Fiala opět převléká kabáty. Ale Stonjeková připomenula, co má všechno na triku

„Když budu chtít vrátit vstupné na tohle představení, kde se to dělá?“ zeptala se komentátorka Karolina Stonjeková ve vysílání XTV, když se vyjadřovala k současné politické situaci. „Já už na to nechci koukat, už to nedávám... Není to tak dávno, ani ne čtyři roky, co nám pan premiér tvrdil, že Green Deal je realita, že se s tím musíme smířit, že už se s tím nedá nic dělat. A že je to příležitost, že ji musíme chopit za pačesy. A stačilo čtyři roky počkat, blíží se volby, koalice SPOLU je na tom s preferencemi tak, jak na tom je, a pan premiér chápe, že nejen Čechy, ale občany napříč Evropou zelená politika pěkně štve, a tak pár měsíců před volbami převléká kabát,“ podivuje se Stonjeková. „A najednou jede do Bruselu vyprávět cosi o tom, že Rusko bude do čtyř let znovu válčit. Naši nepřátelé nepočkají, až si pořešíme zelenou politiku, a proto se pojďme na zelenou politiku vykašlat,“ nevěřícně kroutila hlavou.

Nehodí se, že by válka na Ukrajině měla skončit

Moderátor Luboš Xaver Veselý zareagoval: „Jak na to přišel, že se bude do čtyř let válčit? To je jeho odhad? Nebo to někdo někde řekl?“

„Já bych sázela na křišťálovou kouli nebo na kávovou sedlinu, nevím, kterou z těch dvou věcí si vybrat,“ odpověděla v nadsázce Stonjeková. Potom už vážněji dodala, že je to pochopitelně součást volební kampaně a strašení Ruskem. „Celý tenhle ansámbl je teď docela vyděšený z toho, že se prezidentkou ve Spojených státech nestala Kamala Harrisová, že se Donald Trump snaží podnikat kroky k příměří a nakonec k míru, a protože tito lidé vsadili na válku na Ukrajině prakticky celý svůj politický kapitál, tak se jim to teď úplně nehodí, že by ta válka měla končit. To znamená, že je třeba tu záležitost více rozehrávat a Ruskem strašit, podporovat rusofobii. Vzpomeňte si na to, jak před pár lety, když byla prezidentská volba a Andrej Babiš si nechal natisknout billboardy, že nedovolí Česko zatáhnout do války, tak Petr Fiala byl jeden z prvních, kdo se do Andreje Babiše obouval a říkal, že strašení válku je nepřípustné, nekorektní, nemělo by se v kampani používat. A vida, další názorová změna,“ řekla Stonjeková.

Dvojitý Chruščov a jednoduchá Ursula

Důležité věci je podle ní třeba opakovat. „Vzpomeňme si na to, že když končilo české předsednictví EU, tak paní Ursula von der Leyenová pana Fialu pochválila, pochválila celou tuto vládu za to, jak přispěli ke schválení zásadních norem v rámci Green Dealu. Je vidět, že u pana premiéra je to ode zdi ke zdi a že zoufalí lidé, dělají zoufalé věci,“ domnívá se Stonjeková.

Moderátor Xaver připomněl, že Leyenová Fialu nejen pochválila, ale i „pocelovala na obě líce“.

„Některé věci se nemění, teď už to není dvojitý chruščov, je to jednoduchá ursula,“ zareagovala Stonjeková.

Tanky na Václaváku

Dále se ve studiu rozvinula diskuse o tom, jestli se premiér Fiala nezbláznil. Stonjeková vidí problém v tom, že v okolí předsedy vlády se nenachází nikdo, kdo by na jeho duševní stav poukázal. „Má kolem sebe lidi, kteří ho naopak v tom sebeklamu utvrzují a pomáhají budovat virtuální realitu. Na jednu stranu je vtipné, že slýcháme v médiích zprávy, že Rusové válčí polními lopatkami, jezdí na oslech a pak najednou je téměř vidíme s tanky na Václavském náměstí. Možná že i v tomhle by si naše politická reprezentace měla udělat trošku jasno. Buď Rusové bojují polními lopatkami a jezdí na oslech, pak asi není reálné, aby sem na těch oslech docválali do čtyř let, anebo je ta situace jiná a někdo nám tady lže. Možná i tohle by si mohli chlapci trochu vyjasnit,“ zdůraznila komentátorka.

Moderátor Xaver pak připomněl, že když naposledy byly tanky na Václavském náměstí, tak to byly stejně tak tanky ruské jako ukrajinské.

Nobelova cena míru a EU na válečné vlně

Stonjeková se domnívá, že premiér Fiala mění své názory podle toho, jak je potřeba. „Když se stal předsedou ODS, tak říkal, že napravo od ODS už musí stát pouze zeď. Dnes je realita taková, že napravo od ODS je snad už i Stačilo!“ řekla komentátorka. Potom připomněla, že před pár lety Evropská unie dostala Nobelovu cenu za mír.

„Unie, která od samého začátku vznikala jako mírový projekt, teď se podívejte, jaké informace do světa vysílá paní Ursula von der Leyenová a evropské špičky a jakým způsobem se Evropa snaží hatit mírové snahy Donalda Trumpa a jet nadále na válečné vlně,“ uvedla Stonjeková.

Mají lidé vzít zbraně do ruky?

Na přetřes pak přišla europoslankyně Danuše Nerudová. „Ta velmi talentovaná paní, co prodávala ty tituly,“ přiblížil její osobnost moderátor Xaver. „Myslíte tu, jak má lampu s koněm?“ chytla se hned Stonjeková.

Potom okomentovala také postoje prezidenta Petra Pavla. „Některé věci se mi těžko hodnotí, protože nejsem bývalý rozvědčík ani jsem si nemusela v novém režimu nic odpracovávat, neumím se vžít do role lidí, kteří to takhle mají, ale umím si docela dobře vzpomenout, že v říjnu loňského roku pan prezident iniciativně vystupoval za omezení zbraní, bojoval za omezení tlumičů, za omezení držení zbraní. A stačilo pár měsíců počkat a najednou říká, že doufá, že lidé vezmou zbraně do ruky a půjdou bránit svoji zemi. A je tam ještě jedna kuriozita – že to říká ten samý prezident, najednou se tváří, že mu na té zemi záleží. Vzpomeňte si, co říkal ve svém novoročním poselství – chtěl euro, obětoval by právo veto čili naši národní suverenitu. Buďto chci bránit tuto zemi a pak nechci v této zemi zavádět cizí měnu a nechci dávat možnost, aby se o této zemi mohlo více rozhodovat v zahraničí, nebo nechci a pak nechápu tyhle apely,“ podivovala se Stonjeková.

„Oni tu zemi prodali Bidenovi a najednou se změnil majitel a má to Trump,“ reagoval moderátor v nadsázce.

Voják chce válčit

„Hlavně aby mi dali taky klacek a bílou vlajku,“ řekla Stonjeková k Xaverově vizi, že by ji mohli poslat na frontu. „Chrastění zbraněmi, které se teď z EU ozývá, je enormní. Neustále slyšíme od premiéra Fialy, že jsme ve válce. V této atmosféře dokázali vyrůst do výšky všichni příslušníci armády. Jednoho jsme dosadili na Pražský hrad, druhého máme jako šéfa strategické komunikace vlády, do toho tady máme odbojného generála Řehku a vojáci pokoutně dopravují drony na Ukrajinu, aniž by o tom věděl parlament. Co chce dělat voják? Ten chce válčit,“ varuje Stonjeková.

Jedna a ta samá parta

Na přetřes přišlo zvyšování poplatků pro Českou televizi. Stonjeková se vyjádřila ke kauze poslance Jana Laciny. „Mluví se o střetu zájmů, ale pořád ne dostatečně. Myslím si, že pokud má někdo obchodní vazby s Českou televizí a zároveň bojuje za zvyšování koncesionářských poplatků, tak je to přece obrovský průšvih,“ zmínila Stonjeková.

A dodala, že když ČT chce více peněz, měla by poskytovat kvalitnější služby. „Dává nám Česká televize kvalitnější služby?“ položila řečnickou otázku.

Seriál Chalupáři je podle ní naprosto v pořádku. Ráda se prý na něj kouká. Za postavu, která však podle ní není koukatelná, označila moderátora Václava Moravce. Nelíbí se jí způsob vybírání hostů do jeho pořadu. „Česká televize chce od všech lidí více peněz, a tak by měla také zohlednit širší názorové spektrum svých hostů, stále se tam točí dokola jedna a ta samá parta,“ domnívá se Stonjeková.

