Fiala a Stanjura pryč, svolat kongres. V ODS to bublá

05.10.2025 8:55 | Monitoring

Po neúspěchu koalice SPOLU ve volbách do Poslanecké sněmovny se uvnitř ODS i mezi voliči začínají ozývat kritické hlasy. V posledních dnech sílí výzvy, aby předseda ODS a premiér Petr Fiala odstoupil a aby se koalice SPOLU po volební porážce rozpustila.

Fiala a Stanjura pryč, svolat kongres. V ODS to bublá
Foto: screen ČT24
Popisek: Tisková konference koalice SPOLU a Petra Fialy po prohraných sněmovních volbách

Parlamentní volby 2025 přinesly zásadní přeskupení politických sil. Hnutí ANO zvítězilo s přehledem, získalo 34,5 % hlasů a 80 mandátů.

Koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, skončila se ziskem 23,4 % hlasů a 52 mandátů. Výsledek tak potvrdil pokles důvěry voličů ve vládní strany a otevřel debatu o budoucnosti samotné koalice SPOLU.

Jak ukazuje prostředí sociálních sítí, vznikají v ODS vnitrostranické tlaky a debaty o postavení premiéra a předsedy ODS Petra Fialy.

Kritika z vlastních řad: člen ODS žádá Fialovu rezignaci

Po zveřejnění volebních výsledků se k situaci uvnitř ODS vyjádřil i člen strany Martin Cvrček, jenž na síti X zveřejnil příspěvek s výzvou, aby se občanští demokraté k současné situaci postavili rázně. Podle něj je nutné, aby se členové a voliči ODS sjednotili a aby jasně pojmenovali, co od vedení očekávají.

Prvním bodem je okamžitá rezignace Petra Fialy na funkci předsedy ODS. Ten by měl po volebním neúspěchu převzít odpovědnost a umožnit straně nový začátek s jiným vedením, které by dokázalo znovu oslovit voliče. Druhým bodem je okamžitá rezignace Zbyňka Stanjury na funkci prvního místopředsedy ODS. Třetím bodem je svolání mimořádného kongresu ODS nejpozději zkraje ledna, ideálně ještě před Vánoci.

Cvrček tím apeluje na transparentní vnitrostranickou debatu, která by měla určit další směřování občanských demokratů. „Tyhle tři body musíme jako členové a voliči ODS požadovat,“ dodal člen ODS.

 

 

Výměna názorů pod příspěvkem ukazuje, že vedle výzev k personálním změnám se začíná diskutovat i samotná budoucnost koalice SPOLU, jejíž pokračování mnozí po volebním neúspěchu zpochybňují.

Někteří diskutující Cvrčkovu výzvu ještě rozšířili – Richmond Avenal navrhl jako čtvrtý bod rozpuštění neúspěšného projektu SPOLU. Na to Cvrček odpověděl s tím, že o případné budoucnosti koalice může rozhodnout až nové vedení, které je ale podle něj potřeba nejprve zvolit.

Do diskuse se zapojil i Tomáš Žíka, jenž rovněž zdůraznil, že by se měl „především ukončit projekt SPOLU“. Cvrček zopakoval, že to je úkol pro nové vedení, které musí zvolit kongres.

Někteří pod příspěvkem vznesli připomínku, že po takto zásadních krocích – jako je rezignace či rozpuštění koalice – by měl volat širší okruh členů ODS. Jeden z komentujících k tomu však konstatoval: „A to není vůbec jisté, jestli se nějak projeví, zvenku vypadá strana, že je ve stavu klinické smrti.“

Objevily se i názory, že po tak drtivé volební porážce by bylo normální, kdyby odstoupilo celé vedení ODS.

Jiní se pak pustili do úvah, kdo by mohl nahradit Petra Fialu v čele ODS. V diskusi byl zmíněn například jihočeský hejtman Martin Kuba – ale hned s dodatkem, že pokud by tento proud otevřeně usiloval o předsednictví, část voličů by ODS odmítla volit.

Vztah Martina Kuby k ODS a k projektu SPOLU je dlouhodobě napjatý. Hejtman Kuba již opakovaně kritizoval definici a směřování koalice SPOLU, varoval, že koncept se „vyčerpal“ a že vedení ODS by mělo přijmout širší reflexi. Rovněž v ODS vyvolal diskusi svou poznámkou, že mnoho členů ODS v regionech není sžito s myšlenkou kandidovat za SPOLU a že by bylo žádoucí obnovit samostatnější profil strany. 

Psali jsme:

Na tiskové konferenci po sečtení hlasů Petr Fiala poblahopřál vítěznému hnutí ANO a vyjádřil respekt vůči rozhodnutí voličů. Dle jeho slov „volby rozhodly hlasy, které jsou nezpochybnitelné“.  Dodal, že složit vládu na současném půdorysu už nebude možné, a že respektuje volební výsledek. 

Současně Fiala naznačil, že jeho další působení v ODS nebude automatické – nevyloučil, že svou pozici ve straně nabídne k dispozici. A že chce o své další roli rozhodnout po konzultacích uvnitř ODS. 

 

Zdroje:

https://twitter.com/cvrcek_martin/status/1974581685351280910?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ODS , x , Petr Fiala , SPOLU , volby 2025

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by se koalice Spolu rozpustit?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Karla Maříková byl položen dotaz

Uprchlíci z Ukrajiny

Tvrdíte, že uprchlíkům nedáte ani korunu. Jak si to ale představujete v praxi? Protože co když sem přijdou, nic nebudou mít a stát jim aspoň ze začátku nepomůže? Nehrozí pak, že se budou dopouštět třeba trestné činnosti nebo že budou na spát ulicích, což by byl také problém apod? Jak chcete řešit, a...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů Pozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavouPozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavou

Diskuse obsahuje 29 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Už je to jasné. Fiala naškodil. Ale nepomohl si

0:01 Už je to jasné. Fiala naškodil. Ale nepomohl si

PŮLNOČNÍ KOMENTÁŘ Strašení Petra Fialy Ruskem zřejmě mělo na voliče vliv a ubralo hlasy obezřetných …