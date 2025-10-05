Fiala a Stanjura pryč, svolat kongres. V ODS to bublá

Parlamentní volby 2025 přinesly zásadní přeskupení politických sil. Hnutí ANO zvítězilo s přehledem, získalo 34,5 % hlasů a 80 mandátů.
Koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, skončila se ziskem 23,4 % hlasů a 52 mandátů. Výsledek tak potvrdil pokles důvěry voličů ve vládní strany a otevřel debatu o budoucnosti samotné koalice SPOLU.
Jak ukazuje prostředí sociálních sítí, vznikají v ODS vnitrostranické tlaky a debaty o postavení premiéra a předsedy ODS Petra Fialy.
Kritika z vlastních řad: člen ODS žádá Fialovu rezignaci
Po zveřejnění volebních výsledků se k situaci uvnitř ODS vyjádřil i člen strany Martin Cvrček, jenž na síti X zveřejnil příspěvek s výzvou, aby se občanští demokraté k současné situaci postavili rázně. Podle něj je nutné, aby se členové a voliči ODS sjednotili a aby jasně pojmenovali, co od vedení očekávají.
Prvním bodem je okamžitá rezignace Petra Fialy na funkci předsedy ODS. Ten by měl po volebním neúspěchu převzít odpovědnost a umožnit straně nový začátek s jiným vedením, které by dokázalo znovu oslovit voliče. Druhým bodem je okamžitá rezignace Zbyňka Stanjury na funkci prvního místopředsedy ODS. Třetím bodem je svolání mimořádného kongresu ODS nejpozději zkraje ledna, ideálně ještě před Vánoci.
Cvrček tím apeluje na transparentní vnitrostranickou debatu, která by měla určit další směřování občanských demokratů. „Tyhle tři body musíme jako členové a voliči ODS požadovat,“ dodal člen ODS.
1) Okamžitá rezignace Petra Fialy na funkci předsedy ODS.— Martin Cvrček ????? (@cvrcek_martin) October 4, 2025
2) Okamžitá rezignace Zbyňka Stanjury na funkci 1. místopředsedy ODS.
3) Svolání kongresu ODS nejpozději zkraje ledna, ideálně ještě do Vánoc.
Tyhle tři body musíme jako členové a voliči ODS požadovat.
Výměna názorů pod příspěvkem ukazuje, že vedle výzev k personálním změnám se začíná diskutovat i samotná budoucnost koalice SPOLU, jejíž pokračování mnozí po volebním neúspěchu zpochybňují.
Někteří diskutující Cvrčkovu výzvu ještě rozšířili – Richmond Avenal navrhl jako čtvrtý bod rozpuštění neúspěšného projektu SPOLU. Na to Cvrček odpověděl s tím, že o případné budoucnosti koalice může rozhodnout až nové vedení, které je ale podle něj potřeba nejprve zvolit.
Do diskuse se zapojil i Tomáš Žíka, jenž rovněž zdůraznil, že by se měl „především ukončit projekt SPOLU“. Cvrček zopakoval, že to je úkol pro nové vedení, které musí zvolit kongres.
Někteří pod příspěvkem vznesli připomínku, že po takto zásadních krocích – jako je rezignace či rozpuštění koalice – by měl volat širší okruh členů ODS. Jeden z komentujících k tomu však konstatoval: „A to není vůbec jisté, jestli se nějak projeví, zvenku vypadá strana, že je ve stavu klinické smrti.“
Objevily se i názory, že po tak drtivé volební porážce by bylo normální, kdyby odstoupilo celé vedení ODS.
Jiní se pak pustili do úvah, kdo by mohl nahradit Petra Fialu v čele ODS. V diskusi byl zmíněn například jihočeský hejtman Martin Kuba – ale hned s dodatkem, že pokud by tento proud otevřeně usiloval o předsednictví, část voličů by ODS odmítla volit.
Vztah Martina Kuby k ODS a k projektu SPOLU je dlouhodobě napjatý. Hejtman Kuba již opakovaně kritizoval definici a směřování koalice SPOLU, varoval, že koncept se „vyčerpal“ a že vedení ODS by mělo přijmout širší reflexi. Rovněž v ODS vyvolal diskusi svou poznámkou, že mnoho členů ODS v regionech není sžito s myšlenkou kandidovat za SPOLU a že by bylo žádoucí obnovit samostatnější profil strany.
Na tiskové konferenci po sečtení hlasů Petr Fiala poblahopřál vítěznému hnutí ANO a vyjádřil respekt vůči rozhodnutí voličů. Dle jeho slov „volby rozhodly hlasy, které jsou nezpochybnitelné“. Dodal, že složit vládu na současném půdorysu už nebude možné, a že respektuje volební výsledek.
Současně Fiala naznačil, že jeho další působení v ODS nebude automatické – nevyloučil, že svou pozici ve straně nabídne k dispozici. A že chce o své další roli rozhodnout po konzultacích uvnitř ODS.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská