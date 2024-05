reklama

Server Euractiv upozornil na vystoupení bulharského prezidenta Rumena Radeva, který konstatoval, že ve stávající fázi ruské agrese vůči svobodné zemi nemůže Ukrajina vyhrát.

„Každý den, kdy tato válka pokračuje, je katastrofální pro Ukrajinu, Rusko a nás všechny. To nevyhnutelně ovlivňuje všechny volby – v Evropě, v USA a všude na světě. V těchto a příštích volbách si vybereme mezi válkou a mírem. Každý občan je povinen to pochopit,“ poznamenal Radev.

Konstatoval, že je třeba dospět k mírovému řešení konfliktu a označil za naprosto nepřijatelné, aby jeden z politiků volajících po mírovém řešení – konkrétně Robert Fico – musel čelit pokusu o atentát. „Pokus o atentát na evropského premiéra radikalizovaným fanatikem kvůli jeho podpoře míru ukazuje na tuto zakořeněnou netoleranci nesouhlasu a nenávisti,“ řekl bulharský prezident. Na tato premiérova slova upozornil server The New Voice of Ukraine.

Pokud válka bude pokračovat, Ukrajina se podle bulharského prezidenta stane „demograficky zdevastovanou zemí, se zcela zničenou infrastrukturou, průmyslem a výrobou, a to bude mít mimořádně vážné důsledky pro celou Evropu“.

Radev také vyzval k politickému úsilí o mír, nikoli k poskytnutí zbraní.

„Se zbraněmi, bez zbraní – směřujeme k podobnému výsledku,“ pravil prezident. „Musíme si to uvědomit. Rozdílem budou tisíce lidských obětí a zdevastovaná země (Ukrajina), za jejíž obnovu budeme muset zaplatit.“

Server The New Voice of Ukraine v této souvislosti připomněl, že bulharský prezident je zarytým odpůrcem vojenské pomoci Kyjevu.

Kupříkladu v závěru roku 2023 vetoval zákon přijatý parlamentem o ratifikaci smlouvy s Ukrajinou o dodávkách obrněných transportérů s odkazem na skutečnost, že „poslanci parlamentu nebyli dostatečně obeznámeni s konkrétními podmínkami doručení“. Informoval o tom server Evropská pravda s odvoláním na další zdroje. „Jsem veden přesvědčením, že bezpečnost, zdraví a život bulharských občanů by měly být na prvním místě,“ řekl tehdy také prezident.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.