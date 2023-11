Fiala jako Jakeš, vtípky prší. Jenže video znamená pro vládu něco horšího

S vtipy na adresu Petra Fialy se na internetu doslova roztrhl pytel. Petr Fiala si je vysloužil videem z nákupu v německém a českém obchodě, které už je srovnáváno s legendárním vystoupením Miloše Jakeše. „Ne že bych přál Petru Fialovi něco špatného, to v žádném případě. Ale od Červeného Hrádku k 17. listopadu v roce 1989 to byl už jen kousíček. Tak jestli by se dějiny mohly opakovat, tak pan premiér přesně podle pana prezidenta Zemana dosáhl svého zenitu a teď už bude následovat jenom pád,“ říká pro ParlamentníListy.cz politický analytik Lukáš Valeš.

Jen stěží pochválí Petr Fiala toho ze svého týmu, kdo mu poradil natočit video z nákupu potravin v německém a českém obchodě. Premiér následně ceny srovnal a zjistil, že v Německu vyjdou nakoupené druhy potravin levněji. A když už jsou ty české levnější, tak je to menším balením a při přepočtu na váhovou jednotku je levnější také zboží v Německu. Jeho objev vzbudil velké veselí mezi uživateli internetu a vtipy na jeho adresu jen prší.

„Fiala dopadl jako Jakeš. Jen Jakeš byl o něco zábavnější a zesměšnil jen sám sebe. Fiala zesměšnil i celé Česko v zahraničí, když o jeho nákupech v Německu píše i Bild. Díky ‚změně‘ teď máme premiéra, co lepší a levnější jídlo nakupuje v Německu, a prezidenta, který kvůli tomu jezdí do Polska,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz komentátor Petr Holec.

Předseda české vlády teď cestuje po Africe, alespoň po těch zemích, které mu na poslední chvíli nepřibouchnou dveře před nosem, a tak není divu, že se lidová tvořivost vyřádila na obou jeho aktuálních blamážích.

Politický analytik Lukáš Valeš líčí, jak na něj video předsedy vlády zapůsobilo. „Já jsem z toho měl dva dojmy. Jeden byl ten, že se pan Fiala střílí do vlastní nohy. Kdyby dospěl k tomu, že v Německu to není levnější, tak by to byla lež, ale chápal bych to. Takhle jsem však nepochopil, co tím chtěl básník říci. Takhle totiž jenom potvrdil neschopnost vlády se s tímto dlouhodobým problémem vypořádat. Ke všemu nakonec řekne, že stát s tím nebude dělat nic a že žádnou cenotvorbu určovat nebude, i když máme zákon o cenách z roku 1990, který umožňuje vládě právě v těchto případech, kdy trh selhává, nastoupit a vytvořit nějakou regulaci ve prospěch spotřebitele,“ žasne politolog.

„To ovšem znamená, že pan Fiala prokázal skutečně mimořádnou neschopnost, neprozíravost, když to točil. A odměna v podobě nekonečného množství legrácek na internetu je toho důkazem. A můj druhý dojem byl, že jsem si opravdu vzpomněl na Miloše Jakeše na Červeném Hrádku. Jenomže to bylo uzavřené jednání jenom pro komunisty, kdežto tohle šlo ven, dokonce v rámci oficiálního pořadu z Kramářovy vily,“ připomíná pro ParlamentníListy.cz Lukáš Valeš.

Nejen on si láme hlavu tím, čeho tím chtěl premiér docílit. „Přišel jsem na jedinou věc. Možná na dvě spolu související. Za prvé panu Fialovi je vytýkáno, že žije mimo realitu a že přijímá rozhodnutí, která jsou v rozporu s realitou. A tak si myslím, že pan Fiala chtěl udělat takový krok, aby vstoupil mezi nás, obyčejné lidi, a ukázal, že v té realitě je, což mohl chtít dokumentovat právě tou zkušeností v obyčejném nákupním centru v Německu, které navštěvují tisíce českých občanů. Takže přiblížení se lidu mohl být jeden cíl,“ zamýšlí se politický analytik.

Druhá možnost souvisí s jakousi poloviční kampaní, kterou v poslední době spustila ODS. „Ale ta není vůbec spojována se značkou ODS. Na billboardech, zejména v Praze, se objevuje pouze Petr Fiala pod značkou Restart Česko a doplňuje to ten blábol ‚Děláme, co je třeba‘. Ale je tam všude jenom Petr Fiala. Zdá se, že to může být určitá kampaň ve prospěch Petra Fialy, protože je opakovaně hodnocen jako nejméně oblíbený lídr na celém světě. Naposledy zaznamenal katastrofálních 77 negativních bodů ze 100 možných. Asi utrpěla jeho ješitnost a premiér chce – za pomoci strany nebo kdo platí tuhle kampaň – negativní trend zvrátit. Ale moc se mu to nedaří,“ podotýká pro ParlamentníListy.cz Lukáš Valeš.

První přímo zvolený český prezident Miloš Zeman během své více než třicetileté politické dráhy upozorňoval na to, co nesmí žádný politik dopustit: „Politik může být milován, politik může být nenáviděn, ale politik se nikdy nesmí stát směšný.“ Soudě podle toho, jak se veřejnost na účet předsedy vlády baví, potkalo to i šéfa ODS. „S panem prezidentem nelze než souhlasit. Petr Fiala si prošel velmi zajímavým vývojem od velkých nadějí, které k němu byly upínány po jeho nástupu, kdy zejména pravicoví voliči, co volili strany vládní koalice, doufali, že konečně přijde schopný, moderní člověk s konceptem, jenž opravdu nastolí politiku, která bude efektivní a zároveň slušná,“ připomíná politolog.

„To zklamání je obrovské, protože ten kabinet – já jsem o tom přesvědčen – je nejméně schopný ze všech minimálně po roce 1989. Pan premiér občas pohrozil třeba v souvislosti s energetickou krizí, kdy řekl, že musíme zabránit panikářům šířit nesmysly, že se bude elektřina zdražovat. Ale teď to opravdu přepískl a stal se směšným. Ne že bych mu přál něco špatného, to v žádném případě. Ale od Červeného Hrádku k 17. listopadu v roce 1989 to byl už jen kousíček. Tak jestli by se dějiny mohly opakovat, tak pan premiér přesně podle pana prezidenta Zemana dosáhl svého zenitu a teď už bude následovat jenom pád,“ dodává Lukáš Valeš.

