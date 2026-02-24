David (SPD): Ukrajina je již na pokraji úplného výpadku proudu

24.02.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zastavení dodávek elektřiny za Slovenska na Ukrajinu

David (SPD): Ukrajina je již na pokraji úplného výpadku proudu
Foto: Archiv Ivana Davida
Popisek: Ivan David

Slovensko zastavilo dodávky elektřiny na Ukrajinu Bratislava oznámila, že přijala reciproční opatření vůči Kyjevu kvůli narušení dodávek ruské ropy. Slovenský premiér Robert Fico prohlásil, že jeho země neposkytne Ukrajině nouzové dodávky elektřiny, dokud Kyjev neobnoví tok ruské ropy na Slovensko ropovodem Družba.

Fico to oznámil v pondělí, kdy vypršelo ultimátum, které o víkendu vydal Ukrajině, aby obnovila provoz ropovodu ze sovětské éry. Ropovod Družba, který spojuje Rusko se Slovenskem a Maďarskem, je mimo provoz od konce ledna. Kyjev tvrdí, že byl poškozen při ruských úderech, což Moskva popírá.

Slovensko i Maďarsko obvinily Ukrajinu z úmyslného zadržování dodávek z politických důvodů a pohrozily odvetou. Fico při oznamování zastavení dodávek elektřiny na Ukrajinu zopakoval, že kroky Ukrajiny byly „čistě politickým rozhodnutím zaměřeným na vydírání Slovenska“. „Reciprocita je základním pravidlem v mezinárodních vztazích. První reakce vlády na nepřátelské činy ukrajinského prezidenta v podobě zastavení nouzových dodávek elektřiny je proto zcela na místě,“ prohlásil Fico a varoval před „dalšími recipročními kroky“, pokud nebudou dodávky ropy obnoveny.

MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kyjev se stále více spoléhá na dovoz elektřiny, aby stabilizoval svou energetickou síť, která byla poškozena ruskými údery na ukrajinskou infrastrukturu dvojího využití. Podle Fica Ukrajina letos v lednu obdržela ze Slovenska dvakrát tolik elektřiny než v celém roce 2025.

Odvetný krok přišel jen několik hodin poté, co Maďarsko vetovalo nejnovější sankce EU vůči Rusku a také navrhovanou nouzovou půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (106 miliard dolarů). Budapešť spojila dvojité veto s patovou situací ohledně Družby a obvinila Kyjev z uvalení „ropné blokády“ na zemi a jejího „vydírání“.

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

68%
21%
6%
1%
1%
3%
hlasovalo: 4596 lidí

Minulý týden Slovensko i Maďarsko oznámily, že pozastaví vývoz nafty na Ukrajinu, dokud nebude znovu zprovozněn ropovod Družba. Budapešť také zvažovala omezení dodávek elektřiny na Ukrajinu v nouzových situacích.

K celé situaci se vyjádřila šéfka německé AfD Alice Weidelová na X: „Ukrajina blokuje dodávky ropy do Maďarska, aby zvýšila ceny energií. Proč? Protože v dubnu jsou v Maďarsku volby a EU chce vynutit změnu vlády. Orbán je překážkou vstupu Ukrajiny do EU a pro válečné štváče. Proto je terčem jeho odstranění na úkor maďarského lidu. Skutečný podvod ve stylu EU.“

O jaké množství elektřiny vlastně jde? Ukrajina již přišla o příjmy z tranzitu ropy a způsobila si problémy s dodávkami nafty. Faktem je, že Ukrajina od svých evropských sousedů dováží nejen naftu a elektřinu, ale navíc i zemní plyn, který se používá především k vytápění. Například v prosinci 2025 pocházelo 41 procent celkového dovozu elektřiny na Ukrajinu z Maďarska a 21 procent ze Slovenska – více než polovina, celých 62 procent.

Tyto informace pocházejí z ukrajinského ministerstva energetiky. Polsko, Rumunsko a Moldavsko dohromady představovaly pouze 38 procent dovozu elektřiny na Ukrajinu. Pokud by i Maďarsko zastavilo dodávky elektřiny a plynu, východní soused obou zemí by čelil extrémně těžkým časům. Ukrajina je již na pokraji úplného výpadku proudu.

Psali jsme:

David (SPD): Největším porušovatelem zásad právního státu je EU
David (SPD): Demokraté hrozí dalším shutdownem pro americkou vládu
David (SPD): Trump prý vyjadřuje šok a pobouření
David (SPD): Summit EU - Kancléř je nahý

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

David , elektřina , Slovensko , Ukrajina , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je slovenské reciproční opatření vůči Kyjevu kvůli narušení dodávek ruské ropy namístě?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Jinde na netu:

Muži s větším penisem jsou pro ženy atraktivnějšíMuži s větším penisem jsou pro ženy atraktivnější Za zápach v domě mohou naprosto zbytečné zlozvykyZa zápach v domě mohou naprosto zbytečné zlozvyky

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Obrana ČR v příštích letech - méně hesel, více schopností

9:15 Vích (SPD): Obrana ČR v příštích letech - méně hesel, více schopností

Debata o obraně České republiky je často zatížena emocemi, symboly a politickými nálepkami. Přitom b…