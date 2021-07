Foldyna rozrazil sněmovní diskuzi o vyloučených lokalitách: Vy tam jezdíte jednou za půl roku, já tam bydlím

V Poslanecké sněmovně od rána probíhá horká diskuse o novém zákonu, podle kterého by lidé neplatící pokuty mohli přijít o část podpory na bydlení nebo příspěvku na živobytí. Proti návrhu ODS se ale postavila třeba Olga Richterová (Piráti) s tím, že to může dále prohloubit krizi lidí ve vyloučených lokalitách. Na to reagoval Jaroslav Foldyna (SPD), podle kterého o životě ve vyloučených lokalitách politici vůbec nic neví. „Tu diskusi tady sleduji v němém úžasu. Já na rozdíl od všech těch, kteří se vždycky jednou za půl roku jedou podívat do takzvaných vyloučených lokalit, já v ní bydlím,“ prohlásil Foldyna.

Novela zákona o hmotné nouzi, kterou připravili poslanci ODS, počítá s tím, že by se lidem snižovaly dávky za nezaplacení pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. O část dávek by lidé měli přijít také v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka. Neproplacené části dávek by pak putovaly do rozpočtů příslušných obcí.

„Obce nebudou institut zneužívat, protože to není v jejich zájmu,“ hájil novelu Jan Bauer z ODS, načež vypukla ostrá polemika. „Nemůžeme přijímat protiromské zákony v této Sněmovně,“ reagoval poslanec ČSSD Petr Dolínek podle informací serveru Idnes.cz.

Zákon se nelíbí ani ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD). „Myslím si, že systém dávek má být přísný, má fungovat jako trampolína, dostanete se do problémů, sociální systém vás vyhoupne zpět do normálního života, ale normální je pracovat, platit daně, pečovat o své blízké a chodit do práce a do školy. Myslím si, že řešením, zásadním řešením – a není to jednoduchý problém – je skutečně sociální práce na obcích,“ řekla Maláčová.

„Stát platí, do vyloučených lokalit se sestěhovávají problematičtí lidé, vlastníci extrémně profitují z tohoto obchodu s chudobou,“ dodala Maláčová s tím, že majitelé bytů ve vyloučených lokalitách vydělávají na přemrštěném nájemném.

„Nezlobte se na mě, paní ministryně, co předvádíte vy, to je nechutný. Tři roky jste nepřipravila vůbec nic, tři roky jste neudělala vůbec nic,“ pustila se do Maláčové komunistická poslankyně Hana Aulická Jírovcová.

Novelu na rozdíl od sociálních demokratů podpořili poslanci hnutí ANO. „Tento zákon je o tom, abychom dali stopku lidem, kteří ignorují veškerá pravidla,“ řekla Eva Fialová. „Dnes jsou diskriminováni ti slušní,“ přidal se její kolega z klubu ANO Jan Bláha.

Kriticky se k novele ale staví například Piráti. „Byla bych velice ráda, aby opravdu všichni věděli, co to může způsobit a co to také s největší pravděpodobností způsobí. Už tady vystupovala paní ministryně, která varovala před eskalací napětí, a tím, že opravdu není jasné, co to například v okolí vyloučených lokalit může udělat,“ prohlásila Olga Richterová.

„Bohužel se obávám, že ta skupina lidí, na které nedosáhne nikdy nic, protože už jsou úplně na dně, se zvětší,“ přidal se s obavami Jan Čižinský (KDU-ČSL).

Poté si vzal slovo Jaroslav Foldyna, podle kterého poslanci vůbec nevědí, o čem vlastně debatují. „Tu diskusi tady sleduji v němém úžasu. Já na rozdíl od všech těch, kteří se vždycky jednou za půl roku jedou podívat do takzvaných vyloučených lokalit, já v ní bydlím. Já blbec jsem si před dvaceti roky koupil byt v krásném centru Děčína v městském bytě, nádherný městský barák. Za dvacet let bydlím ve vyloučené lokalitě. 150 metrů od městského úřadu v centru města, kde je třetina lidí, vy jim říkáte nepřizpůsobiví. Ti se přizpůsobili, to je jedna báseň,“ zpražil přítomné Foldyna.

