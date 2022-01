Farský, dary z Kypru? Rakušan napsal, proč je STAN skvělý

reklama

Anketa Znali jste někoho, kdo umřel na covid-19? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 257 lidí

Předseda STAN a stávající ministr vnitra Vít Rakušan se v posledních týdnech ocitl pod tlakem. Kvůli tomu, co vyšlo najevo o povolebních darech pro STAN. Dary hnutí získalo i od firem napojených na kyperský daňový ráj.

Jenže to není jediný problém. Hnutí STAN čelilo palbě z řad opozice, ale i z řad koaličních partnerů, jako jsou KDU-ČSL, TOP 09 i Piráti. Kvůli cestě poslance Jana Farského do USA na osmiměsíční vědeckou stáž na univerzitě v Oregonu. Farský se původně nechtěl vzdát mandátu poslance a právě za to STAN čelil kritice.

Farský se teprve teď, v noci na čtvrtek, rozhodl už z Oregonu napsat, že se nakonec přece jen vzdá poslaneckého mandátu. Aby hnutí, kterému věnoval roky života, nezatěžoval.

Mgr. Jan Farský STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rakušan k tomu také napsal pár slov. Farského se zastal.

„Myslím, že kdo nás dlouhodobě sleduje, je mu jasné, že v hnutí Starostové a nezávislí (STAN) fungujeme trochu jinak, než jak fungují ostatní strany. Pojí nás přátelství, často obdiv k práci toho druhého. Proto včerejší noční jednání Předsednictva hnutí STAN bylo nejtěžší ze všech, které jsem absolvoval,“ začal Rakušan na Facebooku.

Jan Farský byl prý pro Rakušana v mnohém vzorem a jako 1. místopředseda hnutí mu prý byl velkou oporou. A Rakušanovi se zdá normální, že se chce Farský profesně dál rozvíjet a věnovat se tématu federalizace USA a případné federalizaci EU. V normálních časech by na to podle Rakušana měl mít Farský čas.

„Nenacházíme se však v normálních časech. To, že jsme v říjnu dokázali porazit ty, které jsme společným úsilím porazit chtěli, přineslo jen start změny. Při každém hlasování by zaznívaly hlasy naší opozice, že nám tu chybí Jan Farský. Každé hlasování, které budou obstruovat, na což se teď připravujeme, by se točilo kolem něj. Nemůžeme politiku naší vládní koalice zatěžovat tématem, které by nemizelo a ubíralo důvěru. Vedení hnutí STAN se na tom včera shodlo. Jan Farský avizoval, že výzvu vedení hnutí, ať bude jakákoliv, vyslyší,“ zaznělo od Rakušana.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Přiznávám, že jsme celou situaci podcenili, vnímali ji chybně, neodhadli jsme, jakým způsobem ovlivní politickou realitu, ve které se pohybujeme. Naše současná pozice si žádá těžká rozhodnutí,“ dodal ještě.

Nakonec Farskému poděkoval za všechno, co v politice udělal a vyjádřil naději, že se v ní i do budoucna udrží.

Jenže v diskusi pod svým příspěvkem se dozvěděl, že chování Jana Farského nevadilo jen opozičním poslancům, ale také některým příznivcům STAN.

„Podle mě se v tomhle naprosto mýlíte a to Vám velmi fandím. Byl to špatný vzkaz i pro Vaše voliče, vysokoškolsky vzdělané lidi, jako jsem já. Kde jinde si myslíte, že Vám zaměstnavatel dovolí odjet na 8 měsíců a pobírat plný plat? Nebo Vám jen podrží prestižní místo? Pokud nejste výzkumný pracovník. Dost silně o tom pochybuju a řada z nás musela v životě dělat těžké volby mezi kariérou, vzděláním, osobním životem atd. Pro mě to byl vzkaz, že politiků se tohle netýká a to bylo jednoznačně špatně. Sentiment z Vašeho přátelství stranou,“ napsala Rakušanovi jedna z voliček.

Psali jsme: „To až Fiala zjistí...“ Keller už ví. A má příběh s covid testy Farský složil poslanecký mandát. STAN se mu omluvil Průkopník cenzury Farský. Petr Žantovský předkládá zapadlé To někdo vymyslel! Hejma ukázal silnou věc o Farském

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.