Frackové a mládež, hubuje docent kvůli koronaviru. Svět se prý totálně změní

„To svinstvo je hodně jiné než srovnatelné nakažlivé choroby. Dlouhá, bezpříznaková, leč infekční inkubační doba je zárukou, že se to bude šířit jako lavina. Jedinou obranou je minimalizovat kontakty s jinými lidmi – a při těch nezbytných dodržovat úzkostlivou hygienu. Tedy stáhnout se do rodin a uložit si přísnější či méně přísné ‚domácí vězení‘. Pro spoustu populace to není možné, ale zavření škol, některých úřadů, omezení společenských akcí může problém přinejmenším brzdit. Šílené je, že izolace je jedinou obranou starých lidí – kteří na izolaci beztak psychicky trpí. Přiznejme si, že spíše přežijí samotáři. Lidstvo a jeho společenské zvyklosti se nejspíš nadobro změní,“ poznamenal úvodem svého příspěvku Konvička.

Mezi bagatelizátory by vymezil podle svých slov dvě skupiny. „První lze nazvat ‚mladí frackové‘ – jsou ve švuňku, svět jim patří, mají nějaké plány (večírek – lyže – cestování...) a rozhodně se jich nechtějí vzdát, když přece ‚umírají jen staří‘. Pozor, do téhle skupiny zdaleka nepatří jen rozjuchaná mládež, ale třeba i VŠ profesor, který dostal velký mezinárodní grant, plánoval pracovní cesty, zaměstnává houf cizinců. Přece si nepřipustí, že to vše možná nadobro skončilo, a tak bude do poslední chvíle předstírat, že se nic neděje. Podobných případů je celá řada, nikdo si nechce připustit, že se svět bez něj (a jeho práce, úřadu, firmy) může pár týdnů obejít. Jenže když si to nepřipustí, svět se bez něj možná obejde nadobro,“ uvedl.

Druhou skupinou bagatelizátorů jsou podle Konvičky spíše starší lidé. „‚Jsem smířen/a, jednou stejně umřu‘, říkají. Zde dlužno připomenout, že tohle nebude smrt nijak příjemná (udušení) a může trvat dlouho. Bagatelizovat a riskovat je naprosto hloupé,“ dodal.

„Zajímavou podskupinou bagatelizátorů je fáma o ‚syntetickém viru‘, ‚biologické zbrani‘ a podobně. Lidské zavinění samozřejmě nelze vyloučit (přímo ve Wu-chanu byly velké laboratoře, které si s geneticky modifikovanými viry zahrávaly), ale vyloučit lze cílené užití (protože tohle svinstvo nepomůže nikomu). Pro spoustu lidí, kteří věří různými konspiracím, ale varianta ‚zbraň‘ znamená, že ignorují veškerou opatrnost – ‚stejně nic nenaděláme‘. Jako by se odmítli krýt, pokud by na ně někdo střílel, protože ‚je za tím aktivní střelec, a s tím nic nenadělám‘,“ zmínil.

„Bagatelizace typu ‚mladí frackové‘ zvyšuje rizika přenosu všeho druhu – fracek si na just nevezme roušku, na just vyrazí večer do plného baru, na just se při ‚rýmičce‘ nenechá otestovat... bagatelizace typu ‚biologická zbraň‘ je špatně taky – protože vyviňuje vládu a spol., tedy instituce, které to mohou brzdit, a nebrzdí. Další skupinou fám jsou ty, podle nichž by se zrovna Česku nemělo nic stát. Jedna za druhou padají – nejdřív to ‚kosilo jen Číňany‘ a ‚Čína to nezvládala‘. Pak byli na řadě ‚nezodpovědní a špinaví‘ Íránci a Italové, kteří umírají, zatímco třeba v Německu a v ČR se ‚neumírá‘. Celé to však je jen o zpoždění daném životním cyklem viru (2–3 týdny bezpříznakový přenos, 2–3 týdny ‚chřipka‘, umírá se po 1–2 týdnech, takže u nás se začne umírat cca za deset dní). A jakmile to začne kosit důsledné a čistotné Němce (a za velkou louží Američany)… nebude se nač vymlouvat,“ podotkl dále Konvička.

„Nejnovější naděje zní – ‚v Číně to zastavili‘. Zastavili, ale za cenu naprosto drastických opatření, která prý jsou v Evropě ‚nemyslitelná‘. Kolik by bylo nakažených a mrtvých Číňanů, NEBÝT těch opatření, si netroufám odhadnout, ale brzy to zjistíme – EU je počtem obyvatel cca na polovině Číny a za posledních 14 dní jsme udělali všechno pro to, aby se to svinstvo dostalo VŠUDE. Wu-chan je něco jako Lombardie. Německo je Peking, Francie Šanghaj. Postoje některých politiků skutečně naznačují, že to kluci míní ‚nechat proběhnout‘ – bez těch opatření, která jsme viděli v Číně. Možná je láká nabízená ‚důchodová reforma‘, možná se fakt domnívají, že Evropanů je v Evropě mnoho, a než riskovat jakákoli rozhodnutí, je lepší populaci krapet proředit. Jenže to je fatální chyba. Bez tvrdých a hlavně proaktivních (nikoli tedy reaktivních) opatření totiž můžeme zjistiti, ‚jak by to vypadalo v Číně, kdyby s tou věcí nebojovala‘,“ uzavřel Konvička s tím, že už to vlastně vidíme – v Lombardii.

