Fedor Gál má strach: Krysaři vyhrávají volby

Dnes si svět připomíná Mezinárodní den památky obětí holokaustu, kdy před osmdesáti lety Rudá armáda osvobodila nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka na území dnešního Polska. Během holokaustu zahynulo přibližně šest milionů Židů, tisíce Romů, homosexuálů a milionů dalších nevinných obětí.

Publicista Fedor Gál pocházející z židovské rodiny k dnešnímu Dni památky obětí holokaustu uvedl: „Narodil jsem se na konci války v Terezíně. Mého tátu zavraždili na pochodu smrti ze Sachsenhausenu, mí staří rodiče umírali v plynových komorách. Je to pro mě trauma, které v sobě nosím celý život,“ řekl v Interview ČT24.

Vzestup antisemitismu a opakování historie

Fedor Gál zdůrazňuje, že vina za holokaust neleží pouze na pachatelích, ale i na těch, kteří tragédii pasivně přihlíželi. Dnes, ve svých osmdesáti letech, vnímá současnou situaci jako varovný signál. „Mám pocit, jako kdyby se historie opakovala nebo chtěla opakovat. Tyhle sentimenty jsou strašně silné. Antisemitismus v Evropě roste. Byl to jeden z důvodů, proč jsem svého času odešel ze Slovenska.“

Vidí však zásadní rozdíl mezi minulostí a současností: „Zatímco mí staří rodiče netušili, že se tohle může stát, že je to čeká, tak já už to vím, že se to může stát. A pro mě je otázka cti a odpovědnosti nejenom truchlit za mrtvé, ale něco dělat proti tomu, čeho jsme svědky. Něco dělat,“ zdůraznil.

Povědomí o hrůzách nacismu se vytrácí

Povědomí o nacistických zločinech je sice součástí vzdělávání i veřejné diskuse, ale skutečně ho vnímá každý? Nevytrácí se postupně historická paměť? „Předevčírem jsem četl průzkum veřejného mínění, podle kterého 12 % mladých lidí v Německu netuší, co byl holokaust. V Rakousku je to 14 %. Ve Francii půlka lidí. Když jsem o tom mluvil s kamarádem, řekl mi: ‚Fedore, kdybych udělal podobný průzkum na Slovensku, bylo by to ještě víc,‘“ řekl publicista.

Gál proto varuje, že odpovědnost nesou nejen přímí viníci minulosti, ale i ti, kdo dnes přehlížejí úpadek historické paměti. „Mluvil jsem o vině. A vinni jsou i ti, kteří tohle dnes přehlížejí. I ti, kteří nedostatečně šíří tohle poznání ve vzdělávacím systému. A vinni jsou i ti, kteří dnes dokážou různými slovy kamuflovat latentní antisemitismus, který tu je,“ poukázal Gál.

Sociolog se zamyslel nad tím, proč i přes historické zkušenosti a dostupné informace lidé stále přehlížejí nebo ignorují projevy zla. „Víme ledacos. Víme, co je lidské zlo, a přece jsme jeho každodenními svědky. Je to něco… já se zdráhám rozumově uchopit toto téma. Je to něco negativně spirituálního.“ Podle Fedora Gála proto zlo není jen historickým fenoménem, ale něčím hlubším, co v lidské společnosti přetrvává. „Existují emoce pozitivní a negativní. Toto je negativní, to je zlo až na dřeň. A asi je součástí naší výbavy. Bude tady věčně. To znamená, že náš zápas s ním bude věčný.“

„Důležité je vzdělání a výchova, ale úplný základ je rodina. Když v rodině jednou padne něco antisemitského, protiromského nebo protiimigračního, děti to nasávají, vyrůstají s tím a budou stejné,“ uvedl v Interview sociolog Fedor Gál.

Rovněž Gál upozorňuje na mezigenerační přenos, který ovlivňuje nejen potomky obětí, ale i potomky pachatelů. „Bez ohledu na to, jestli nám máma vyprávěla, jak to bylo za války, jak to bylo se Židy, jak to bylo v koncentrácích, my to víme, protože jsme to nasávali, máme to v genech. Ale tenhle mezigenerační přenos se týká i lidí, kteří kradli, zabíjeli, udávali. A jejich děti mají v sobě zase tenhle vzkaz, tuhle stopu,“ uvedl.

Podle něj právě tato hluboce zakořeněná zkušenost vysvětluje, proč se antisemitismus znovu objevuje i v zemích, jako je Slovensko, nebo je už tak blízko i Česku.

Klíčová role rodiny a vzdělání

Jedinou cestou, jak tento cyklus přerušit, je podle něj důraz na vzdělání, výchovu a především rodinu. „Když v rodině jednou padne něco antisemitského, protiromského nebo protiimigračního, tak děti to nasávají, vyrůstají s tím a budou stejné. Holokaust se stal jen kapitolou v učebnici. Jinak by se nemohlo stát, že taková masa dětí nemá tušení, co byl holokaust. Základní postoj je tedy důležitý primárně v rodinách, v partách lidí, v bublinách lidí. Ale jestli tam je tahle atmosféra, tak se s tím dá těžko něco dělat,“ dodal Gál.

Přesto, že opakovaně zmiňoval věčný boj proti zlu, věří v naději. „Řekl jsem, že ten zápas je věčný. Sním o zářných zítřcích a že ten zápas nevzdáme.“



Kromě jiného zmínil, jak jej zaráží nevhodné chování návštěvníků památníků holokaustu. Kritizoval necitlivý přístup některých lidí, kteří navštěvují bývalé koncentrační a vyhlazovací tábory, aniž si plně uvědomují jejich historický a lidský význam. „Zažil jsem několikrát, jak ti turisté, co tam přicházejí, v barácích, kde umírali lidé, si dělají selfíčka. Jaká je to pieta? Jaká je to úcta?“ zmínil.



Nebezpečí populismu a extremismu

Publicista Gál varoval, že skutečnou hrozbou nejsou jen extremisté a populističtí politici samotní. „To, co mě děsí, není to, že existují populisté a extremističtí politici. Děsí mě, že extremisté a populisté vyhrávají volby a že dokážou mobilizovat davy. Jsou to krysaři a za nimi kráčejí davy rovnou do propasti,“ varoval.

