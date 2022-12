Fiala myslí na děti, proto dělá dluhy. Kalousek se neudržel

reklama

„Chceme dát šanci příštím generacím,“ toto video sdílel premiér Petr Fiala (ODS) na svém facebookovém profilu. „Ten rozpočet má vysoký deficit ze dvou důvodů. Za prvé že se snažíme opravdu pomoci všem, kteří se dostanou do problémů, ale vlastně i pomoci firmám, lidem ze střední vrstvy, prostě těm, kteří najednou trpí vysokými cenami energií a vysokými životními náklady – a taková pomoc, třeba zastropování cen energií, to prostě něco stojí. A ten druhý důvod je, že jsme nechtěli rezignovat na to, abychom mysleli na budoucnost. Ta situace je kritická v mnoha směrech. Čelíme krizi ekonomické, finanční, energetické, ale my musíme i teď, když vynakládáme peníze státního rozpočtu, myslet na to, že Česká republika chce prosperovat, že chceme udržet pracovní místa, že chceme dát šanci příštím generacím. Proto jsme investovali rekordní částku do dopravní infrastruktury. Proto jsme navýšili rozpočty na bezpečnost nebo na vzdělání, výzkum a inovace. To jsou důležité věci, které nám v budoucnu zajistí naši prosperitu,“ podotkl Fiala.

Chceme dát šanci příštím generacím. pic.twitter.com/6S4cyPTTJq — Petr Fiala (@P_Fiala) December 27, 2022

„Věřím, že to myslíš dobře, Petře Fialo. Jsem ale přesvědčen, že 1,2 bilionu Kč dluhu během čtyř let navíc není tou správnou šancí pro příští generace. To jim naopak spoustu šancí sebere. Zvlášť když důvody, které uvádíš, za něj mohou s bídou z jedné třetiny. Zbytek je populismus,“ poznamenal Miroslav Kalousek.

Věřím, že to myslíš dobře, @P_Fiala. Jsem ale přesvědčen, že 1,2 bilionu Kč dluhu během čtyř let navíc není tou správnou šancí pro příští generace. To jim naopak spoustu šancí sebere. Zvlášť, když důvody, které uvádíš, za něj mohou s bídou z jedné třetiny. Zbytek je populismus. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) December 27, 2022

„Šanci platit dluhy, chápu,“ zareagoval pak jeden z diskutérů.

Šanci platit dluhy, chápu. — Hubert (@HubertHrabe) December 27, 2022

„Jakou šanci? Splácet vaše dluhy? Když si půjčujete na běžný provoz a u toho aktivně snižujete příjmovou stránku rozpočtu? Kolik bude stát WFT, až se investoři začnou soudit?“ ptal se další.

Jakou šanci? Splácet vaše dluhy? Když si půjčujete na běžný provoz a u toho aktivně snižujete příjmovou stránku rozpočtu?

Kolik bude stát WFT, až se investoři začnou soudit? — Alterovo Ego ???????????????‍?? (@AlterovoEgo) December 27, 2022

„Proto je brutálně zadlužujete?“ zaznívá i od dalšího diskutujícího.

Proto je brutalne zadluzujete? — JungleIsMassive ?? (@MassiveIs) December 27, 2022

„Zadlužujete neúměrně naši zemi,“ píše další.

Zadlužujete neúměrně naší zemi. — Kornel57 (@kornel57) December 27, 2022

„Vy jste dali šanci příštím generacím tak akorát splácet dluhy, které jste nedělali,“ poznamenal další.

Vy jste dali šanci příštím generacím tak akorát splácet dluhy které jste nedělali?? — Petr Kvítek (@PetrKvitek) December 27, 2022

