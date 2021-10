Fiala to nechce, Skopeček ano, Jurečka ano. Velmi zvláštní, kroutil Babiš hlavou nad plány nové vlády

Premiér Andrej Babiš mluví o tom, že by od prezidenta nepřijal pověření sestavit příští vládu a míří do opozice. Ve 20 minutách Radiožurnálu zmínil, zda něco jeho rozhodnutí ještě může změnit. Hovořil také o plánovaném odpuštění DPH u energií na listopad a prosinec; nerozumí prý tomu, proč lídr koalice SPOLU Petr Fiala tento krok odmítá.

reklama

Anketa Bude Fiala lepší premiér než Babiš? Bude 15% Nebude 81% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 14532 lidí

Je možné, že by si prezidentovu nabídku na pověření sestavení vlády premiér Babiš ještě rozmyslel?

„Myslím, že se už nic nezmění, protože pan prezident má stále stejný názor, že pověří sestavením vlády stranu či hnutí, které bude mít největší poslanecký klub. On se pravděpodobně domnívá, že by šlo vládu sestavit s ODS nebo se STAN. Ale samozřejmě ta pětikoalice, ten polistopadový kartel, ta bruselská pětka nebo slepenec pěti stran protibabišovských, jak si říkají, podepsal dohodu. Nechtějí s námi jednat,“ uvedl dosluhující předseda vlády.

„Jasné jsem řekl, že tu nechci nic zdržovat. Pracujeme dál a čekáme na ustanovení Sněmovny, která začne 8. listopadu. Není kam spěchat. Snažíme se komunikovat ohledně covidu. Chceme komunikovat s příštím ministrem zdravotnictví. Už mám napsaný dopis Fialovi s opatřeními, která teď chceme přijmout. Chceme, aby se k tomu příští vládní koalice už vyjádřila; bylo by nešťastné, kdyby naše vláda něco rozhodla a další to zase změnila,“ pokračoval Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Opatření se tedy připravuji a nemá to nic společného s volbami. Situace je stabilizovaná. Ohledně covidu je třeba součinnost. Není přece nic složitého, aby ten náš opoziční covid tým, který nás tak kritizoval, k tomu už zaujal nějaké stanovisko,“ pozastavil se Babiš nad tím, že žádná vyjádření stále nepřišla.

Tématem bylo také zdražování cen energií.

Vláda dnes zmocnila ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO) k odpuštění daně z přidané hodnoty (DPH) u energií na listopad a prosinec. Jedná se o první krok k hašení požáru s cenami energií? „Máme tu nenormální situaci, v rámci Green Dealu a emisních povolenek Evropské komise se zapříčinil nárůst cen energií. Hledá se řešení, jak některé lidi ochránit od energetické chudoby,“ zdůraznil Babiš.

Babiš proto tento čtvrtek plánuje v Bruselu s Evropskou komisí hovořit na téma stanovení stropu cen emisních povolenek, které jsou jednou z příčin zdražování elektřiny v celé Evropě. A tím zamezit jejich spekulativním nákupům. „Nechceme spekulativní kapitál; chceme, aby to mělo systém a nebylo to jako na burze, to není dobře,“ doplnil.

„Snažíme se zatím lidem takto pomoci. Měli jsme tu solární tunel, který se nám podařilo zdanit, díky tomu získáme miliardy a chceme to lidem vrátit tím, že jim zaplatíme obnovitelné zdroje. Chtěli jsme jim teď pomoct a prominout DPH na listopad a prosinec u elektřiny a plynu. Kde je dnes sazba 21 procent DPH, bude sazba 0 procent DPH. Nárůsty cen jsou obrovské, k tomu to podivné chování Bohemia Energy. Všechny tyto věci se snažíme řešit, abychom minimalizovali dopad na lidi,“ zopakoval premiér Babiš.

Budou chtít taková částečná opatření u DPH na energie prosadit i trvale? „Je to samozřejmě legislativa... záležet bude na dohodě ve Sněmovně, kde máme menšinu,“ podotkl.

A opřel se do pravděpodobného příštího premiéra a lídra koalice SPOLU Petra Fialy, který dočasné zrušení DPH u energií odmítá. „Je zvláštní, že předseda Fíala s tím nesouhlasí... Chce to dělat v rámci doplatků na bydlení, ale to postihuje jen 200 tisíc domácností. Jurečka se vyslovil pro, a ekonomický expert ODS Skopeček je také pro snížení DPH. Budou si to muset vydiskutovat, aby měli stejné stanovisko,“ doplnil.

„My si myslíme, že je to nejlepší způsob, aby se to snížení DPH dostalo přímo k lidem a neskončilo to u distributora. Hlavní slovo bude mít ale příští vláda a příští většina ve Sněmovně,“ dodal závěrem Andrej Babiš.

Psali jsme: Stanjurův kostlivec. Přímá volba v ohrožení. Lipovská vidí temné věci Kalousek jásá. S Fialovou vládou znovu posíláme přátelské signály finančním trhům Fiala to nechce, ale Schillerová bojuje: Zrušení DPH za elektřinu Ajejej. Slova Petra Fialy. Ne úplně stará. Ale neuvidí je rád

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.