Firmy zdraží kvůli energiím výrobky, varuje Rafaj

Vláda nechápe, co se děje na trzích a s konkurenceschopností Česka, říká prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj pro Právo. Zvýšení plateb za energie by se mohlo promítnout i do cen výrobků zákazníků, což by mohlo ovlivnit i místní inflaci. Z průzkumu mezi firmami vychází, že elektřina zdraží průměrně až o 26 procent.

Ministr průmyslu Jozef Síkela oznámil, že návrh Energetického regulačního úřadu by měl být méně drastický. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jana Rafaje snížení nákladů na systémové služby až o 50 korun za megawatthodinu sníží celkové zdanění energií u energeticky náročných firem jen o jednotky procent a pro firmy to tak znamená zásadní snížení konkurenceschopnosti. „Zejména pro ty energeticky náročné by to bylo zásadní zhoršení konkurenceschopnosti. Nejen v globální úrovni, kde už ji máme horší, ale zejména na evropském trhu, kam dodáváme přes čtyři pětiny exportu,“ uvedl Rafaj pro Právo.

Dodal, že na setkání prezidentů svazů průmyslu v Bruselu jsou ceny energií jedním z hlavních témat. „Základní komodita energie je v Evropě už asi na dvojnásobku toho, co v Americe nebo v Asii. Pokud by vlády chtěly zdaňovat energie dalšími poplatky, bude to konkurenceschopnost dál zhoršovat,“ řekl prezident svazu ČR.

Německo na rozdíl od České republiky poplatky snižuje a pokouší se o to, aby daň na energie dosahovala maximálně 11 procent a pokud by tak platil návrh, který regulační úřad oznámil, zdanění energií v České republice by bylo trojnásobně vyšší než právě v sousedním Německu.

Vláda České republiky podle Rafaje nechápe situaci na českých trzích. Očekávání bylo, že se platby za obnovitelné zdroje vrátí na úroveň roku 2021. „Tedy na koncept, který platil od roku 2014 na základě notifikace Česka v Bruselu v rámci pravidel pro státy s vysokým podílem průmyslu. Tehdy firmy platily zhruba polovinu. To, co navrhuje vláda, ukazuje, že nechápe, co se děje na trzích a s konkurenceschopností Česka,“ uvedl Rafaj.

Slib vlády, že celkové tržní ceny energie díky poklesu tržní části ceny u silové elektřiny nevzrostou, není v souladu s tím, co se v současnosti v Česku děje. „Provedli jsme průzkum mezi padesáti firmami a vyšlo nám, že to, co vláda řekla, se nenaplňuje. Nárůst bude v průměru o 26 procent,“ řekl Rafaj a dodal, že toto mu potvrdila i firma LEGO.

Firmy jsou dle jeho slov obviňovány z toho, že pouze žádají o dotace, ve skutečnosti však dotace nechtějí. „To stát přichází s vyšším zdaněním energií,“ řekl Rafaj s tím, že krom dvouprocentního zvýšení daně z příjmu právnickým osobám, jak vyplývá z konsolidačního balíčku, hodlá vláda zvýšit platby i za energie. V konečném důsledku tak dle jeho názoru firmy budou přenášet tyto náklady na ceny svých výrobků. „To by pravděpodobně mělo i inflační vliv, protože firmy, pokud jim to trh umožní, propíšou zvýšené náklady do cen výrobků pro zákazníky.“

Zvýšení cen energií by se proto mohlo promítnout i do nezaměstnanosti v konkrétních firmách. „V některých to už vidíme. Nepropíše se to ovšem do celkového čísla nezaměstnanosti, protože největší problém v naší zemi je kromě energií trh práce a nedostatek lidí, nedobrý demografický vývoj,“ uvedl Rafaj.

Řešením situace je dle něj nalezení modelu, který by rozložil výdaje v nákladech státu a daňových poplatků, aniž by to způsobilo likvidaci firem. Firmy podle Rafaje navíc vytváří vysokou přidanou hodnotu, a navíc zaměstnávají tisíce lidí. „Bohužel na to dlouho vláda nereagovala. Měla argumenty typu, že jsme měli vysoké zisky, je potřeba šetřit a nehledět na to, co dělají okolní státy.“

Projednává se například navrácení modelu výpočtu plateb přes příkon, který platil od roku 2014. Na platbách se v rámci modelu podílí všichni, ale malí spotřebitelé platí podle spotřebovaných megawatthodin. „Domácnost průměrně spotřebuje mezi dvěma a třemi megawatthodinami a ročně bude platit na podpoře obnovitelných zdrojů kolem dvou tisíc korun,“ vysvětlil Rafaj. Podobným modelem platily i malé firmy na nízkém napětí a energeticky náročné firmy měly vzorec výpočtu nastavený podle kapacitního odběru.

Vládní úsporný balíček, který bude platit od začátku ledna, bude mít na firmy značný dopad, a to nejen zvýšením daně z příjmu právnických osob, ale také kvůli změnám v DPH a daně z nemovitosti. „To všechno se propisuje do našich nákladů,“ sdělil Rafaj.

V pondělí 27. listopadu proběhne v České republice stávka škol, zdravotníků i některých pracovníků ve službách a výrobě. Rafaj vyjádřil své nepochopení, vzhledem k tomu, že tyto stávky poškodí zaměstnavatele, ačkoliv je stávka namířená proti vládním krokům. Sám doufá, že firmy nebudou muset k protestům přistoupit a s vládou proběhne dohoda na kompromisu. Možnost protestů firem však existuje. „Musím říci, že mě do toho celá řada segmentů a firem tlačí. Abychom jasněji vyjádřili, že tady nastává problém. Věřím, že si ty argumenty vysvětlíme. Není v zájmu nikoho, abychom oslabovali výkonnost českých firem – zvláště v době, kdy naše ekonomika je v Evropě jediná, která neroste,“ řekl Rafaj.

