Fialová deka nad Českem. Bonzování, strach a nenávist. Holec se cítí jako zamlada v komunismu

Holec v jednom ze streamů připomněl, že českou společnost svírá stále větší atmosféra strachu. Vyzývá ale k tomu, aby si to člověk nepřipouštěl a udržel si dobrou náladu. „Já mám dobrou náladu, člověk si to nesmí připouštět. Ta deka strachu, bonzování a nenávisti, kterou fialovci přikryli Česko, to nesmíme brát tak vážně, jinak bysme se z toho zbláznili,“ prohlásil Holec.

Vláda podle něj sice neškrtí demokracii nějak legislativně, ale po ruské invazi na Ukrajinu vsadila všechno na ukrajinskou kartu a odsuzuje všechny „nepřípustné“ názory. „Začala honit tzv. dezinformátory, začalo bonzování, poprvé po pádu komunismu tady nastoupila cenzura. Podívejte se na ty výroky Fialy a Rakušana směrem k demonstrantům, a také výroky jejich novinářů, což je dneska většina médií. Kdo nejede na té vládní notě, tak je okamžitě dezolát, ruskej šváb, chcimír a podobně. To je ten strach a příšerná atmosféra, kterou fialovci rozpoutali,“ poznamenal Holec.

„Já jsem žil v totalitě 20 let, pamatuju si tu rétoriku i v médiích i od politiků, a tak jim vlastně děkuju za to, že to můžu prožívat znovu... a jak se to může lehce vrátit a lidé tomu snadno podlehnou. Třeba ta kauza s Davidem Svobodou, tam je krásně vidět, že sice nějak institucionálně ta demokracie stále trvá, ale stačí něco neobratně říct v televizi a okamžitě se na vás sesypou vládní média, vláda, ministryně obrany, která chce Svobodu převychovat někde na Libavé. To je hrozné, vždyť on není politik, ale sportovec, a v televizi ho takhle dostali a on to odnesl,“ připomněl veřejné kárání olympionika Svobody.

Fialova vláda je podle Holce bytostně neúspěšná a tahá Česko do stále větší propasti. „Není to tak, že si přeju neúspěch vlády, protože to bych si vlastně přál neúspěch země. Jen je na Fialově vládě vidět, kam to vede, když je vláda bytostně neúspěšná, a jaké problémy z toho vznikají. Vidím, jak ta vláda nefunguje a jak se chová, a proto jí nefandím,“ prohlásil komentátor.

„Na druhou stranu proto fandím těch demonstracím, rozumím tomu. A stále více lidí kolem mě, kteří tu pětikoalici volili, protože nějak neměli koho jiného, tak se od nich odvracejí. Já jsem to ale předpokládal, už kvůli tomu slepování stran, kvůli osobnosti Petra Fialy, ale ta realita trumfuje moje nejhorší očekávání. Vadí mi, že z těch demonstrantů se dělají proruští špioni, kteří nemají rádi demokracii,“ pokračoval Holec.

Fialova vláda ale podle něj i přes své neúspěchy a ideové rozdělení dovládne, protože by v předčasných volbách obrovsky pohořeli, a oni to vědí. „Ta vláda ale podle mě dovládne, protože ona ví, že podle posledních volebních preferencí nesmí padnout, musí se udržet co nejdéle, a pohromadě jí vlastně názorově drží už jen Antibabiš. Pro tu opozici je to skvělá věc, oni je v tom můžou jen nechat vymáchat a před volbama to pěkně zúčtovat,“ dodal Holec s tím, že současnou opozici čekají lepší časy.

