Fico jede do Číny. Moralizovat ji nebude, s lidskými právy má problém i EU

Slovenský premiér Robert Fico prohlásil, že mír by se měl stát hlavním motem voleb do Evropského parlamentu. „Všichni mluví o tom, že budou suverénní a nezradí stát a tak dále, ale nikdo nemluví o míru,“ podivuje se Fico, který kritizuje Evropskou unii, jež se podle něj stala vojenskou organizací. Fico také mluvil o své cestě do Číny, kde chce domluvit obrovské investiční projekty pro Slovensko, a vzkázal, že nebude Čínu moralizovat v otázce lidských práv, protože to Slovensku nepřísluší a navíc k jejich omezování dochází i v EU.

Fico v rozhovoru pro televizi Joj24 znovu zopakoval, že situace na Ukrajině nemá vojenské řešení a je potřeba zahájit mírová jednání. Mír by proto měl být hlavním tématem nadcházejících voleb do Evropského parlamentu.

„Přeju si, aby Evropská unie přestala být vojenská organizace. To, co dnes činí Evropská unie, nemá nic společného s tím, co chtěli otcové zakladatelé EU. To byl mírový projekt, a proto věřím, že mír bude hlavním poselstvím, o kterém se bude mluvit v kampaních před volbami do Evropského parlamentu,“ uvedl Fico.

„Všichni mluví o tom, že budou suverénní a nezradí a tak dále, ale nikdo nemluví o míru. Proto jsem rád, že Smer SD převzal filozofii, že nejzákladnější věcí, kterou nyní potřebujeme, aby Evropská unie nadále mohla existovat, je mír. Protože jestli tady na nás dopadne nějaká bomba, je po všem,“ prohlásil slovenský premiér.

Taktika Západu neustále posílat na Ukrajinu zbraně a peníze se podle něj ukázala jako nefunkční, a tak je s podivem, že se v tom neustále pokračuje. „Kdo nechápe ruskou duši, tak tomu nemůže rozumět. Jestli někdo chce být v této válce vítězem, musí pochopit ruskou náturu, ale bohužel se o to nikdo nesnaží, a to je ta největší chyba. Západ to nechápe a nadále prosazuje svou strategii, která ale nefunguje. Lijeme na Ukrajinu peníze, zbraně a nefunguje to. Vždyť už i západní média píšou, že Rusové získávají větší a větší územní zisky, tak k čemu tam bude těch 60 miliard?“ narážel Fico na schválenou pomoc od Spojených států a dodal, že to je samozřejmě jejich suverénní právo.

„Ale nic to nevyřeší, jen bude více mrtvých a za tři roky budeme tam, kde jsme. A oni stále mají pocit, že bude fungovat to, když dáme Ukrajině všechny peníze světa, dáme jim všechny zbraně, uděláme sankce proti Rusku a budeme doufat, že Rusko padne na kolena. Ale Rusko nepadne na kolena, oni se nevzdávají, tak to konečně pochopme, že toto nemá vojenské řešení,“ zopakoval slovenský premiér.

Fico dále nastínil své plány na posílení spolupráce s Čínou, kam se zanedlouho chystá na státní návštěvu. „Evropská unie je z pohledu zdrojů vyčerpaná, my musíme spolupracovat s Čínou a dalšími státy. Jedu teď do Číny na návštěvu a budu tam vyjednávat o velkých projektech, jako jsou nové železnice, opravy mostů a další. My nemáme peníze, abychom tohle všechno teď udělali, přitom je to potřeba. Tak hledáme partnera, který nám s tím pomůže a my mu to budeme třeba třicet let splácet,“ vysvětloval Fico.

Při své cestě do Číny prý určitě nebude moralizovat a přinášet lidskoprávní témata, jak požadují progresivní média. „Až pojedu do Číny, tak určitě nebudu mluvit o lidských právech, jak vždy přijde na přetřes. Všimněte si, když byl v Číně například Barack Obama, tak taky nemluvil o lidských právech, a to znamenalo, že Spojené státy s Čínou podepsaly obrovské miliardové kontrakty. Takže já nebudu mluvit o lidských právech, protože to by znamenalo, že se na ničem nedohodneme,“ ujistil Fico.

„Čína má právo na svůj vlastní život, Čína je stabilizátorem světového míru a můžeme tak akorát poblahopřát Číně, že má mechanismy, které udrží 1,5 miliardy lidí v relativním pokoji a stabilitě. Co bych jim tak asi řekl? Že porušují lidská práva, a co? Tak na mě budou koukat jako na blázna. Jaké mámo právo jim říkat, že oni jsou ti zlí a my jsme ti dobří,“ dodal Fico s tím, že lidská práva se prokazatelně porušují i v Evropské unii.

