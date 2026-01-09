Filip Turek: Podám žalobu na prezidenta

Spor kolem nominace Filipa Turka (Motoristé sobě) na post ministra životního prostředí se vyostřil poté, co prezident Petr Pavel v otevřeném dopise premiérovi Andreji Babišovi (ANO) podrobně zdůvodnil, proč odmítá Turka jmenovat.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Podle Pavla Turek opakovaně prokázal nedostatek respektu k českému právnímu řádu a ústavním hodnotám, včetně adorace nebo bagatelizace nacistického režimu, zpochybňování rovnosti žen a menšin či zlehčování násilí z nenávisti.
Turek: Zdůvodnění se mě hluboce dotýká, podám žalobu
Filip Turek následně novinářům sdělil: „Vyjádřil bych se krátce k důvodům, které udal pan prezident republiky, proč chce porušovat Ústavu České republiky. Chci jenom říci, že zdůvodnění se mě hluboce dotýká. V nejbližších dnech podám žalobu na ochranu osobnosti a budu žádat, aby se pan prezident omluvil.“
Vyloučil však podání kompetenční žaloby. „Určitě ji podávat nechceme a vylučuji, že bychom nějakým způsobem jako Motoristé vydírali vládu, nic podobného,“ zdůraznil poslanec.
Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Vadim Petrov označil Pavlovo zdůvodnění za „lživé“ a vhodné k žalobě za křivé obvinění, šíření pomluv a neprokázaná tvrzení, což by mohlo souviset s ochranou osobnosti.
Petrov varoval, že prezidentův vstup do sporu je nedůstojný a mohl by mu politicky uškodit vzhledem k Turkově popularitě mezi voliči.
Prezident v dopise zdůraznil, že jeho rozhodnutí není sankcí, ale preventivním opatřením na ochranu veřejné důvěry v ústavní řád. Opírá se prý o judikaturu Ústavního soudu a princip politické loajality veřejných funkcionářů.
Turek, bývalý europoslanec, závodník a sběratel aut, dlouhodobě čelí kritice kvůli příspěvkům na sociálních sítích, které údajně obsahovaly rasistické, homofobní a sexistické prvky. Za některé z nich se omluvil, jiné však popírá.
Bude nový kandidát?
Premiér Babiš Turkovu nominaci předložil 7. ledna během novoročního oběda na Hradě, ale Pavel ji odmítl. Objevily se možné scénáře, jak řešit patovou situaci. Hovoří se o možné nominaci nového kandidáta (např. Jaromíra Wasserbauera) nebo obejití prezidenta jmenováním Turka poradcem nebo zástupcem ministra.
Kompetenční žaloba je definitivně ze hry, protože Motoristé se obávají posílení prezidentských pravomocí.
Aktuálně vede ministerstvo dočasně Petr Macinka, šéf Motoristů a ministr zahraničí.
