedesátkové písničky, před sídlem KSČM (nástupnické strany Komunistické strany známé z minulého režimu) v ulici Politických vězňů v Praze to včera navečer už tak docela nevypadalo.

Pietní performance, během které se vzpomínalo na pětici obětí z demonstrací proti okupaci roku 1969 (tedy rok po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa), proběhla potichu a důstojně. Pak se ale strhlo peklo, alespoň tak by bylo viděno pohledem komunisty, který by se náhodou v ten středeční podvečer zapomněl v budově a naléhavě potřeboval odejít.

„Mlátičko vylez, neschovávej se“, „Bolševický vrazi“, „vrazi“, „proletáři všech zemí, vyližte si p**el“ znělo z davu, pískalo se a provolávalo. Komunista, který by se náhodou ocitl v davu, by to tam v tu chvíli asi nerozdýchal. „Hanba“, „švábi“, „hanba komunistům v 21. století“ znělo hlasitě (více v našem videu, které jsme na místě natočili).

Součástí performance, kterou Milion chvilek před sídlem KSČM zorganizoval, bylo obkreslování těl figurantů zpodobňujících zabité demonstranty devětašedesátého roku. Demonstranti, kteří přišli, si poté mohli obkreslit i svoje vlastní chodidla. Dav ovšem využil příležitosti a začal na chodník psát komunistům vzkazy.

Nic pozitivního na vzkazech nebylo: „vrazi“, „krysy“, „rudá špína“ a „StB fuj“, objevilo se například na chodníku. V podobném duchu se nesly i nápisy na přilehlé zídce, v ulici poněkud výše, kde se dokonce objevilo přirovnání komunistů ke hnidám. Opakovaně se také provolávalo, že se komunistická strana měla po roce 1989 zakázat.

