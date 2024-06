Fico plánuje vystoupit ještě před volbami

reklama

Fico byl minulý týden, pouhé dva týdny po atentátu v obci Handlová, letecky transportován z nemocnice v Banské Bystrici do Bratislavy do domácí péče. Podle informací serveru TN.nova.cz by mohl Fico ve středu vystoupit s prvním projevem od atentátu, konkrétně ve videu na sociálních sítích, kde by měl podpořit stranu Smer-SD před eurovolbami.

Ministr obrany Robert Kaliňák dokonce naznačil, že by se Fico mohl ukázat na tiskové konferenci. Tomu ale nic nenaznačuje, zvláště poté, co byl Fico v pondělí znovu na několik hodin hospitalizován v Nemocnici svatého Michala v hlavním městě. Právě lékaři z této nemocnice se o slovenského premiéra starají v domácí péči.

Důvod hospitalizace zůstal bez komentáře, podle Kaliňáka Fico podstupuje rekonvalescenční a rehabilitační procedury, protože má premiér poškozené trávicí a pohybové ústrojí. „Zotavování premiéra si ještě vyžádá nějaký čas,“ sdělil Kaliňák.

Mezitím se zpřísňují ochranná opatření kolem Ficova domu v Bratislavě. Ještě minulý týden se kolem domu mohli pohybovat novináři a fotografovat a natáčet reportáže, to už od pondělka není možné. „Rozsah, formy a metody této ochrany jsou pod stupněm utajení, proto se k podrobnostem nelze vyjadřovat,“ podotkl mluvčí Úřadu na ochranu ústavních činitelů Matej Neuman.

