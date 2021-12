Fanatický Wagenknecht v koaliční pětce? Tak to hodně štěstí, pane Fialo. Petr Holec také o zesměšněném Lipavském

reklama

Úvodem se Holec vyjádřil ke jmenování vlády, kdy kancléř Vratislav Mynář spletl vysokoškolský titul nového ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti). Lipavský je bakalářem, což kritizuje prezident Miloš Zeman, Mynář jej nazval magistrem, následně se opravil. Byl to podle Holce záměrný šťouchanec?

„Myslím si, že ano. Myslím si, že to bylo připravené, že to byla taková finální škodolibost Miloše Zemana za Jana Lipavského, jak to dopadlo. Ale nepřikládal bych tomu extra důležitost. Je to forma, ale bez důležitého obsahu,“ podotkl Holec. „Miloš Zeman je prostě člověk, který si nenechá ujít žádnou příležitost, jak někomu vrátit, co má pocit, že mu dluží,“ dodal Holec.

Lipavský se podle něj bude muset připravit i na častější šťouchance.

„To už Miloš Zeman ukázal tím, že z něj udělal problém v nástupu vlády. I způsobil Janu Lipavskému to, že ta nastupující vláda vlastně, její čelní politici Jana Lipavského záhy sami zesměšnili, takže on nastupuje trošku v horší pozici. A samozřejmě s těmi názory politickými na zahraniční politiku, které se dost liší od toho, co praktikuje už téměř deset let Miloš Zeman na Hradě, tak to bude samozřejmě problematické, ještě v tom, že zahraniční politika je to, kde náš prezident podle Ústavy ČR má největší prostor a kde se nejvíc angažuje. Takže Jan Lipavský si bude muset vydobýt svoji pozici a Miloš Zeman ho s takovým svým gustem hned při nástupu lehce střelil do nohy,“ podotkl Holec.

Kroky Lipavského, podle Holce, budou také pod velkým drobnohledem.

„Miloš Zeman vždycky, když tohle udělá, takovouhle věc, že na někoho ukáže, tak potom ten člověk může čekat, že může mít problémy. A já si myslím, že si Jana Lipavského vybral celkem logicky – a z jeho pohledu asi i správně, protože ví, že Piráti jsou v té vládě nejslabší článek,“ dodal, že on sám neví, jaký bude Lipavský ministr zahraničních věcí.

Následně Holec hovořil i o tom, jak se s nástupem vlády Petra Fialy (ODS) změní styl vládnutí.

„To si myslím, že se změní zásadně, když srovnáme Andreje Babiše a Petra Fialu. Andrej Babiš má prostě DNA byznysmena, s takovými ostřejšími lokty, přímým stolem, což podnikatelé a byznysmeni samozřejmě mají. Petr Fiala je spíš intelektuál, akademik, takže když vidíme tu jeho komunikaci a i řeč těla, tak je úplně jiná než u Andreje Babiše. Já si myslím, že Petr Fiala stejně jako jeho předchůdci ve funkci premiéra, že se trošku změní. Všechny premiéry funkce změnila, protože potom potřebujete komunikaci – ta akademická komunikace nakonec úplně nefunguje, ale ten rozdíl v tom stylu určitě zůstane, i přes tu změnu, kterou čekám u Petra Fialy,“ sdělil Holec.

A byl i podrobnější, kdy sdělil, jakou změnu konkrétně čeká.

„Jak jsem ho zatím sledoval, tak on je asi takový konsenzuálnější člověk a možná i mírnější člověk než Andrej Babiš v některých momentech, ale on je ještě nevyzkoušený člověk. A jestli něco umí testovat politiky osobnostně, tak je to covid. Viděli jsme, že i člověk jako Andrej Babiš, jehož řekněme rozhodnost a zkušenost v byznysu nelze podceňovat, tak i u něj jsme viděli, že jej covid testoval, Babiš někdy vystupoval hystericky. A covid bude testovat a záhy otestuje i Petra Fialu. Takže v tom čekám, že i Petr Fiala přestane být akademický v tom stylu své prezentace,“ míní Holec.

Petru Fialovi byla často vyčítána jakási absence lídrovství. Dokázal teď podle Holce opak?

„Víte, částečně určitě, na druhou stranu ta trojkoalice spolu vlastně ty volby vyhrála hlavně díky tomu, že voliči utekli od té druhé koalice, od antibabišovské koalice Pirátů a Starostů. A neutekli nikam jinam než k té trojkoalici Spolu. Kdyby Piráti vlastně neudělali tolik chyb, tak by ta trojkoalice Spolu nevyhrála, což neznamená ovšem, že by Petr Fiala nebyl, protože by i tak ty dvě koalice mohly vyhrát ve volbách tu sněmovní většinu. Takže to je jedna věc.

Druhá věc je, že teď se vlastně prezentuje jako jeho velká výhra to, že Miloš Zeman jmenoval nakonec celou vládu včetně Jana Lipavského. Já si myslím, že vlastně mu pomohl hodně Andrej Babiš, protože ten zvrat nastal si myslím v neděli, kdy vrcholní politici ANO ve vaší televizi vlastně řekli, že pokud by nakonec Miloš Zeman chtěl pořádat nějakou ústavní vzpouru a nepodvolil by se případné prohře v té kompetenční žalobě, tak by na něj parlament podal ústavní žalobu a ANO prostě řeklo, že by ji asi podpořilo – a v tu chvíli padla pojistka Miloše Zemana poslední, že by pětikoalice nedala dohromady ústavní většinu. Hnutí ANO by dodalo potřebné hlasy k ústavní většině a Miloš Zeman věděl, že už nemá žádnou oporu. Mohl by skončit těsně před koncem své desetiletky na Hradě s potupnou prohrou, což on nesnáší ze všeho nejvíc,“ dodal Holec.

Pak se Holec vyjádřil i k tomu, jaké vztahy budou, podle něj, mezi novým premiérem Petrem Fialou a prezidentem Milošem Zemanem. Poznamená je nějakým způsobem i ta výhrůžka kompetenční žaloby u Ústavního soudu, která tam byla?

„V tom si myslím, že Petr Fiala bude mít silnější pozici, protože Miloš Zeman určitě, neuniklo mu, že se stal premiérem, nebo že on sám jmenoval premiérem člověka, který prostě na něj vytáhl kompetenční žalobu a myslím, že by Petr Fiala neustoupil, že by ji podal. Miloš Zeman pochopil, že se v tomhletom situace změnila, nakonec už dobře ví, registruje, že na něj zkoušeli podat ústavní žalobu senátoři, sice to byly marné pokusy... Ale ví, že to visí ve vzduchu a že teď skutečně přišla vláda, která by toho byla schopná. Že se toho nebojí, a případně, když byl hospitalizovaný, tak visela ve vzduchu ta aplikace ústavního článku, která zbavuje částečně prezidenta pravomocí a taky jsme asi nebyli moc daleko od toho, že by na to došlo. Takže to si myslím, že Miloš Zeman si uvědomuje, že v tomto se situace asi změnila,“ doplnil Holec.

Závěrem se pak hovořilo i o tom, zda vláda Petra Fialy dovládne pohromadě. Je složená z pěti stran, má šanci?

„Šanci určitě má. Ale myslím, že první moment, který může její soudržnost otestovat, bude volební sjezd Pirátů v lednu, protože tam vidíme, že Piráti samozřejmě utrpěli volební masakr a jsou tam velké problémy. Ivan Bartoš, současný šéf, sice oznámil kandidaturu, znovu, že chce zůstat šéfem Pirátů, ale kandidaturu oznámil i například senátor Lukáš Wagenknecht, což je prostě nesmiřitelný člověk, který není moc schopný kompromisů, který je přesvědčený o svojí nejvyšší pravdě a úplně bych nepřál nejen premiérovi Petru Fialovi, aby s ním musel v rámci koalice cokoliv vyjednávat. U Pirátů se navíc může stát, že se do vedení dostanou lidé, kteří úplně nepodporovali ten vstup Pirátů do vlády, nepodporovali ani vstup Pirátů do koalice se Starosty. A pokud by se tak stalo, tak po tom sjezdu budou Piráti jinou stranou, mnohem levicovější stranou, mnohdy i s extremistickými myšlenkami a nápady. Vláda Petra Fialy je rozhodně pravicovější a konzervativnější. Takže by Piráti z ní potom mohli vypadnout. Ale zbylé čtyři strany... Pořád by jim zůstala sněmovní většina a svým způsobem k sobě mají programově blízko,“ zakončil Holec.

