Generál Pavel. A Pekarová. Zapomněli, co řekli. Holec to teď vytáhl

Komentátor se ve svém pořadu věnoval například generálu Pavlovi, u kterého připomněl, že v roce 2015 si nemyslel, že by se na Ukrajinu měly posílat zbraně. Kopl si do pražských novinářů, kteří prohlašují, že jsou ochotní si za benzín připlatit. A také do vlády, že její opatření cenu pohonných hmot nesníží. „Víte co způsobily před pár lety daně z paliv Macronovi,“ připomenul. A děsí ho přicházející cenzura. „Když jsem se dočetl, za co jsou tihle lidé trestně stíhaní, tak mi to připadá, že my na sebe skutečně začínáme aplikovat totalitu,“ řekl.

Soudí, že konflikt na Ukrajině prezidentskou volbu ovlivní, protože generál Pavel řinčí zbraněmi, zatímco v otázce pomoci Ukrajině Andrej Babiš podporuje současnou vládu. „Ale bohužel se ukazuje, že vláda zapomíná na Čechy,“ dodal Holec a ukázal Pavlovo vyjádření, že se Češi „nesmí bát udělat pro Ukrajinu víc“. Komentátor připomněl rozhovor generála Pavla z roku 2015, ve kterém říkal, že by na Ukrajinu zbraně neposílal a dodal, že tehdy Pavel pracoval pro NATO, tedy hájil zájmy aliance. Ale teď už kandiduje na prezidenta, tak říká něco jiného.

Konstatoval, že někteří lidé už upadají do energetické chudoby. A vláda sice schválila příspěvky na kompenzaci, ale to vyžadovalo vyplnit dvanáct lejster, za což už se ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka omluvil. Holec souhlasí s investorem Radovanem Vávrou, že vláda by teď měla opustit svou snahu za každou cenu snížit schodek státního rozpočtu, což jí koneckonců stejně nikdo nebude zazlívat. „Ta jednota, rekordní pomoc Čechů Ukrajině, je skvělá věc, je obdivuhodné, kolik Čechů chce Ukrajincům pomoci, ale víte, že jakákoliv solidarita většinou končí, jakmile máte prázdnou peněženku,“ řekl a dodal, že pokud vláda nepomůže těm, které ohrožuje energetická chudoba, tak solidarita s Ukrajinci bude záhy pryč.

Pro objektivitu dodal, že vysoké ceny benzínu nejsou úplná novinka, okolo roku 2012 také začínaly číslem čtyři a Česko tehdy nebylo tak bohaté, takže reálně byly ceny vyšší. Ale na druhou stranu, dnes se zdražení týká i plynu, potravin a elektřiny. Holec připomněl, že od některých pražských novinářů z „chráněné dílny Karlín“ (redakce Economia – pozn. red.) už zaznělo, že si za benzín připlatí. „Jim to asi nevadí, protože mají vyšší příjmy a hlavně žijí v Praze a pracují v Praze, takže nemusí denně jezdit autem,“ řekl.

„Ale lidé na menších městech a na venkově se často bez auta neobejdou, jezdí do práce, aby vůbec uživili své rodiny, protože slušnou práci nenajdou blízko svého bydliště. A pro ně je těch pět nebo čtyři koruny, o které teď palivo zdražilo, pohroma,“ srovnal situaci.

Vláda jako řešení drahých pohonných hmot oznámila zrušení přidávání biosložky do nafty a také zrušení silniční daně. Jenže zrušená silniční daň dle Holce fyzickým osobám nepomůže vůbec a firmám ne moc výrazně. A biosložka? Ta možná sníží cenu o padesátník až korunu padesát. Ale chybějící přídavek se bude muset nahradit skutečnou naftou, kterou zatím Česko i jiné státy dováží z Ruska. Jak koneckonců uznal i ministr Síkela.

Holec podotkl, že například v Rakousku nebo Dánsku chápou, že teď je důležitý sociální smír. „Víte co způsobily před pár lety daně z paliv Macronovi,“ připomněl protesty žlutých vest.

Komentátor si nemyslí, že Putina a jeho režim válka smete. „Pak bude zajímavé, až se Rusko domluví na nějakém míru, kompromisu, jak se Západ vlastně postaví k Rusku, které se snaží co nejvíce izolovat politicky i ekonomicky. Ale víte, že i po válce je snaha toho agresora netrestat, protože to už jsme si vyzkoušeli ve Versaille s Německem a za dvacet let jsme měli ještě horší válku,“ připomněl.

Podotkl také, že spousta praktik, které se začaly se začátkem války praktikovat v Česku, Putinovo Rusko připomíná. „Mazání nebo blokování různých lidí za věci, které k demokracii patří,“ jmenoval. „Vláda někomu něco poradí, ten to vypne, pak řekne, že to udělal na doporučení vlády, vláda řekne, že ani neví podle jakého paragrafu,“ řekl s tím, že by tento způsob ocenil Franz Kafka.

„Já jsem se dočetl s hrůzou, že policie stíhá nějakých 250 lidí za to, že někde vyjadřovali podporu Putinovi. Já bych pochopil, když by stíhali ty, kdo se snad snaží jít bojovat proti Ukrajincům na podporu Putina a zakládali bojůvky. Nebo kdyby někdo dělal nonstop propagandu, hanobil Ukrajince, schvaloval zabíjení lidí, genocidu a tak dál. Ale když jsem se dočetl, za co jsou tihle lidé trestně stíhaní, tak mi to připadá, že my na sebe skutečně začínáme aplikovat totalitu. Ale říkáme, že je to v rámci boje za demokracii,“ odsoudil cenzuru.

A rýpl si, že bývalý vojenský prokurátor Stříž, dnes nejvyšší státní zástupce, asi oprášil své zkušenosti. Připomněl, že Markéta Pekarová Adamová slibovala Střížovo odvolání. Ale teď vláda Stříže odvolávat nehodlá a Holec má podezření, že Stříž vládě vychází vstříc, aby mu odvolání nehrozilo.

