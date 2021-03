Faltýnek má dvojníka. Zázrak? Skandál, znělo z ČT a opozice. A pak to začalo

reklama

Newsroom ČT24 pod vedením Luboše Rosího většinou vysílá v neděli. Ovšem se svým novým „objevem" se pochlubil včera v půl jedenácté. Na Malé Straně v blízkosti Poslanecké sněmovny zachytil radní ČT Hanu Lipovskou a prezidentku ISDE Janu Bobošíkovou. Newsroom toto zjištění rámuje informací, že šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek a předseda SPD Tomio Okamura vyvrátili tvrzení, že by se s Hanou Lipovskou měli v šest hodin večer sejít. „Ve stejný čas se Lipovská spolu s J. Bobošíkovou před Sněmovnou objevuje," uvádí Newsroom a přidává spekulace médií o odvolání generálního ředitele ČT Petra Dvořáka.

Ani jedna ovšem podle videa nebyla směrem k reportérovi ČT příliš sdílná. „Můžeme se zeptat, kam jdete? Jdete na jednání? Do Sněmovny jdete?“ zkoušel vymámit odpověď z Hany Lipovské, odpovědí mu však bylo mlčení.

Reportér tedy zkusil štěstí u Jany Bobošíkové. „Můžeme, paní Bobošíková, se zeptat, kam jdete?“ ptal se a odpovědí mu bylo strohé ne. Reportér tedy vyzvídal, zda se nejednalo o nějaké jednání. „Vy jste se zeptal, jestli se můžete zeptat, já vám říkám, že se nemůžete zeptat, tak neobtěžujte,“ odkázala reportéra do patřičných mezí, ale ten argumentoval, že je na veřejném prostranství, takže se „normálně ptá“.

A v pochodu se zkoušel zeptat, zda údajná návštěva má nějakou souvislost s jednáním Rady ČT. „Pane redaktore, neobtěžujte. Běžte dělat něco užitečnějšího,“ trvala si na svém Bobošíková. „A vy tady děláte co?“ tázal se na oplátku. „Procházím se,“ zněla odpověď, ale to reportérovi nestačilo a ptal se, kam jdou. „Co je vám do toho?“ nenechala se vyslýchat Bobošíková. „Takže do Sněmovny nejdete, na nějaké jednání?“ zkoušel to ještě muž. „Pane redaktore, já nevím, co mám ještě udělat, abych vám dala najevo, že náš rozhovor skončil. Neobtěžujte prosím,“ opakovala Bobošíková, reportér argumentoval, že je snad legitimní se zeptat, Bobošíková konstatovala, že se zeptal několikrát a tím rozhovor skončil.

K tomu, že byly natáčeny, se obě ženy vyjádřily na Facebooku, Lipovská v souvislosti s textem, ve kterém rozebírá hospodaření ČT. „Na cestě po Malé Straně dnes mě a kolegyni točil ne jeden, ale hned dva veřejnoprávní štáby. Chápu zájem zaměstnanců na budoucnosti své instituce, ale jeden štáb by opravdu nestačil? Na točení na ulici a permanentní pronásledování jsem si zvykla. Na osočování a lži také. Ale těch vyhozených peněz je mi líto. Jako členovi Rady i jako koncesionářovi,“ řekla.

Pro ParlamenentníListy.cz radní ČT Hana Lipovská potvrdila, že Poslaneckou sněmovnu 23. března nenavštívila.

Janě Bobošíkové pak vyptávání se ze strany Newsroomu připomínalo praktiky KGB. „Česká televize má evidentně hodně peněz a chování hodné sovětské KGB. Dnes nás s Hanou Lipovskou pronásledovaly na Malé Straně dva TV štáby s dotazy kam jdeme a proč. Dotěrného redaktora odmítnutí nezastavilo. Posléze točil alespoň kameraman,“ zachytila Bobošíková na oplátku kameramana.

Nad údajnou schůzkou ve Sněmovně se už pozastavil místopředseda STAN Petr Gazdík. „Nominantka církve do Rady ČT se v době lockdownu prochází s kandidátkou KSČM na prezidentku, aby se dostala na schůzku s předsedou extremistů a zástupcem Agrofertu ve Sněmovně??? To by Hollywood nevymyslel,“ říká.

Nominantka církve do Rady ČT se v době lockdownu prochází s kandidátkou KSČM na prezidentku, aby se dostala na schůzku s předsedou extremistů a zástupcem Agrofertu ve Sněmovně??? To by Hollywood nevymyslel. https://t.co/XrhQE894Ej — Petr Gazdík (@petrgazdik) March 24, 2021

Detailněji se schůzkou, která dle Newsroomu měla proběhnout, zabýval pirátský poslanec Tomáš Martínek. Ten připomíná, že návštěvy ve Sněmovně jsou zakázány. „Pokud nešly na oficiální jednání výboru, ale na jednání například s Faltýnkem, tak nejen, že zpochybnily svoji nezávislost a nestrannost, ale především by i Faltýnek porušil nařízení kancléře...,“ říká.

„Tak předsedové klubů mají mít výjimku, tak bude asi jasný, s kým se mohly sejít... Výjimku ze zákazu vstupu hostů mají pouze pracovní návštěvy předsedy a místopředsedů Poslanecké sněmovny, předsedů poslaneckých klubů a předsedů parlamentních stran…“ pokračoval pirátský poslanec dál.

Poslankyně Barbora Kořanová obvinila Martínka, že svým tvrzením manipuluje. „Tak se podívej na záznam z jednání Sněmovny a tam najdeš odpověď,“ odkázala ho. Martínek na to namítl, že neví, že by měla jedna či druhá žena ve Sněmovně vystupovat. „Máš to na webu Sněmovny, najdi si to, například tam uvidíš, že Faltýnek byl v sále. Takže přestaň tady psát neověřené informace. Potvrdil i do médií, že s ní nejednal. To video (pominu tu honičku) je točené na ulici,“ připomenula.

Dle záznamů o hlasování byl Jaroslav Faltýnek omluven z prvního hlasování, které se odehrálo v půl třetí 23. března. Ovšem hned ve druhém procedurálním hlasování hlasoval pro, díky jeho hlasu byl schválen i pořad schůze o tři minuty později. Následně hlasoval v 17:16 pro novelu o sociálních službách. U dalších tří hlasování je u Faltýnka uvedeno, že se hlasování zdržel, ale i pro zdržení se hlasování je třeba být přítomen.

91. schůze, 5. hlasování, 23. března 2021, 18:08, Novela z. o sociálních službách

Hlasování hnutí ANO

Pro úplnost dodejme, že schůze se okolo půl třetí dle hlasovacích protokolů účastnil předseda SPD Tomio Okamura, ovšem v následných hlasováních byl již omluven. Nicméně v současné době, kdy je i kapacita Poslanecké sněmovny omezena, není střídání poslanců něco neobvyklého.

91. schůze, 5. hlasování, 23. března 2021, 18:08, Novela z. o sociálních službách

Hlasování SPD

