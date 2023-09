Facka zpravodajství ČT. A... Mediální expert předložil zásadní návrh na změnu financování

reklama

Mediální expert Jan Jirák navrhl model, jak by se napříště mohla financovat Česká televize. Pokud i v dalších letech budou lidé platit koncesionářské poplatky, čas od času se budou muset zvyšovat. Jirák však v rozhovoru pro Lidové noviny též uvedl, že by si osobně uměl představit jiný model financování ČT.

„Mrzí mě, že návrhu změny nepředcházela žádná zásadnější diskuse o tom, jestli zrovna model s koncesionářskými poplatky je nejlepší způsob, jak financovat média veřejné služby. Myslím, že je trošku zastaralý, a nevidím v něm žádné významnější výhody. … Klíčový argument těch, kteří jsou pro jejich zachování, je, že koncesionářské poplatky garantují nezávislost médií. Ale osobně si myslím, že to není pravda. Pořád je jejich výše v rukou zákonodárců. To, co asi mluví ve prospěch koncesionářských poplatků, je, že jsou jednou stanovené a média vědí, že s nimi mohou počítat,“ uvedl Jirák v rozhovoru pro Lidové noviny.

Upozornil také, že politici vytvářejí legislativní prostředí, ve kterém se následně musí ČT pohybovat.

„Standardem u nás je, že se s radami, a vůbec s dozorem nad veřejnoprávními médii, volně čachruje. To začalo v roce 2000 podivnou novelou, kdy na zádech stávkujících pracovníků České televize a vzbouřené veřejnosti si Parlament přijal zákon, který je daleko méně liberální, než byl ten před tím. Takže tady se stalo skutečně standardem, že politici podivně improvizují nad výkonem kontroly nad těmito médii,“ pravil Jirák.

Osobně by prý preferoval financování ČT přes granty. Grantová agentura by podle něj vypisovala různé projekty a ČT by o ně soutěžila s jinými institucemi.

„Třeba dlouhodobý grant na zpravodajský kanál, granty na jednotlivé projekty dokumentární a hrané tvorby. Takových výběrových řízení se mohou účastnit různé subjekty. Nikde není řečeno, že soukromá televize neumí vyrobit pořad, který by odpovídal veřejné službě. Takový systém grantů by mohl přispět k otevřenosti a určitému osvěžení celé té služby. Uvědomuji si, že to má spoustu složitostí, například co s archivem. Ale na argument, že by to přineslo osvěžení, by se nemělo zapomínat,“ uvedl Jirák.

Kriticky se vyjádřil ke zpravodajství ČT.

„Myslím si, že je dokonce předpojaté. Je tam vidět bias k určitému životnímu nebo politickému postoji. Převažuje tam metropolitně laděný, trošku kosmopolitní liberalismus. Ale na určitou dávku tohoto typu předpojatosti by to médium mělo právo, pokud bychom měli platformu, kde bychom se o tom bavili. Myslím si, že ti, kteří vykřikují o předpojatosti nebo nevyváženosti, dokonce často mají pravdu, ale neměl by to být argument. Pokud ta televize někde službu veřejnosti nabízí, je to ČT24. Představoval bych si ji jinak – promyšlenější, edukativnější, postojově pestřejší. Ale pořád je to služba veřejnosti,“ poznamenal Jirák.

