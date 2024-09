Fialův kabaret. Zkouší, co lidé spolknou. Toto slyšel mezi zemědělci Veleba

Přesně před týdnem se zavřely brány jubilejního padesátého ročníku agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Mimo zmíněné jubileum svého trvání položila letošní „živitelka“ základ na ještě jedno, svým symbolem unikátní a první jubileum, jehož pokračování je ale třeba zastavit. Poprvé, co pamatuji, se slavnostního zahájení, které je zároveň oslavou dožínek, nezúčastnil prezident republiky a předseda vlády a nechali v tom chudáka amatéra Výborného samotného…

Nepovažují české zemědělství a potravinářství za natolik důležité? Proč? No protože nepovažují české zemědělství a potravinářství za natolik důležité, aby byli přítomni vzdání díků české zemi, české půdě živitelce a těm, kteří na ní pracují. Zřejmě se tohoto aktu báli a nahradili ho připravenou trasou po výstavišti tak, aby nehrozily negativní reakce, které pak vydávají za autentické a spontánní. Dnešní, desátý, Pohled selským rozumem bych chtěl v návaznosti na skončenou jubilejní Zemi živitelku využít k prezentaci svých životních názorů a zkušeností na toto, pro mne takřka posvátné odvětví. A navíc ho chci zasadit do chmurných souvislostí jeho současného úpadku, které současný ministr zemědělství pan Výborný sotva je schopen pochopit.

Jak je to s cenami potravin? Konkrétní čísla…

Na živitelce jsem byl až poslední den, až byly ukončeny všechny oficiální akce, a tudíž jsem si mohl poslechnout vystavovatele a udělat si první komplexnější závěry a předložit je v Parlamentních listech k diskusi. Nuže, zde jsou.

České zemědělství má podporu nejvyšších politiků, včetně hlavy státu prezidenta Petra Pavla, nicotnou. Viz jejich neúčast na slavnostním aktu zahájení jubilejního padesátého ročníku a národních dožínek v Pivovarské zahradě, kam přijeli hodinu po, až bylo po tom hlavním. Přitom letošní národní dožínky, které jsou vždy v Českých Budějovicích v poslední dekádě srpna, byly výjimečně skutečnými dožínkami de facto. 22. srpna bylo sklizeno 99,8 % obilovin a 100 % řepky, je mimořádný rok a v přírodě je všechno o dva, tři týdny dříve. Nicméně premiéra s prezidentem jako by se to netýkalo a došlo opět na uhlazená fota, gesta a korunu všemu dal premiér Fiala, když prohlásil, že v České republice zlevňují potraviny nejvíce z celé EU! Skutečnost je dramaticky opačná a základní potraviny, které umíme vyrobit ve výborné kvalitě a uměli jsme jich vyrobit dostatek a mohli si zajistit v tomto světě potravinovou bezpečnost, jejímž základem je soběstačnost, jsou výrazně dražší ve srovnání s dobou, než vypukla mimořádná inflace. Ta v ČR pokračuje a vykazujeme nejvyšší inflaci ze zemí EU – 11 %! Ale zpět k Fialovu „nejvyššímu zlevňování cen potravin“, zde jsou čísla ČSÚ, srovnání (zdroj – ekonom Lukáš Kovanda):

Červenec 2021/červenec 2024

Máslo – plus 43 %

Vejce – plus 42 %

Mouka – plus 27 %

Brambory – plus 50 %

Eidam – plus 22 %

Mléko – plus 28 %

Hovězí – plus 24%

Z takového zdražení vyprávění Fialy na Zemi živitelce, cituji „Meziroční pokles je teď kolem 3,8 procenta a takovým poklesem cen potravin se teď nemůže pochlubit žádná jiná členská země OECD.“ Mně připadá spíš jako kabaret a ebo zkouší, co lidé spolknou. Záměr, kam až může zajít.

Mimo mléka tragická potravinová soběstačnost…

Ještě víc tento kabaret vynikne, když uvedu současnou potravinovou soběstačnost, která je mimo mléka tragická:

Vepřové – 32 až 35 %

Drůbeží – 57 až 60 %

Hovězí – jsme soběstační při spotřebě 7 kg na občana, když v r. 1990 to bylo 23,5 kg

Mléko – 90 až 95 %

Vejce – 55 až 56 %

Ovoce – 30 až 32 %

Zelenina – 25 až 30 %

A do toho, když jedete z Vysočiny na jižní Čechy, tou krásnou zemědělskou krajinou, ve které ale chybí zúrodňující plodiny, jako jsou jetele, vojtěšky, protože nemají spotřebitele, hovězí dobytek jsme zlikvidovali, tak si dáte věci do souvislostí. Je velmi těžké je srozumitelně popsat, jsou nezměřitelné, nicméně s využitím sociologie venkova se o to pokusím. Po živitelce, která byla jiná než ty předešlé, je tu čas, kdy je třeba se bavit otevřeně a českému zemědělství pomoct. Je třeba se otevřeně bavit o restartu a jak mohou jednotliví představitelé pomoci, jakou hrají roli. Nuže pojďme na to.

Role ministra zemědělství a prezidenta Agrární komory ČR…

Role ministra zemědělství Marka Výborného. Je jasná, neodporovat premiéru Fialovi a Bruselu a neblokovat Green Deal, to je snižování výroby. Proto mně není jasné, proč pan ministr na první stránce Žňového zpravodajství 2024 má svoje akční foto – v bílé košili s úsměvem na tváři stojí v zelené třímetrové kukuřici. To nemůže být symbol Zeleného údělu. Měl by být, a to myslím zcela vážně a bez úmyslu urazit, v jiném oblečení a stát mezi vzrostlými kvetoucími bodláky. To znamená na neobdělávaném poli, úhoru. Případně na špatně obdělaném poli. Pod vzletnými frázemi a symboly snížit výrobu, to je oč tu běží.

Role prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala. Je nejasná, takřka neviditelná. Co ale jasné je, tak je to, že nehájí zájmy svých členů, tedy rozhodující většiny českých zemědělců a kooperuje, dnes už vlastně kolaboruje s vládou, neboť jednání prý jsou poměrně konstruktivní a jednat prý se vyplatí. I zde je na místě otázka „proč“ a je třeba se nevyhýbat odpovědi. Tak předně, kooperace se týká především ministra Výborného, se zvláštní kvalifikací – je vystudovaný teolog a šéf komory na volebním sněmu ve své řeči prohlásil, že je křesťan a že je na to hrdý. To je také zvláštní, protože mnoho veřejných činitelů na vysokých pozicích jsou křesťany, ale nemají potřebu o tom mluvit před plnými sály. Navíc se proslýchá, že rodiny ministra zemědělství a šéfa Agrární komory jsou v přátelském vztahu. Zde bych viděl kooperaci a krytí ministra, který jenom slibuje, vedení komory s vládou jedná a nic nevyjedná, což můžeme hodnotit jako kolaboraci a ztrátu kreditu Agrární komory. Inu uvidíme, jak dlouho ještě toto nefunkční prostředí vydrží.

Jan Veleba

exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019