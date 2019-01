Glorifikujeme teroristickou chátru, spřaženou s Hitlerem. Petříček prahne po pochvale za každou všivárnu. Komunista Skála dostal od čtenáře dotaz na banderovce a velmi se rozpálil

„Symbolem českých obětí je volyňská obec Český Malín, zmasakrovaná a vypálená v roce 1943 podobně jako Lidice (ba s ještě poněkud větším počtem zavražděných). To byl však zločin, spáchaný přímo wehrmachtem. Banderovci, bojující proti Sovětské armádě po jeho boku, měli podle některých zdrojů částečně prsty i v tomto zvěrstvu. Svou ‚vládu nezávislé Ukrajiny‘ vyhlásili už koncem června 1941, už týden po přepadení SSSR. Ustavili ji pod přímou kuratelou hitlerovského Německa – na západní Ukrajině, kterou wehrmacht ‚osvobodil‘ od ‚židobolševické vlády‘. Přesný počet zavražděných Čechů bych, nemám-li fabulovat, musel chvíli hledat. Tak moc na ráně jako Poláci nebyli,“ napsal k tématu Skála v odpovědi jednomu ze čtenářů serveru ParlamentníListy.cz.

Jedním dechem k tomu dodal, že ruce od krve měli i Poláci, kteří nešetřili banderovce. Zloba na obou stranách byla historicky opravdu velká a vyvřela na povrch v potocích krve.

„Tím tenčí je led, na nějž leze i česká nomenklatura dnešních ‚strategických spojenců‘. Chce se zavděčit jejich požadavku, že musí podpořit kyjevský režim, vzniklý teroristickým státním převratem a válčící proti vlastním lidem s cílem zinscenovat konflikt s Ruskem. Kyjev však glorifikací banderovců uráží nejen ukrajinské antifašisty a Rusko, ale i pozůstalé polských obětí banderovských zvěrstev. Když ‚Třetí říše‘ padla, její banderovští komplici se probíjeli na Západ i přes naše území. Desítky lidských obětí mají na svědomí i tady. Český politik, který si neamputoval čest a svědomí, musí proti vynášení banderovců do nebes protestovat tím ostřeji,“ zdůraznil Skála.

Komunista v této souvislosti zasadil ránu ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD). „‘No name‘, řídící českou diplomacii, však prahne po pochvale za každou všivárnu, mířící proti Moskvě. A tak je za ‚ukrajinskou vnitřní záležitost‘ s to označit i glorifikaci teroristické chátry, spřažené s Hitlerem. Tím ovšem poškozuje i naše vztahy s Polskem,“ pálil ostrými slovními náboji. KSČM přitom drží u moci menšinovou vládu Andreje Babiše (ANO) a Jana Hamáčka (ČSSD).

Skála připomněl, že nacisté poslali za 12 let své vlády na smrt mnoho a mnoho sociálních demokratů, takže když teď Petříček hájí ukrajinské banderovce, hájí spolupracovníky vrahů sociálních demokratů.

Téma banderovců tím však nebylo uzavřeno. Další ze čtenářů konstatoval, že Skála viní z vražd Poláky, Ukrajince i Němce, ale jaksi vynechal sovětské síly, které měly také ruce od krve. „Vy ve vašich statích píšete že vraždili Ukrajinci, Poláci, Němci a i Bělorusové si taky přisadili, ale že ruští bolševici byli taková svatá zem, přitom na celkovém počtu obětí měli minimálně 50% podíl a v krutosti si s nacisty vůbec neměli co vyčítat. Jak vůbec víte, kdo ty Poláky a Čechy zavraždil, když ty obětí sčítala NKVD?“ zeptal se komunisty tazatel.

A Sklála odpověděl. „Bublají z Vás temné vášně. Omráčíte jimi jen krajně podměrečné vzdělání. Fakta jsou totiž – jak praví staré anglické přísloví – ‚věc tvrdošíjná‘ (‚a stubborn thing‘). ‚Ruští bolševici‘ – zřejmě máte na mysli Sovětský svaz – se skutečně zasloužili ne o ‚minimálně 50 %‘, ale plných 85 procent všech ztrát. Ztrát, které za války utrpěly wehrmacht, SS a ostatní živá síla nacistické agrese a genocidy,“ odpověděl komunista.

Sovětská armáda předvedla hrdinství, které podle Skály nacistům zlomilo vaz. Díky Sovětskému svazu prý Hitler neměl dost sil zaútočit na USA nebo vyvraždit všechny Židy v Evropě. Toto hrdinství za války uznávali i Američané.

„Hodně Vám napoví i statistika ztrát na straně vítězů. Kdosi je přepočítal i v průměru ‚na den války‘. U americké armády to dělá asi 320, u sovětské skoro 16.400. Banderovci vraždili ze zálohy její postupující jednotky. Která armáda si to nechá líbit? Zvou snad ti, kdo dnes okupují Afghánistán, tamní gerily na panáka do důstojnického kasina? Kdo počítá lidské oběti, které ta okupace má svědomí? Vysílá ČT zprávy, dodané al-Kájdou, Islámským státem nebo Talibánem? Tady je přitom řeč o okupaci, pošlapávající mezinárodní právo. Rudá armáda vedla naprosto legitimní válku. Tisíckrát víc životů, než ta americká, položila i na našem území,“ zdůraznil Skála

Nezmínil však způsob boje, jaký Sověti proti nacistům používali. Vysoké ztráty byly dány i tím, že sovětské velení posílalo do boje i vojáky beze zbraní, protože se počítalo s tím, že si sovětští vojáci v jistou chvíli vezmou zbraně svých padlých druhů a budou pokračovat v boji.

Skála nadále považuje vojáky Rudé armády za hrdiny. „Na švindl o ‚bolševickém teroru‘, horším než vyhlazovací válka wehrmachtu a SS, má copyright Goebbels. Slušný člověk by se ve stopách takového grázla propadl hanbou,“ rozzlobil se politik.

