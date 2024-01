Fiala si stěžuje, jak mu to Babiš kazí

reklama

Bývalý premiér Andrej Babiš ve svém novoročním projevu nešetřil ostrou kritikou na vládu Petra Fialy. Babiš detailně vyčíslil, jakých úspěchů dosáhl jeho kabinet, a co naopak od roku 2021 pokazila Fialova vláda. „Nikdy v dějinách jsme neměli tak arogantní, neschopnou a amatérskou vládu v čele s naprosto nekompetentním premiérem,“ uvedl Babiš hned poté, co České republice přál k novému roku.

Poté se Babiš ohlédl za úspěchy vlastní vlády, kterou na konci roku 2021 vystřídala ta Fialova. „Bilancujeme dva roky, co jsme předali vládu pětikoalici, což jsme udělali bez vytáček a obstrukcí. Na konci roku 2021 byla Česká republika ve skvělé kondici, byla devátou nejvíce prosperující zemí v EU. Byli jsme šestou nejbezpečnější a šestou nejméně zadluženou zemí v EU. Ano, i za naší vlády byly problémy, ale ty jsme řešili, rostoucí inflaci jsme včasným snížením DPH na energie srazili na 5,3 procenta. Mzdy reálně rostly o 8,2 procenta,“ vypočítával Babiš.

Došlo i na daňový systém a investice. „Daně jsme snižovali, ať už to bylo DPH, daně z příjmů nebo jsme rušili daň z nabytí nemovitosti. Celkem jsme daně za tu dobu, co bylo ANO ve vládě, snížili o 504 miliard korun. Naše vláda rekordně navyšovala důchody, masivně jsme investovali do budoucnosti, do zdravotnictví jsme investovali 229 miliard korun a v dopravě jsme připravili přes 300 kilometrů dálnic nebo obchvatů. Česká republika měla v roce 2021 nižší dluh vůči HDP, než když jsme v roce 2014 přišli do vlády,“ pokračoval Babiš s tím, že zemi se dařilo.

Jenže to podle něj všechno změnil nástup Fialovy vlády. „Naše země stagnuje a chudne. Vrátili jsme se o pět let zpět, lidem značně klesla životní úroveň a znehodnotily se jim úspory. Reálné mzdy se u nás propadly nejvíc ze všech vyspělých zemí. Učitelům se platy z úrovně 127 % průměrné mzdy v roce 2021 propadly na nynějších 113 %. Drahotu vláda neřeší, inflaci máme dnes nejvyšší v celé Evropské unii,“ řekl Babiš. A spočítal, jaké jsou dopady na společnost. „Milion lidí žije pod hranicí chudoby a dva miliony na této hranici balancují,“ takový je podle Babiše výsledek práce Fialovy vlády.

A jak podle Babiše Fialova vláda krize řeší? „Máme jedny z nejvyšších cen elektřiny v EU a od nového roku vláda ještě na lidi přehodí poplatky za distribuci a obnovitelné zdroje ve výši dalších 62 miliard korun. Vláda osekala důchody a zvyšuje věk odchodu do penze. Kvůli Fialově vládě máme jedno z nejdražších bydlení v Evropské unii nebo chronický nedostatek základních léků. Místo toho, aby premiér problémy řešil, mluví o blbé náladě a jezdí nakupovat nutellu do Německa,“ soptil Babiš.

Premiér Petr Fiala si Babišova slova nenechal líbit. „Poslechl jsem si projev Andreje Babiše. Nebyl to projev novoroční, ale předvolební. Navíc byl plný lží, strašení a populistické demagogie,“ uvedl hned v úvodu. Podle premiéra ovšem jeho vláda jen uklízí to, co Babiš nadrobil. „Jeho vláda prý všem všechno dala a naše vláda jen bere. Pravda je taková, že naše vláda už dva roky uklízí tu spoušť, kterou zde Babišova vláda zanechala,“ hřímal premiér Fiala nad slovy svého předchůdce.

A pak se premiér vrhnul na vypočítávání Babišovy „spouště“. „Nejvíce rostoucí zadlužení v historii naší země. Energetika závislá na Rusku, nemodernizovaná a nezabezpečená. Hospodářství s významnými dotacemi pro pár velkých firem. Žádná důchodová reforma, žádné inovace, neschopnost investovat do dopravy nebo obrany, poškozený obraz naší země v zahraničí. Zůstala jen spousta prázdných slibů,“ pronesl premiér Fiala, jehož předvolební billboardy doplňoval například slib o nezvyšování daní.

Premiér Fiala na závěr projevil lítost nad tím, že jeho předchůdce straší občany České republiky a šíří beznaděj. „A když se nám tuto zemi konečně daří dávat dohromady, tak A. Babiš opět zkouší šířit beznaděj, strach a nenávist. Ale skutečnost je jiná. Letošní rok bude rokem zkrocených dluhů, nízké inflace a naděje. Ať se to populistům líbí, nebo ne,“ praštil rétoricky do stolu premiér Fiala.

