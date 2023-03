Fialo, my že vyžíráme? Lidé proti vládě. Toto jsme od nich pod Okamurovým pódiem vyslechli

„Jedině Okamura křičí a trošku burcuje. Jinak už český národ usnul.“ Pár seniorů přijel z Olomoucka na demonstraci hnutí SPD do Ostravy proto, že je zásadně dopálilo označování za „vyžírky“. „My že vyžíráme? Jestli ale mám na něco ze zákona nárok, tak proč mi to nezaplatí? Drahota, beznaděj a klidně se pochválili, kolik poslali Ukrajině. Když nemám co do huby, nebudu dávat sousedovi přece,“ dopálil se senior. Okamurovu demonstraci proti vládě sledovaly stovky lidí.

„Já vám odpovím! Přijeli jsme z Olomoucka. Protože jsme se dočetli na Facebooku, že my důchodci jsme vlastně vyžírky,“ říká jasně svérázná seniorka Jaroslava Časarová, která se beze strachu vyjádřila na diktafon. Ve svých sedmdesáti letech si stále chodí přivydělávat. „Jedině Okamura křičí a trošku burcuje. Jinak už český národ usnul. Francouzi stávkují kvůli odchodu do důchodu snad čtrnáct dní a u nás taková chudoba, taková hrůza, bída a nic. My že vyžíráme? Jestli mám ale na něco ze zákona nárok, tak proč mi to nezaplatí? Drahota, beznaděj. Přitom se klidně pochválí, kolik poslali Ukrajině. Když nemám co do huby, nebudu dávat sousedovi přece,“ podotýká její manžel.

Seniorka se svěřila, že dohromady s manželem na zateplení domu nemají. Mají strach, že pak jejich dům nebude vyhovovat normám.

Klepu se a třesu, takové rozdělování lidí jsem nezažil

Do debaty se přidal i další rodilý Ostravák, Kamil. Já si pamatuju, jak tady blázni štěrkali klíčema, přijeli s klíčema a rozhlašovali, jak nás ti komunisti utiskovali. Nezavřou mě?“ položil řečnickou otázku, ale jel dál. „Já mám pět dětí, mají hypotéky, mají své byty. Ale mně, když přijde nějaký neočekávaný výdaj, tak se klepu, třesu se. Prodal jsem auto. Auta už budou jen pro bohaté,“ říká. „Mladí nadávají, že starší vozí plné vozíky jíst. Jenže já jdu do obchodu jednou za týden, ať mám doma co žrát. Tak velké rozdělování mladých a starých, to tu ještě nebylo. Ještě jsem to nikdy nezažil,“ vzpomíná Kamil.

Kamil si pak ještě přisadil: „Kolem mého baráku kolik bydlí Ukrajinců, mají byty, dostali je prý zadarmo. Co ti mladí dělají? Jsou drzí a sprostí. Frajeři s prsteny a cigaretou. A naši hrdinové na Ukrajině umírají!“

Lidé jsou opatrní, ale když už opravdu nebude co jíst

Mezitím se řečníci střídali na pódiu, jeden projev bouřlivější než druhý. Postupně se hlavním tématem stávalo i téma generální stávky. „Víte, lidé jsou opatrní, ale když už opravdu nebudou mít co jíst, půjdou do toho,“ konstatoval jeden z účastníků demonstrace.

Okamura hovořil o slibech Fialovy vlády, že nebude zvedat daně. „Nejdřív by měli pověsit…,“ utrousil jeden z důchodců…

Okamura ujistil davy, že „my žádnou válku nechceme. Jen Fiala nás do ní stále tahá,“ dodává.

Země se celá řítí…

Celkem bez skrupulí zhodnotila celou situaci elegantní dáma středních let a směrem k pódiu pronesla: země se řítí do prdele! O ničem jiném to není. Diskuse je sázet jeden argument vedle druhého. Kdo to dneska umí?

Protest zaplnil celé Masarykovo náměstí. Přišly stovky lidí, někteří si přinesli transparenty, na kterých vyjadřovali svůj nesouhlas s Evropskou unií a českou vládou.

Vláda plánuje podle Okamury, že bude ještě hůř. „Zdražení automobilů a dopravy, odsouhlasené Bruselem a Fialovou pětikoalicí, se dotkne nás všech,“ řekl. Za svá slova sklízel potlesk. Lidé věří, že by právě on mohl něco změnit.

„Já jsem mu vyčítal, že se nedokázal spojit se Šlachtou, možná měl jít za Babišem. Musí se s někým spojit, ať mají úspěch,“ poznamenal rodilý Ostravák Jiří.

Ve středu večer na demonstraci na Masarykově náměstí vystoupili předseda SPD Tomio Okamura, poslanec Radim Fiala, europoslanec Ivan David, poslanec Jaroslav Foldyna, který sklidil velmi výrazný potlesk, poslanec Jan Síla, expert na zemědělství a potravinářství Zdeněk Jandejsek, Ivan Noveský, expert na energetiku Vladimír Štěpán nebo poslanec Jan Sládeček. K mikrokrofonu se dostala i Zuzana Majerová.

